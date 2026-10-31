Gobierno vietnamita prioriza el crecimiento económico y el control de la inflación

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Van Thang expuso hoy las medidas para impulsar el crecimiento socioeconómico, acelerar el desembolso de la inversión pública y mantener la inflación bajo control en 2026 y 2027, durante un debate en el segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.



El subjefe de Gobierno señaló que la economía vietnamita afronta numerosas dificultades este año debido a los conflictos geopolíticos y militares, que han encarecido los precios de la energía, así como a la imposición por parte de Estados Unidos de un arancel adicional del 12,5% a las exportaciones vietnamitas, medida que afecta a aproximadamente el 70% de los envíos al país norteamericano.



Pese a estos desafíos, el Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam creció alrededor del 9,01% en los primeros nueve meses del año, situando al país entre las economías con mayor ritmo de expansión del mundo.



Según Nguyen Van Thang, el crecimiento no debe evaluarse únicamente a través de los indicadores económicos, sino también en función de la mejora de las condiciones de vida y la garantía del bienestar social. En 2026, el Estado destina unos 13,95 mil millones de dólares a medidas de apoyo fiscal y reducción de tasas para ciudadanos y empresas, además de más de 7,75 mil millones de dólares a programas de bienestar social en los ámbitos de la salud y la educación durante los primeros nueve meses del año.



Para alcanzar el objetivo de crecimiento del 10% en 2026, el PIB deberá aumentar un 12,5% en el cuarto trimestre. El viceprimer ministro reconoció que se trata de un desafío considerable, aunque alcanzable. Para ello, el Gobierno centrará sus esfuerzos en eliminar obstáculos relacionados con los mecanismos institucionales, los terrenos, los procedimientos administrativos, los materiales de construcción, el capital y los mercados. También acelerará la puesta en marcha de los proyectos y reforzará los motores tradicionales del crecimiento: inversión, consumo y exportaciones.



El viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Van Thang interviene en la sesión. (Foto: VNA)



Acelerar la inversión pública y mantener la inflación en torno al 4,5%



En materia de inversión pública, Nguyen Van Thang informó que la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto de inversión pública a medio plazo para el período 2026-2030 de aproximadamente 132,55 mil millones de dólares. Hasta la fecha, el Gobierno ha aprobado la asignación de unos 122 mil millones de dólares, equivalentes al 92% del capital previsto, mientras que el primer ministro ha detallado la distribución de 76,74 mil millones de dólares.



Hasta el 29 de octubre de 2026, el desembolso acumulado de inversión pública superó los 27,9 mil millones de dólares, lo que representa más del 75% del plan. El Gobierno está adoptando medidas para alcanzar el 100% de ejecución del plan de inversión pública a medio plazo. Según las estimaciones, el cumplimiento de este objetivo podría aportar aproximadamente 2,5 puntos porcentuales al crecimiento del cuarto trimestre y 1,7 puntos porcentuales al crecimiento anual.



En cuanto al objetivo de mantener la inflación en torno al 4,5%, el viceprimer ministro señaló que, desde principios de año, el Gobierno ha destinado más de 2,48 mil millones de dólares a la reducción de impuestos y tasas sobre los combustibles. Además, se prevé que entre noviembre y finales de 2026 el presupuesto asigne otros 155 millones de dólares para reducir del 7% al 0% el impuesto especial sobre el consumo de gasolina.



Por otra parte, el Gobierno ha solicitado al Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) reducir sus costes con el fin de rebajar aproximadamente un 2% las tarifas minoristas de electricidad entre ahora y el 31 de marzo de 2027.



El viceprimer ministro reafirmó que el Gobierno continuará aplicando de forma coordinada las políticas fiscales y monetarias, junto con las medidas de gestión de precios, y ejecutando eficazmente las políticas de exención, reducción y aplazamiento de impuestos, tasas y otros gravámenes./.