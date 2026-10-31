Da Nang protege la biodiversidad y apuesta por el turismo ecológico

Da Nang, Vietnam (VNA) – La ciudad central de Da Nang está reforzando la conservación de la naturaleza y la biodiversidad gracias a un ecosistema diverso que abarca desde los bosques vírgenes del macizo central de la cordillera de Truong Son hasta los humedales y la Reserva de la Biosfera de Cu Lao Cham.

Este patrimonio constituye una base importante para el desarrollo sostenible de la localidad y el avance hacia su objetivo de convertirse en una ciudad costera ecológica con proyección internacional.

Situada en el núcleo ecológico de la región central de la cordillera de Truong Son y con una superficie natural de cerca de 12.000 kilómetros cuadrados, Da Nang cuenta con una red de áreas protegidas de gran valor nacional e internacional. Entre ellas figuran los parques nacionales de Song Thanh y Bach Ma, las áreas de conservación de especies y hábitats del sao la (Pseudoryx nghetinhensis) y del elefante, así como las reservas naturales de Ngoc Linh, Ba Na-Nui Chua, Son Tra, Nam Hai Van y Cu Lao Cham.

Las labores de conservación han registrado avances alentadores. Entre ellos destaca el hallazgo de una manada de nueve elefantes salvajes, incluidos dos ejemplares jóvenes, en el Área de Conservación de Especies y Hábitats del Elefante, lo que confirma la reproducción natural de esta rara población de elefantes asiáticos.

Las bandadas de aves migratorias, incluida la garza cariblanca, que figura en el Libro Rojo de Vietnam, suelen aparecer para alimentarse en la zona del río y la laguna alrededor del mes de abril. (Fuente: VNA)

Estos ecosistemas albergan numerosas especies amenazadas de flora y fauna, como el sao la, el charlatán de Ngoc Linh, la civeta voladora, el muntíaco de Truong Son y los langures. De cara a 2030, la ciudad prevé establecer nuevas áreas protegidas para preservar los ecosistemas endémicos.

Además de sus recursos forestales, Da Nang cuenta con el humedal de Bai Say-Song Dam, de unas 200 hectáreas, que constituye un refugio para numerosas aves migratorias poco comunes, como la cigüeña pico de bota. Se prevé convertir esta zona en un área protegida vinculada al turismo ecológico.

En las aguas costeras, la Reserva de la Biosfera de Cu Lao Cham conserva una cubierta forestal primaria que ocupa más del 90% de su superficie, además de cientos de hectáreas de arrecifes de coral naturales. En ella habitan especies incluidas en el Libro Rojo, como el macaco dorado de cola larga y el vencejo de nido comestible.

La participación activa de las comunidades locales en la protección del medio ambiente y la promoción del turismo responsable contribuyen a preservar de forma sostenible este patrimonio de biodiversidad de importancia mundial.

De acuerdo con la Decisión N.º 2016/QD-TTg, del 21 de octubre de 2026, del primer ministro, por la que se aprueba el Plan General de Da Nang hasta 2050, con visión hacia 2075, el desarrollo integral de la ciudad deberá respetar el marco ecológico natural y adaptarse a él.

El plan identifica tres posibles zonas turísticas nacionales: Son Tra, donde se aplicarán controles estrictos para proteger al langur de patas rojas; Cu Lao Cham y Ba Na.

Da Nang aspira a convertirse para 2050 en una ciudad costera ecológica, moderna, inteligente, con identidad propia, segura y habitable, y a situarse, de cara a 2075, entre las urbes con mayor identidad cultural de Asia./.