Turismo

Ciudad Ho Chi Minh impulsa el turismo y eleva el valor de sus servicios

Ciudad Ho Chi Minh recibe tres galardones de los World Travel Awards 2026 y refuerza su apuesta por el turismo de negocios, eventos y experiencias de alto valor.

El muelle de Nha Rong está situado en el río Saigón y conectado con el Distrito 1 por el puente Khanh Hoi. (Fuente: VNA)
El muelle de Nha Rong está situado en el río Saigón y conectado con el Distrito 1 por el puente Khanh Hoi. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh fue distinguida en tres categorías de los World Travel Awards (WTA) 2026 para Asia, Oceanía y el océano Índico: Destino Líder de Turismo de Negocios, Destino Líder de Festivales y Eventos, y Organismo Municipal de Gestión Turística Líder de Asia.

Estos reconocimientos reflejan un cambio estratégico en el modelo de desarrollo turístico, desde un enfoque extensivo hacia otro centrado en la calidad y el valor añadido, con el objetivo de convertir el turismo en uno de los principales motores del crecimiento económico local.

En los primeros nueve meses de 2026, el sector turístico de la ciudad cumplió más del 77% de su plan anual y registró un notable aumento de los ingresos. Aunque el número de turistas nacionales disminuyó un 5,2% debido al encarecimiento de los billetes de avión y a la tendencia a limitar el gasto, los ingresos turísticos totales alcanzaron los 10.873 millones de dólares, un incremento interanual del 43,4%.

Por su parte, el mercado internacional creció un 34,5%, con especial dinamismo en mercados prioritarios de alto gasto, como Corea del Sur, Japón, Australia y el noreste de Asia.

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Turistas internacionales visitan el Palacio de la Independencia, en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Le Truong Hien Hoa, subdirector del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que el desarrollo de una cadena de productos de mayor valor añadido ha contribuido a prolongar las estancias y elevar el gasto medio de los visitantes.

En particular, la Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC 2026) y las actividades organizadas con motivo del Día Nacional, el 2 de septiembre, atrajeron a más de 1,7 millones de visitantes y generaron ingresos por unos 188,46 millones de dólares.

Al destacar el papel del turismo como sector económico clave, Truong Minh Huy Vu, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que el crecimiento del producto interior bruto regional (PIBR) de la urbe en el tercer trimestre y en los primeros nueve meses de 2026 alcanzó su nivel más alto de la última década.

Ante el reto de alcanzar un crecimiento económico anual de dos dígitos, la metrópolis está impulsando los sectores de servicios con un elevado efecto multiplicador, entre los que el turismo ocupa un lugar central.

El sector refuerza los vínculos entre turismo, comercio, cultura y deporte, al tiempo que desarrolla productos de alta gama, como el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE), las vacaciones de descanso, las compras, la gastronomía, los cruceros y los recorridos en helicóptero para contemplar la ciudad. El objetivo es crear una cadena integrada de valor de los servicios.

De cara al cuarto trimestre de 2026, temporada alta para el turismo internacional y de cruceros, el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh está desplegando la campaña de comunicación y promoción "Ciudad Ho Chi Minh: una experiencia vibrante en cada momento", destinada a concretar la aplicación de la Resolución N.º 26-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del turismo como sector económico clave.

Según Nguyen Thi Minh Phuong, jefa de la Oficina del Departamento de Turismo, la campaña busca diversificar los contenidos promocionales y movilizar la participación de la comunidad y las empresas para elevar la competitividad internacional de la ciudad.

En esta etapa decisiva, las autoridades locales coordinan esfuerzos con aerolíneas, socios internacionales y organismos portuarios, fronterizos y aduaneros para aumentar la frecuencia de los vuelos, simplificar los procedimientos de recepción de visitantes y aprovechar mejor los mercados con potencial, como China, Corea del Sur, Japón, India y Australia./.

VNA
#Ciudad Ho Chi Minh #Vietnam #World Travel Awards 2026 Ciudad Ho Chi Minh
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