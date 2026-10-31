Ciudad Ho Chi Minh aprueba su Plan Maestro con visión a 100 años

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh aprobó el 30 de octubre, durante su sexta sesión, el Plan Maestro de la ciudad para el período 2025-2050, con visión a 100 años, que prevé el desarrollo de una megaciudad policéntrica y multinodal con más de 27 millones de habitantes en 2050.

El ámbito de planificación comprende todo el territorio administrativo de Ciudad Ho Chi Minh, con una superficie aproximada de 6.772,59 kilómetros cuadrados y 168 unidades administrativas.

El área de estudio abarca también las localidades vecinas de Tay Ninh, Dong Nai, Dong Thap y Lam Dong, así como los espacios marítimos relacionados. Se prevé que la población de la ciudad alcance unos 18 millones de habitantes en 2030 y supere los 27 millones en 2050. La población activa se estima en 8,2 millones en 2030, 10,7 millones en 2045 y 11,3 millones en 2050.

El plan establece como objetivo transformar la ciudad, actualmente una urbe destacada del Sudeste Asiático, en un centro económico, cultural, social, científico, tecnológico y de innovación de Asia, para avanzar posteriormente hacia una metrópolis global, inteligente y moderna, a la altura de las principales ciudades del mundo. El modelo de crecimiento pasará de depender principalmente del capital, el suelo y la mano de obra a sustentarse en la productividad, la ciencia, la tecnología, la innovación y los servicios de alto valor añadido.

Para el período 2026-2030, se establecen cuatro pilares: tecnologías disruptivas, innovación, infraestructuras estratégicas y servicios urbanos. Entre 2031 y 2035 se priorizarán el aprovechamiento de las infraestructuras y el aumento de la productividad; de 2036 a 2045 se impulsará la transición hacia una economía del conocimiento, mientras que, a partir de 2045, se mantendrá un crecimiento sostenible.

Al presentar el informe ante el Consejo Popular, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Manh Cuong, señaló que el plan se basa en cuatro grandes orientaciones: desarrollar una ciudad global centrada en las personas; construir un ecosistema integral de innovación, desde la investigación hasta la comercialización; establecer mecanismos y políticas abiertos, avanzados y competitivos a escala internacional; y organizar un espacio urbano integrado, con infraestructuras modernas que conecten las zonas terrestres, marítimas y aéreas.

El modelo de desarrollo contempla cinco polos de crecimiento, cinco centros satélite, cinco sistemas de conectividad estratégica y diez zonas de gestión del desarrollo.

Los cinco polos comprenden el núcleo de servicios financieros internacionales; el área de innovación del Este; la zona industrial, tecnológica y logística del Norte; el área de puertos marítimos, comercio libre, logística internacional y energía del Sur; y la zona urbana, educativa y sanitaria del Oeste. Los cinco centros satélite son Con Dao, Long Hai-Ho Tram, Hoc Mon-Cu Chi, Bau Bang y Tan Uyen-Bac Tan Uyen.

La ciudad reorganizará su espacio urbano mediante una red de polos de crecimiento estrechamente conectados. Para ello, priorizará el desarrollo urbano compacto orientado al transporte público (TOD) en los principales nodos de transporte y la renovación de las zonas infrautilizadas. Asimismo, impulsará la planificación tridimensional, que abarcará los espacios de superficie, subterráneos y elevados.

En materia económica, el plan contempla el desarrollo de diez sectores y ámbitos agrupados en cuatro grandes grupos. Entre las actividades de mayor valor añadido figuran la manufactura avanzada, los servicios financieros regionales, los servicios digitales y la inteligencia artificial (IA), así como la logística avanzada.

La ciudad aspira también a convertirse en un centro cultural y creativo de referencia nacional y del Sudeste Asiático, así como en un destacado polo asiático de educación superior, formación profesional, ciencia y tecnología para 2050. Para ello, prevé alcanzar dos millones de estudiantes y ampliar entre 1.400 y 2.000 hectáreas la superficie destinada a la educación superior durante el período 2030-2050.

En el ámbito sanitario, se desarrollarán hospitales de acceso estratégico y complejos médicos especializados, al tiempo que se fortalecerán la medicina preventiva y de base, la transformación digital y la industria farmacéutica. La ciudad aspira además a contar con un sistema de bienestar social avanzado en la región y figurar entre las ciudades más habitables del mundo en 2045.

En cuanto al espacio subterráneo, se priorizará su desarrollo en los centros urbanos y nodos de transporte, dividido en tres niveles: superficial (de 0 a 20 metros), profundo (de 20 a 40 metros) y muy profundo (más de 40 metros).

Los espacios de baja y gran altura se desarrollarán como nuevos motores de crecimiento, garantizando la seguridad y la defensa nacionales. En el ámbito marítimo, el golfo de Ganh Rai, Can Gio, Cai Mep-Thi Vai, Vung Tau y Con Dao conformarán un eje de conectividad para impulsar los puertos, la logística, la industria de alta tecnología, la energía y el turismo marítimo e insular.

Tras la aprobación del Consejo Popular municipal, el presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh examinará y aprobará el Plan Maestro conforme a sus competencias, y organizará su implementación para garantizar la calidad y el calendario previstos, con vistas a ponerlo pronto en práctica./.