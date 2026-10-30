Industria electrónica refuerza su papel estratégico en las exportaciones de Vietnam

Hanoi (VNA) – La industria electrónica se consolida como uno de los principales motores de las exportaciones de Vietnam, aunque su dependencia de componentes importados mantiene al sector en déficit comercial, según se destacó hoy en una reunión organizada por el Ministerio de Industria y Comercio en Hanoi.



El encuentro reunió a grandes empresas para evaluar la producción y el comercio exterior, así como analizar las causas del déficit y las perspectivas del sector.



Al inaugurar la reunión, el viceministro de Industria y Comercio, Luong Hoang Thai, pidió examinar la situación con franqueza y responsabilidad para formular valoraciones y previsiones precisas.



Según el Departamento de Importación y Exportación, el comercio exterior de Vietnam alcanzó 1.010,6 mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, un 32,3% más que en igual período del año anterior. Las exportaciones sumaron 499 mil millones de dólares, con un aumento del 27,4%, lo que favorece el cumplimiento de la meta anual de crecimiento del 15-16%.

En la sesión de trabajo entre el Ministerio de Industria y Comercio y las principales empresas de electrónica. Foto: congthuong.vn



Hasta el 15 de octubre, las exportaciones de computadoras, productos electrónicos y componentes, así como de teléfonos y sus componentes, totalizaron 189,65 mil millones de dólares, cerca del 40% de las ventas al exterior del país. El primer grupo alcanzó 135,3 mil millones, un 65% más interanual, impulsado en parte por la demanda mundial de equipos vinculados a la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos.



Sin embargo, las importaciones de ambos grupos ascendieron a 209,7 mil millones de dólares. Aunque los teléfonos y sus componentes registraron un superávit de más de 45,67 mil millones, el déficit de 65,69 mil millones en computadoras y productos electrónicos dejó un saldo conjunto negativo de unos 20 mil millones de dólares.



Tras diez años consecutivos de superávit, Vietnam volvió a registrar un déficit comercial en 2026, lo que evidencia los desafíos de la estructura productiva del sector.



Tran Thanh Hai, subdirector del Departamento de Importación y Exportación, señaló que Vietnam se ha convertido en un importante centro de producción electrónica mundial, con la presencia de grupos como Samsung, LG, Intel, Foxconn y Canon. No obstante, las empresas de inversión extranjera directa (IED) dominan la producción, el ensamblaje y las exportaciones, mientras que las compañías nacionales se concentran en componentes, industrias auxiliares y servicios técnicos.



El déficit se explica, entre otros factores, por el aumento de las importaciones de materias primas y componentes. Los precios de algunos chips subieron entre un 300% y un 500%, mientras que la acumulación de existencias y la ampliación de las fábricas también elevaron la demanda de maquinaria, equipos e insumos extranjeros. A ello se suma la limitada tasa de localización y el reducido valor añadido generado en el país.



Para fortalecer el sector, el Departamento propuso atraer inversiones hacia segmentos estratégicos, desarrollar la industria de semiconductores y la investigación y desarrollo (I+D), reforzar las industrias auxiliares y estrechar los vínculos entre empresas extranjeras y nacionales.



También planteó diversificar los mercados y proveedores, mejorar la formación profesional y ampliar la capacidad logística, con el fin de que Vietnam avance hacia actividades de mayor valor añadido en la cadena mundial de suministro electrónico./.