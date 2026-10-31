Tay Ninh, Vietnam (VNA) – La provincia survietnamita de Tay Ninh está acelerando la ejecución de un proyecto de desarrollo del turismo ecológico, de descanso y recreativo en las zonas forestales gestionadas por la Junta de Gestión de los Sitios Históricos de la Revolución del Sur, con horizonte hasta 2030 y visión hasta 2040.

La iniciativa busca conectar los ecosistemas naturales con los vestigios históricos de la revolución, impulsar el turismo como sector económico clave y promover un modelo de desarrollo verde y sostenible.

El proyecto concreta el Plan N.º 1308/KH-UBND, aprobado el 27 de marzo de 2026 por el Comité Popular provincial, orientado a preservar el patrimonio cultural, proteger los recursos naturales y aumentar la contribución del turismo al producto interior bruto regional (PIBR).

Según la planificación, se destinarán cerca de 236 hectáreas a tres zonas de turismo ecológico. De esta superficie, unas 62 hectáreas de bosque plantado en los alrededores de la antigua base del Comité Partidista de Tay Ninh en Boi Loi, comuna de Hung Thuan, se reservarán para un proyecto que se desarrollará mediante el arrendamiento del entorno forestal.

La iniciativa contempla conectar la Base del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur y la del Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Vietnam del Sur con el Parque Nacional Lo Go-Xa Mat, la Zona Turística Nacional de Nui Ba Den y la región de Dong Thap Muoi.

La provincia de Tay Ninh conecta bosques y patrimonio histórico para promover turismo verde. (Fuente: VNA)

En esta red, la antigua base del Comité del Partido de Tay Ninh en Boi Loi desempeñará un papel estratégico como punto de conexión entre los espacios turísticos de Tay Ninh, la provincia de Long An y las zonas circundantes.

Tay Ninh se propone atraer al menos a un inversor antes de 2030, establecer cuatro rutas turísticas de conexión, recibir más de 200.000 visitantes y generar empleo para más de 500 trabajadores.

Al destacar la ubicación estratégica de Boi Loi como puerta de entrada al corredor que conecta Ciudad Ho Chi Minh con el monte Ba Den, Nguyen Dinh Xuan, subjefe del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Tay Ninh, afirmó que la provincia dará prioridad a modelos de turismo verde basados en el uso de energía solar, la reutilización del agua y la aplicación de los principios de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.

Las autoridades también están desarrollando mecanismos para distribuir los beneficios entre la Junta de Gestión, las empresas y los habitantes que participan, mediante contratos, en la gestión y protección de los bosques. El objetivo es generar medios de vida sostenibles y fomentar la participación comunitaria en la conservación de la biodiversidad.

Por su parte, Pham Tan Hoa, vicepresidente del Comité Popular provincial, subrayó que todas las actividades de inversión deberán garantizar la preservación de la función protectora de los bosques, la seguridad y la defensa nacionales, así como la integridad de los sitios históricos. Asimismo, precisó que el precio del arrendamiento del entorno forestal deberá equivaler, como mínimo, al 1% de los ingresos anuales totales.

Para 2026, Tay Ninh se ha fijado el objetivo de recibir a 10 millones de visitantes, incluidos 200.000 turistas internacionales, y obtener ingresos turísticos de unos 308 millones de dólares.

Durante los primeros siete meses del año, la provincia recibió, según estimaciones, 5,7 millones de visitantes, un 11,3% más que en el mismo período de 2025. Los ingresos turísticos alcanzaron más de 192 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 31,6%.

Se espera que una conexión eficaz entre los recursos forestales, los vestigios históricos y los principales destinos turísticos permita prolongar las estancias, elevar el gasto de los visitantes, reforzar la competitividad del sector y garantizar el desarrollo sostenible del turismo verde en Tay Ninh./.