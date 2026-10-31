Vietnam coordina las políticas fiscal y monetaria para sostener el crecimiento

Hanoi (VNA) – Vietnam debe coordinar estrechamente las políticas fiscal y monetaria, diversificar las fuentes de financiación y mejorar la eficiencia de la inversión pública para mantener un crecimiento elevado y garantizar la estabilidad macroeconómica, señalaron el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, y el gobernador del Banco Estatal, Pham Duc An, ante la Asamblea Nacional.



Durante la sesión, los diputados debatieron las medidas para movilizar recursos, facilitar el acceso de las empresas al crédito y alcanzar un crecimiento superior al 10%, manteniendo la inflación bajo control.



Ngo Van Tuan destacó que la economía creció un 9,01% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que la inflación se situó en el 4,52%, pese a las presiones externas y al encarecimiento de la energía. El Gobierno ha aplicado medidas fiscales por unos 13,85 mil millones de dólares, incluidos 9,23 mil millones en impuestos exentos o reducidos y 4,62 mil millones en pagos aplazados. También propuso reducir a cero los impuestos aplicados a los combustibles.



El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, interviene en la sesión. (Foto: VNA)



Para alcanzar un crecimiento superior al 10% en el período 2026-2030, la inversión total de la sociedad deberá representar alrededor del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y el coeficiente de eficiencia de la inversión (ICOR) reducirse a entre 4,5 y 4,8. Las necesidades de capital serán 2,21 veces superiores a las del quinquenio anterior.



Ante la elevada dependencia del crédito bancario, el ministro subrayó la necesidad de desarrollar el mercado de capitales. En los primeros nueve meses del año, la captación de fondos en este mercado aumentó un 15% interanual; las emisiones públicas de acciones crecieron un 60% y las colocaciones privadas, un 80%. Desde finales de 2025, diez empresas realizaron ofertas públicas iniciales, con una captación superior a 2,3 mil millones de dólares.



La estrategia nacional apunta a elevar la capitalización del mercado bursátil al 120% del PIB en 2030, frente al nivel actual de alrededor del 90%. Para ello, se requiere mejorar el marco jurídico y la transparencia, acelerar la equitización de las empresas estatales y atraer más inversión extranjera.



Ngo Van Tuan también reconoció las deficiencias en la previsión presupuestaria y la ejecución de la inversión pública. En 2025, los ingresos presupuestarios superaron en un 36% las previsiones, mientras que los fondos trasladados al ejercicio siguiente alcanzaron unos 69,2 mil millones de dólares. Entre las causas figuran las limitaciones en la preparación de proyectos y los retrasos en su ejecución, especialmente en las obras financiadas mediante asistencia oficial para el desarrollo (AOD).



El Gobierno busca reforzar la disciplina financiera y acelerar el desembolso, pero el ministro recalcó que la eficiencia de la inversión debe medirse por la finalización y puesta en funcionamiento de las obras, no solo por el volumen de capital ejecutado.



El gobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Duc An, rinde cuentas ante la Asamblea Nacional. (Foto: VNA)



Por su parte, Pham Duc An afirmó que el Banco Estatal mantendrá una política monetaria flexible para controlar la inflación y el tipo de cambio, estabilizar los tipos de interés y respaldar la actividad productiva. El crecimiento del crédito se situó en torno al 12,27%, mientras que los préstamos al sector inmobiliario aumentaron un 9,84%.



Respecto a las dificultades de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para acceder a financiación, el gobernador señaló que el Banco Estatal trabaja con las entidades de crédito para facilitar los préstamos y reducir sus costes, especialmente mediante la evaluación de los flujos de caja. También instó a las empresas a mejorar la transparencia de sus estados financieros para que los bancos puedan valorar con mayor precisión su capacidad de pago.



El Banco Estatal continuará alentando a las entidades financieras a ampliar el crédito a las pymes y estudia un paquete de refinanciación para préstamos destinados a viviendas sociales. Las instituciones de crédito, por su parte, deberán adoptar medidas de apoyo adecuadas sin comprometer la recuperación del capital ni la seguridad de los depósitos.



En cuanto a la adaptación al cambio climático en el delta del Mekong, Ngo Van Tuan informó que el plan de inversión pública para 2026-2030 prevé 8,23 mil millones de dólares en ayudas específicas del presupuesto central y otros 2,18 mil millones procedentes de la AOD. Los fondos destinados a esta región para hacer frente al cambio climático duplican los del quinquenio anterior.



El Ministerio de Finanzas seguirá negociando con organizaciones internacionales para movilizar recursos adicionales y acelerar las obras de prevención de inundaciones y de la intrusión salina.



Las explicaciones de ambos responsables pusieron de relieve la importancia de combinar políticas fiscales y monetarias, ampliar los canales de financiación y mejorar la asignación de recursos para sostener el crecimiento y preservar la estabilidad macroeconómica./.