Economía

Thai Nguyen impulsa cooperación internacional para desarrollar la economía del té

Thai Nguyen celebró el Foro Internacional de Economía del Té 2026 para impulsar la marca del té vietnamita en los mercados mundiales mediante la innovación tecnológica, la atracción de inversiones, el desarrollo de productos de alto valor añadido y la expansión de las exportaciones y el turismo.

Expertos intercambian en el evento. (Foto: VNA)
Expertos intercambian en el evento. (Foto: VNA)

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) – La provincia vietnamita de Thai Nguyen celebró hoy el Foro Internacional de Economía del Té 2026, con el objetivo de poner en valor el patrimonio local, atraer inversiones y ampliar la presencia del té vietnamita en el mercado mundial.

Bajo el lema «Del patrimonio del té a la economía global del té», el evento reunió a representantes de organismos estatales, organizaciones internacionales, expertos, empresas y socios nacionales y extranjeros.

En la apertura, Nguyen Thi Loan, vicepresidenta del Comité Popular provincial, afirmó que Thai Nguyen aspira a convertirse en uno de los principales centros del país en producción, procesamiento, cultura y economía del té. La provincia se comprometió a mejorar las políticas, las infraestructuras y el entorno de inversión para facilitar la cooperación internacional.

El foro se centró en promover las marcas de té de Thai Nguyen y Vietnam, transferir tecnología, ampliar las exportaciones y atraer inversiones en procesamiento de alto valor añadido, logística, comercio electrónico y turismo.

Durante el encuentro, Tetsuo Ohashi, representante de la decimosexta generación de maestros de una empresa japonesa con más de 500 años de historia en el sector, destacó que la proyección internacional del té local debe combinar los valores tradicionales con la innovación y una mayor conexión con los mercados.

Por su parte, Steve Bui, presidente del Consejo Empresarial Vietnam-China, compartió la experiencia china en la construcción de un ecosistema que integra producción, cultura, tecnología, turismo y distribución.

Los expertos también subrayaron la importancia de aplicar avances científicos y tecnológicos a toda la cadena, desde el cultivo hasta el procesamiento y el control de calidad, para mejorar la productividad, la trazabilidad y el valor de los productos. Nguyen Thi Vinh, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Vietnam, destacó que el desarrollo del sector debe garantizar mejores ingresos y medios de vida estables para los cultivadores y las comunidades locales.

Uno de los puntos destacados fue la presentación del mapa digital del ecosistema del té de Thai Nguyen, destinado a conectar a productores y comercializadores con clientes, socios e inversores, y abrir oportunidades en turismo y gastronomía.

En el marco del foro, empresas y organizaciones nacionales y extranjeras firmaron acuerdos de cooperación sobre inversión en líneas de producción de Tencha y Matcha, transferencia tecnológica, asistencia técnica y establecimiento de cadenas de suministro. También se suscribieron compromisos para desarrollar aplicaciones del té en la gastronomía y la hotelería, ampliar la distribución y las exportaciones a Corea del Sur, Japón, China y América del Norte, y aplicar tecnologías avanzadas e inteligencia artificial en la agricultura.

Como una de las principales actividades del Festival Internacional del Té de Thai Nguyen 2026, el foro busca fortalecer la cooperación, atraer inversiones y diversificar los productos y servicios derivados del té, contribuyendo a mejorar los ingresos de los productores y la posición del té vietnamita en los mercados internacionales./.

VNA
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