Cultura-Deporte

Vietnam promueve su música tradicional a través de un concurso nacional

El Concurso Nacional de Solistas y Conjuntos de Instrumentos Musicales Tradicionales 2026 reunió en Lam Dong a más de 400 artistas para preservar y promover el patrimonio musical vietnamita, fomentar la creatividad y descubrir nuevos talentos.

Una actuación en la ceremonia de clausura. (Foto: VNA)
Una actuación en la ceremonia de clausura. (Foto: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA) - El Concurso Nacional de Solistas y Conjuntos de Instrumentos Musicales Tradicionales 2026 (primera sesión) concluyó la noche del 30 de octubre en el Teatro de Exposiciones y Cultura Artística de la provincia de Lam Dong, tras una semana de actuaciones que dejó una profunda impresión entre artistas, músicos y aficionados a la música tradicional vietnamita.

En la ceremonia de clausura, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ta Quang Dong elogió la cuidadosa preparación de las instituciones artísticas y los intérpretes, así como su profesionalidad y dedicación a los instrumentos tradicionales.

Asimismo, instó al Departamento de Artes Escénicas a evaluar los resultados del certamen y proponer medidas para mejorar la calidad de los concursos y festivales, prestando especial atención a la detección y formación de nuevos talentos. También pidió a las instituciones y los artistas seguir perfeccionando sus capacidades y reforzar su responsabilidad profesional en la preservación y promoción del patrimonio musical tradicional.

vnanet_potal-be-mac-cuoc-thi-doc-tau-va-hoa-tau-nhac-cu-dan-toc-toan-quoc-2026-9122910.jpg
El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ta Quang Dong interviene en la cita. (Foto: VNA)


Según el jurado, el certamen destacó por la diversidad de estilos y formas de interpretación de instrumentos tradicionales, representativos de compañías de teatro musical, agrupaciones de canto y danza e instituciones de formación artística profesional.

Numerosas actuaciones sobresalieron por su calidad técnica y ambición artística. La participación, por primera vez, de una entidad artística privada amplió la diversidad de los concursantes. El jurado destacó especialmente la presencia de jóvenes intérpretes capaces de ejecutar con solvencia piezas musicales antiguas. Algunos también presentaron composiciones propias, demostrando su creatividad y voluntad de renovar el repertorio instrumental tradicional.

Al término del concurso, el comité organizador concedió seis primeros premios y doce segundos premios en las categorías de solista y conjunto. Por su parte, la Asociación de Músicos de Vietnam otorgó 14 distinciones a instituciones, artistas y músicos por la calidad de sus interpretaciones.

vnanet_potal-be-mac-cuoc-thi-doc-tau-va-hoa-tau-nhac-cu-dan-toc-toan-quoc-2026-9122925.jpg
Entrega de primeros premios en la categoría de conjunto a las unidades destacadas. (Foto: VNA)


Celebrado del 24 al 30 de octubre, el certamen reunió a 16 instituciones y más de 400 artistas e intérpretes. Organizado conjuntamente por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, el Departamento de Artes Escénicas y el Comité Popular de Lam Dong, presentó más de 50 obras y actuaciones de diversos géneros, desde música antigua, fragmentos de teatro tradicional y cantos folclóricos hasta composiciones adaptadas, reelaboradas y de nueva creación inspiradas en los estilos musicales tradicionales.

Además de constituir un espacio de encuentro e intercambio de experiencias entre artistas, músicos y agrupaciones especializadas, el concurso contribuyó a preservar, promover y difundir los valores de la música folclórica y tradicional, poniendo de relieve la riqueza y singularidad del patrimonio musical vietnamita. También se enmarcó en los esfuerzos por materializar las directrices y objetivos de la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita./.

VNA
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Lam Dong #música tradicional vietnamita #instrumentos musicales tradicionales #concurso nacional de música 2026
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Ver más

Transformación digital pone en valor el patrimonio del Templo de la Literatura

Transformación digital pone en valor el patrimonio del Templo de la Literatura

El sitio histórico nacional especial del Templo de la Literatura impulsa la digitalización de objetos, obras arquitectónicas y valores culturales intangibles, así como el uso de datos digitales en la gestión, conservación y promoción del patrimonio. Iniciativas como libros en formatos 2D y 3D, videos sobre personajes históricos, exposiciones interactivas y visitas nocturnas con experiencias tecnológicas ofrecen al público nuevas formas de acercarse a la historia, de manera más visual, dinámica y en varios idiomas.

El comité organizador entrega los premios a los autores y unidades ganadores en la ceremonia de clausura de DANAFF. (Foto ilustrativa: VNA)

Cine vietnamita busca conquistar el mercado internacional

Vietnam impulsa la proyección internacional de su industria cinematográfica mediante la cooperación con Japón, la promoción de películas nacionales, la preservación del patrimonio audiovisual y la creación de condiciones favorables para atraer producciones y coproducciones internacionales.

En un festival cultural de las minorías étnicas en la provincia de Gia Lai. (Foto: VNA)

Gia Lai atrae a visitantes con ritmo de gongs y flores

Gia Lai celebra el Festival de los Gongs y la Semana de las Flores de Girasol Mexicano del volcán Chu Dang Ya 2026, con actividades culturales, deportivas y turísticas que promueven el patrimonio del pueblo Jrai y el desarrollo del turismo comunitario.

Nghe An vincula tejido tradicional con el turismo comunitario

Nghe An vincula tejido tradicional con el turismo comunitario

El reconocimiento del tejido de brocado de la etnia Thai en la provincia vietnamita de Nghe An como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional abre nuevas oportunidades para preservar y promover los valores culturales tradicionales, vinculándolos al desarrollo del turismo comunitario.

Artesano vietnamita mantiene viva la tradición alfarera

Artesano vietnamita mantiene viva la tradición alfarera

Para el artesano, preservar la alfarería significa mucho más que elaborar productos tradicionales: implica recuperar las técnicas, formas y esmaltes ancestrales. Durante más de 35 años, ha investigado y rescatado varios estilos antiguos de cerámica de Kim Lan en riesgo de desaparecer, además de desarrollar productos que combinan tradición y modernidad.

Comunidad musulmana de la etnia Cham recrea festival Raya Aidil Fitri en Hanoi

Comunidad musulmana de la etnia Cham recrea festival Raya Aidil Fitri en Hanoi

El 25 de octubre de 2026, en la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam, en Hanoi, la comunidad musulmana de la etnia Cham de la provincia de An Giang recreó el festival Raya Aidil Fitri, acercando al público a sus rituales, costumbres y riqueza cultural. La festividad, que marca el final del mes sagrado del Ramadán, también promueve el perdón, el amor, la unión familiar y la preservación de las tradiciones entre generaciones.

Vietnam impulsa mercado cinematográfico y de contenidos digitales

Vietnam impulsa mercado cinematográfico y de contenidos digitales

La VIII edición del Festival Internacional de Cine de Hanoi (HANIFF VIII) se celebrará por primera vez el Mercado Cinematográfico de Vietnam (Vietnam Film Market – VFM), con el objetivo de impulsar las actividades comerciales y reforzar los vínculos entre la cinematografía vietnamita y los mercados internacionales.

Mischa Maisky es conocido como una leyenda viva del violonchelo. (Foto del artista)

Violonchelista vietnamita actuará junto al maestro Mischa Maisky

La violonchelista vietnamita Dinh Hoai Xuan actuará junto al virtuoso Mischa Maisky en el XIII concierto Cello Fundamento, que se celebrará el 2 de noviembre en la Ópera Ho Guom de Hanoi, con un repertorio de obras clásicas de grandes compositores europeos.

Una actuación artística en la inauguración (Foto: VNA)

Inauguran XII Festival de las flores de trigo sarraceno en Tuyen Quang

Vietnam inaugura el XII Festival de las flores de trigo sarraceno en Dong Van, provincia de Tuyen Quang, con actividades culturales, artísticas y turísticas para preservar la identidad de las minorías étnicas y promover el turismo sostenible en el geoparque mundial de la UNESCO.

Mercado “chom hom” refleja la vida rural del Delta del Mekong

Mercado “chom hom” refleja la vida rural del Delta del Mekong

El mercado “chom hom” del barrio de Vi Thanh, en la ciudad de Can Tho, encarna el encanto rústico y sencillo de un mercado rural tradicional del Delta del Mekong, donde predominan los productos agrícolas frescos que los propios habitantes cosechan en sus huertos y llevan a vender a los puestos.