Vietnam promueve su música tradicional a través de un concurso nacional

Lam Dong, Vietnam (VNA) - El Concurso Nacional de Solistas y Conjuntos de Instrumentos Musicales Tradicionales 2026 (primera sesión) concluyó la noche del 30 de octubre en el Teatro de Exposiciones y Cultura Artística de la provincia de Lam Dong, tras una semana de actuaciones que dejó una profunda impresión entre artistas, músicos y aficionados a la música tradicional vietnamita.



En la ceremonia de clausura, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ta Quang Dong elogió la cuidadosa preparación de las instituciones artísticas y los intérpretes, así como su profesionalidad y dedicación a los instrumentos tradicionales.



Asimismo, instó al Departamento de Artes Escénicas a evaluar los resultados del certamen y proponer medidas para mejorar la calidad de los concursos y festivales, prestando especial atención a la detección y formación de nuevos talentos. También pidió a las instituciones y los artistas seguir perfeccionando sus capacidades y reforzar su responsabilidad profesional en la preservación y promoción del patrimonio musical tradicional.



El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ta Quang Dong interviene en la cita. (Foto: VNA)



Según el jurado, el certamen destacó por la diversidad de estilos y formas de interpretación de instrumentos tradicionales, representativos de compañías de teatro musical, agrupaciones de canto y danza e instituciones de formación artística profesional.



Numerosas actuaciones sobresalieron por su calidad técnica y ambición artística. La participación, por primera vez, de una entidad artística privada amplió la diversidad de los concursantes. El jurado destacó especialmente la presencia de jóvenes intérpretes capaces de ejecutar con solvencia piezas musicales antiguas. Algunos también presentaron composiciones propias, demostrando su creatividad y voluntad de renovar el repertorio instrumental tradicional.



Al término del concurso, el comité organizador concedió seis primeros premios y doce segundos premios en las categorías de solista y conjunto. Por su parte, la Asociación de Músicos de Vietnam otorgó 14 distinciones a instituciones, artistas y músicos por la calidad de sus interpretaciones.



Entrega de primeros premios en la categoría de conjunto a las unidades destacadas. (Foto: VNA)



Celebrado del 24 al 30 de octubre, el certamen reunió a 16 instituciones y más de 400 artistas e intérpretes. Organizado conjuntamente por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, el Departamento de Artes Escénicas y el Comité Popular de Lam Dong, presentó más de 50 obras y actuaciones de diversos géneros, desde música antigua, fragmentos de teatro tradicional y cantos folclóricos hasta composiciones adaptadas, reelaboradas y de nueva creación inspiradas en los estilos musicales tradicionales.



Además de constituir un espacio de encuentro e intercambio de experiencias entre artistas, músicos y agrupaciones especializadas, el concurso contribuyó a preservar, promover y difundir los valores de la música folclórica y tradicional, poniendo de relieve la riqueza y singularidad del patrimonio musical vietnamita. También se enmarcó en los esfuerzos por materializar las directrices y objetivos de la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita./.