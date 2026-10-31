Política

Vietnam y Turingia (Alemania) impulsan cooperación en ciencia, tecnología y formación

Vietnam y el estado federado alemán de Turingia acordaron ampliar la cooperación en tecnologías ópticas, fotónica, inteligencia artificial, semiconductores, formación profesional e inversiones, además de impulsar proyectos conjuntos y fortalecer los vínculos con Da Nang y otras localidades vietnamitas.

El embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh, se reúne con el ministro-presidente de Turingia, Mario Voigt, y el secretario de Estado de la Agencia de Economía regional, Marcus Malsch. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh, se reúne con el ministro-presidente de Turingia, Mario Voigt, y el secretario de Estado de la Agencia de Economía regional, Marcus Malsch. (Foto: VNA)

Berlín (VNA) – Vietnam y el estado federado alemán de Turingia acordaron ampliar la cooperación en ciencia, tecnología, formación profesional, inversiones y otros ámbitos, con especial atención al desarrollo de proyectos concretos y los vínculos con las localidades vietnamitas.

El acuerdo se abordó durante un encuentro celebrado el 30 de octubre en Erfurt entre el ministro-presidente de Turingia, Mario Voigt, el secretario de Estado de la Agencia de Economía regional, Marcus Malsch, y el embajador de Hanoi en Alemania, Nguyen Dac Thanh, junto con una delegación de la Embajada vietnamita.

Ambas partes valoraron los tradicionales lazos de amistad, los resultados de la cooperación bilateral y las contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo socioeconómico de Turingia.

Voigt destacó el dinamismo económico de Vietnam, sus avances en transformación digital y el potencial de colaboración entre ambas partes. Expresó su interés en estrechar los vínculos, especialmente con Da Nang, y anunció que Turingia prepara un acuerdo de cooperación con esa ciudad, además de manifestar su intención de visitar Vietnam próximamente.

En ciencia, tecnología e innovación, las conversaciones se centraron en las tecnologías ópticas y fotónicas, la tecnología cuántica, la inteligencia artificial, la transformación digital y los semiconductores. La parte alemana presentó las ventajas de Jena, sede de importantes empresas como Zeiss, Jenoptik y Schott, mientras que Vietnam propuso estrechar los vínculos entre compañías, centros de investigación y universidades de Turingia y sus socios vietnamitas, incluido el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac.

En materia de recursos humanos, ambas partes acordaron intensificar la formación profesional dual, el reconocimiento mutuo de títulos y el intercambio de trabajadores cualificados en salud, enfermería, agricultura e industria. También destacaron el papel de las cámaras de Industria y Comercio como canales de conexión empresarial.

Respecto a las inversiones, coincidieron en la necesidad de identificar sectores prioritarios, necesidades de cooperación y empresas con potencial de colaboración, así como organizar contactos entre socios antes de las visitas oficiales para facilitar proyectos concretos.

La cooperación cultural y deportiva también formó parte de la agenda. Turingia presentó sus fortalezas en deportes de invierno y sus instalaciones de entrenamiento futbolístico, y expresó su disposición a recibir a la selección nacional de Vietnam para realizar concentraciones de preparación. Ambas partes destacaron que el deporte y los intercambios entre pueblos contribuyen a fortalecer la amistad bilateral.

Al término del encuentro, acordaron impulsar grupos de trabajo sectoriales y dar prioridad a las tecnologías ópticas, la formación de recursos humanos y la cooperación con las autoridades locales. Asimismo, promoverán los vínculos entre Turingia y Da Nang, además de otras localidades, centros de investigación e instituciones educativas de Vietnam.

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La delegación vietnamita se reúne con los directivos de la empresa Carl Zeiss Meditec AG. (Foto: VNA)


Como parte de la visita, la delegación vietnamita recorrió las instalaciones de Carl Zeiss Meditec AG, en Jena, empresa especializada en tecnologías médicas, especialmente sistemas de diagnóstico y tratamiento oftalmológico que integran óptica de precisión, láser y tecnologías digitales.

La parte vietnamita propuso conectar a Zeiss con los programas nacionales de formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando la capacitación de médicos, especialistas e investigadores vietnamitas en Alemania. Ambas partes estudiarán también la puesta en marcha experimental de unidades móviles de examen y cirugía ocular en Vietnam para ampliar el acceso a servicios médicos en zonas remotas.

La delegación visitó además la Universidad Friedrich Schiller de Jena y la Escuela Superior de Erfurt (FH Erfurt), y se reunió con representantes de las asociaciones de vietnamitas en ambas ciudades y de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Jena y sus alrededores.

Durante su estancia, el embajador Nguyen Dac Thanh y los integrantes de la delegación también recorrieron establecimientos comerciales de vietnamitas en un centro de distribución propiedad de ciudadanos de ese país, a fin de conocer sus condiciones de vida y trabajo.

En 2025, Turingia registró un producto interno bruto (PIB) regional de 80,64 mil millones de euros, equivalente a más de 90 mil millones de dólares, y un PIB per cápita de 38.591 euros. Sus exportaciones sumaron 18,2 mil millones de euros, principalmente en maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos, plásticos, dispositivos ópticos y médicos y otros productos industriales./.

VNA
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