Vietnam y Turingia (Alemania) impulsan cooperación en ciencia, tecnología y formación

Berlín (VNA) – Vietnam y el estado federado alemán de Turingia acordaron ampliar la cooperación en ciencia, tecnología, formación profesional, inversiones y otros ámbitos, con especial atención al desarrollo de proyectos concretos y los vínculos con las localidades vietnamitas.
El acuerdo se abordó durante un encuentro celebrado el 30 de octubre en Erfurt entre el ministro-presidente de Turingia, Mario Voigt, el secretario de Estado de la Agencia de Economía regional, Marcus Malsch, y el embajador de Hanoi en Alemania, Nguyen Dac Thanh, junto con una delegación de la Embajada vietnamita.
Ambas partes valoraron los tradicionales lazos de amistad, los resultados de la cooperación bilateral y las contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo socioeconómico de Turingia.
Voigt destacó el dinamismo económico de Vietnam, sus avances en transformación digital y el potencial de colaboración entre ambas partes. Expresó su interés en estrechar los vínculos, especialmente con Da Nang, y anunció que Turingia prepara un acuerdo de cooperación con esa ciudad, además de manifestar su intención de visitar Vietnam próximamente.
En ciencia, tecnología e innovación, las conversaciones se centraron en las tecnologías ópticas y fotónicas, la tecnología cuántica, la inteligencia artificial, la transformación digital y los semiconductores. La parte alemana presentó las ventajas de Jena, sede de importantes empresas como Zeiss, Jenoptik y Schott, mientras que Vietnam propuso estrechar los vínculos entre compañías, centros de investigación y universidades de Turingia y sus socios vietnamitas, incluido el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac.
En materia de recursos humanos, ambas partes acordaron intensificar la formación profesional dual, el reconocimiento mutuo de títulos y el intercambio de trabajadores cualificados en salud, enfermería, agricultura e industria. También destacaron el papel de las cámaras de Industria y Comercio como canales de conexión empresarial.
Respecto a las inversiones, coincidieron en la necesidad de identificar sectores prioritarios, necesidades de cooperación y empresas con potencial de colaboración, así como organizar contactos entre socios antes de las visitas oficiales para facilitar proyectos concretos.
La cooperación cultural y deportiva también formó parte de la agenda. Turingia presentó sus fortalezas en deportes de invierno y sus instalaciones de entrenamiento futbolístico, y expresó su disposición a recibir a la selección nacional de Vietnam para realizar concentraciones de preparación. Ambas partes destacaron que el deporte y los intercambios entre pueblos contribuyen a fortalecer la amistad bilateral.
Al término del encuentro, acordaron impulsar grupos de trabajo sectoriales y dar prioridad a las tecnologías ópticas, la formación de recursos humanos y la cooperación con las autoridades locales. Asimismo, promoverán los vínculos entre Turingia y Da Nang, además de otras localidades, centros de investigación e instituciones educativas de Vietnam.
Como parte de la visita, la delegación vietnamita recorrió las instalaciones de Carl Zeiss Meditec AG, en Jena, empresa especializada en tecnologías médicas, especialmente sistemas de diagnóstico y tratamiento oftalmológico que integran óptica de precisión, láser y tecnologías digitales.
La parte vietnamita propuso conectar a Zeiss con los programas nacionales de formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando la capacitación de médicos, especialistas e investigadores vietnamitas en Alemania. Ambas partes estudiarán también la puesta en marcha experimental de unidades móviles de examen y cirugía ocular en Vietnam para ampliar el acceso a servicios médicos en zonas remotas.
La delegación visitó además la Universidad Friedrich Schiller de Jena y la Escuela Superior de Erfurt (FH Erfurt), y se reunió con representantes de las asociaciones de vietnamitas en ambas ciudades y de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Jena y sus alrededores.
Durante su estancia, el embajador Nguyen Dac Thanh y los integrantes de la delegación también recorrieron establecimientos comerciales de vietnamitas en un centro de distribución propiedad de ciudadanos de ese país, a fin de conocer sus condiciones de vida y trabajo.
En 2025, Turingia registró un producto interno bruto (PIB) regional de 80,64 mil millones de euros, equivalente a más de 90 mil millones de dólares, y un PIB per cápita de 38.591 euros. Sus exportaciones sumaron 18,2 mil millones de euros, principalmente en maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos, plásticos, dispositivos ópticos y médicos y otros productos industriales./.