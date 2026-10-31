Vietnam refuerza la prevención de desastres y el desarrollo de la biotecnología

Hanoi (VNA) – El ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Trinh Viet Hung, rindió hoy cuentas ante la Asamblea Nacional sobre las medidas para impulsar la biotecnología, movilizar recursos destinados a obras de prevención de desastres en el delta del Mekong y el norte del país, y apoyar a las localidades que preservan tierras arroceras.



Acelerar el desarrollo de la biotecnología



En respuesta a la diputada Nguyen Thi Lan (Hanoi), quien planteó la necesidad de desarrollar la biología sintética, el ministro señaló que su cartera ha asesorado la elaboración de diversos documentos para concretar las orientaciones de las Resoluciones 57-NQ/TW y 36-NQ/TW del Buró Político, así como de la Directiva 13/CT-TTg del Primer Ministro.



Entre ellos figuran las decisiones 1639/QD-TTg y 1466/QD-TTg, que aprueban los proyectos de desarrollo de la industria biológica en los ámbitos de protección ambiental, agricultura y medio ambiente. El Ministerio también ha emitido directrices para aplicar las políticas de ciencia, tecnología y biotecnología.



Según Trinh Viet Hung, Vietnam dispone básicamente de las condiciones institucionales, infraestructuras, recursos humanos y tecnologías necesarias. La prioridad ahora es organizar y acelerar la ejecución.



En los últimos seis meses, el ministro encargó a la Academia de Agricultura de Vietnam dos tareas científicas y tecnológicas relacionadas con la biotecnología, además de asignar trabajos de investigación a científicos, institutos, universidades y centros de todo el país. En adelante, su cartera continuará coordinándose con los organismos, sectores y administraciones locales para desarrollar este campo.



Los recursos para prevenir desastres aún son insuficientes



Al abordar las propuestas de cuatro diputados sobre prevención de desastres, deslizamientos de tierra, adaptación al cambio climático e infraestructuras agrícolas, especialmente en el delta del Mekong y el norte, el ministro reconoció que las necesidades de inversión superan ampliamente los recursos disponibles.



En el delta del Mekong, el Gobierno central destinó unos 1,52 mil millones de dólares durante el periodo 2021-2025. Para 2026-2031, el Primer Ministro ha asignado hasta ahora unos 570 millones de dólares, a los que se suman aproximadamente 323 millones de dólares de asistencia oficial para el desarrollo (AOD), lo que eleva los recursos disponibles a unos 894 millones de dólares.



Estos fondos se destinarán a combatir los deslizamientos de tierra, el hundimiento del terreno, las inundaciones, las sequías y la intrusión salina durante 2026-2035, en línea con la Conclusión 26-KL/TW del Buró Político.



Sin embargo, la financiación sigue siendo insuficiente. Las necesidades totales para estas obras en el delta del Mekong y para hacer frente a las lluvias intensas e inundaciones repentinas en el norte se estiman en unos 7,98 mil millones de dólares, mientras que la capacidad de asignación del presupuesto central ronda los 3,99 mil millones de dólares.



Respecto a los ocho proyectos del delta del Mekong, el Ministerio trabaja para garantizar su ejecución según el calendario. Al 31 de octubre, todos habían completado los procedimientos de aprobación de sus políticas de inversión.



En respuesta al diputado Ha Sy Huan (de la provincia de Thai Nguyen), quien preguntó por el proyecto de prevención de inundaciones en el río Cau, el ministro recordó que los tifones Bualoi y Matmo, en 2025, causaron graves daños en varias provincias septentrionales, incluida Thai Nguyen.



El proyecto fue aprobado y dividido en tres obras urgentes, pero su ejecución no comenzó hasta principios de 2026. Por ello, durante el periodo 2026-2031 ya no podrá recurrirse a los fondos reservados para proyectos urgentes y será necesario incorporarlo al plan ordinario de inversión pública a medio plazo.



El ministro precisó además que, conforme a la Ley de Inversión Pública, la asignación de recursos para proyectos cuya política de inversión haya sido aprobada por las autoridades provinciales corresponde al Ministerio de Finanzas, no al de Agricultura y Medio Ambiente.



En cuanto a otras obras, como los diques de los ríos Cau y Cha y la presa de Thac Huong, afirmó que su cartera ya ha asignado fondos de inversión a medio plazo para 2026-2031, de acuerdo con la normativa.



Por último, al responder al diputado Nguyen Tuan Anh (ciudad de Can Tho) sobre la modificación del artículo 218 de la Ley de Tierras y la creación de mecanismos financieros para apoyar a las localidades que conservan tierras arroceras, Trinh Viet Hung indicó que la revisión de esa legislación está en marcha. Añadió que el artículo 42 de la Ley de Presupuesto Estatal y el Decreto 112 ya contemplan disposiciones específicas sobre las ayudas financieras a las localidades que mantienen estas tierras./.

VNA