Provincia vietnamita impulsa el turismo a través de sus festivales tradicionales

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Con la convivencia de 49 grupos étnicos y un rico patrimonio cultural material e inmaterial, la provincia vietnamita de Lam Dong está intensificando la conservación y ampliando la escala de sus festivales tradicionales para crear productos turísticos distintivos e impulsar el desarrollo socioeconómico.

La puesta en escena de los valores culturales autóctonos y su incorporación a espacios de experiencias prácticas no solo permite a los visitantes nacionales e internacionales comprender mejor la vida espiritual y las costumbres locales, sino que también contribuye a estimular eficazmente la demanda turística.

Dentro de este patrimonio diverso, el festival Kate de la comunidad étnica Cham, celebrado en octubre, destaca por sus rituales religiosos y numerosas actividades participativas, como tocar la flauta Saranai, los tambores Ginang, tejer telas y elaborar cerámica.

Gracias a la intensificación de la promoción y al uso de tecnologías digitales -como la digitalización del templo de Po Nit a través del sitio web dulichbacbinh.vn-, el festival Kate celebrado en el sitio histórico de las torres de Po Sah Inu recibió a más de 7.000 visitantes, el doble que el año anterior. Allí, los visitantes pueden admirar más de 1.500 objetos antiguos que datan de los siglos X al XVIII en el Centro de Exposición de la Cultura Cham, además de experimentar directamente el tejido artesanal y el modelado de cerámica sin torno, bajo la orientación de artesanos locales.

En el festival Kate. (Fuente: VNA)

Asimismo, se ha ampliado la escala de los festivales vinculados a los ríos, el mar y las comunidades locales. Entre ellos destaca el festival Cau Ngu (culto a las ballenas), una tradición que constituye un testimonio histórico vivo de la afirmación de la soberanía sagrada de Vietnam sobre sus mares e islas.

El mencionado festival reúne más de 300 puestos y numerosas actuaciones de arte popular. Por otra parte, el festival Trung Nguyen Kien Tieu Nghinh Ong Quan Thanh De Quan Xuat Du, celebrado por la comunidad Hoa, congregó a más de 1.700 artistas, el doble que en la edición anterior.

Mientras tanto, el festival provincial del Medio Otoño impresionó al público con un desfile de 27 faroles gigantes y más de 2.160 faroles pequeños procedentes de 19 localidades.

Para sentar las bases de un desarrollo sostenible del turismo cultural, la provincia de Lam Dong presta especial atención a la restauración de sitios históricos, como los templos de Po Nit, Po Klaong Manai y Po Dam, entre otros.

En aplicación de la Resolución N.º 80-NQ/TW, aprobada el 7 de enero de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, el sector turístico local continuará acelerando la transformación digital, apoyando la transmisión de las artes populares entre generaciones, preservando los oficios artesanales y publicando con antelación los calendarios de festivales. Estas medidas permitirán a las empresas internacionales de viajes conectar con los mercados y diseñar productos turísticos estacionales singulares./.