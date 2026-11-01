Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 2)

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).