Vietnam ofrece consultas médicas gratuitas a comunidades de zonas remotas de Camboya

Phnom Penh, 1 nov (VNA) – La Embajada de Vietnam en Camboya, en coordinación con el Hospital Cho Ray Phnom Penh, organizó el 31 de octubre una jornada gratuita de reconocimientos médicos, asesoramiento sanitario y distribución de medicamentos en beneficio de unos 500 residentes locales, incluidos personas de origen vietnamita, en la provincia de Mondulkiri.



En el acto, el embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, señaló que la Embajada y el hospital organizan anualmente este programa en distintas localidades camboyanas para brindar asistencia sanitaria a los hogares desfavorecidos y contribuir a los esfuerzos del Gobierno de Camboya por mejorar la salud pública. La iniciativa también refleja la estrecha cooperación en el ámbito sanitario y los fuertes lazos de amistad entre los pueblos de ambos países.



El diplomático elogió la dedicación y el sentido de responsabilidad de los más de 20 médicos y trabajadores sanitarios del Hospital Cho Ray Phnom Penh. Asimismo, agradeció a las autoridades de Mondulkiri su coordinación y apoyo, y expresó su esperanza de que los residentes locales, incluida la comunidad de origen vietnamita, sigan promoviendo la solidaridad y la ayuda mutua, contribuyan al desarrollo de Camboya y ayuden a fortalecer la amistad tradicional entre ambos países.



Por su parte, el gobernador interino de Mondulkiri, Dim Ny, expresó su agradecimiento a la Embajada de Vietnam y al hospital por ofrecer reconocimientos médicos y medicamentos gratuitos, así como obsequios consistentes en arroz, fideos instantáneos y dinero en efectivo a los residentes de la ciudad de Sen Monorom.

Ciudadanos camboyanos esperan su turno durante un programa de exámenes médicos realizado por médicos vietnamitas en la provincia de Mondulkiri. (Fuente: VNA)

Señaló que el programa brindó asistencia sanitaria concreta y puso de manifiesto los estrechos vínculos y la cooperación amistosa entre los pueblos de ambos países.



En una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) al margen del evento, Dim Ny destacó que Mondulkiri comparte frontera con Vietnam. En este sentido, instó a las autoridades y a los residentes de las zonas fronterizas de ambos países a reforzar la solidaridad, intercambiar información, coordinarse para mantener la seguridad y el orden público, y ampliar la cooperación en los ámbitos económico, cultural, social y sanitario, así como los intercambios entre sus pueblos.



También manifestó su deseo de que la Embajada de Vietnam y las organizaciones pertinentes continúen organizando jornadas de reconocimientos médicos, consultas y programas de asistencia sanitaria en las zonas desfavorecidas de Camboya, especialmente en aquellas con infraestructuras médicas limitadas.



Asimismo, alentó a la comunidad vietnamita en Mondulkiri a preservar su identidad cultural, promover la solidaridad y apoyarse mutuamente para construir una comunidad estable y próspera.



Ton Thanh Tra, director general del Hospital Cho Ray Phnom Penh, afirmó que el centro tiene como objetivo acercar los servicios sanitarios a los habitantes de las zonas remotas con acceso limitado a la atención médica./.



