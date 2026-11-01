Localidad camboyana busca atraer inversiones vietnamitas

Phnom Penh (VNA) – El gobernador interino de la provincia camboyana de Mondulkiri, Dim Ny, destacó la estrecha coordinación entre las localidades vietnamitas y esta provincia camboyana en la implementación de programas de cooperación en los ámbitos económico, social, de defensa y seguridad.



En una reunión ayer con el embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, el funcionario mencionó la cooperación entre Mondulkiri y las provincias vietnamitas de Dak Lak y Lam Dong, así como la ciudad de Dong Nai.



Dim Ny valoró altamente la visita de trabajo del embajador y de la delegación de la Embajada de Vietnam a Mondulkiri, y afirmó que esta demostraba el firme compromiso y la atención de la misión diplomática con la promoción de la amistad tradicional, la solidaridad y la cooperación entre Vietnam y Camboya en todos los ámbitos.



Asimismo, informó a la delegación sobre las condiciones y el potencial de desarrollo de Mondulkiri, y pidió al embajador que continuara apoyando y alentando a las empresas vietnamitas a explorar oportunidades de inversión en la provincia, contribuyendo así a impulsar los vínculos y la cooperación entre ambos países y sus localidades en el futuro.



Por su parte, Nguyen Minh Vu agradeció a las autoridades provinciales y señaló que los frecuentes intercambios de visitas entre ambos países reflejaban la confianza política y los estrechos vínculos entre sus dirigentes, y constituían un impulso para una cooperación bilateral más sustancial y eficaz en todos los ámbitos.



También expresó su agradecimiento a las autoridades provinciales por crear condiciones favorables para que las empresas vietnamitas desarrollen sus actividades en la provincia.



El diplomático pidió a las autoridades provinciales que siguieran apoyando a las personas de origen vietnamita en la obtención de documentos legales, a fin de ayudarlas a estabilizar sus vidas y contribuir al desarrollo local.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Dim Ny señaló que Mondulkiri cuenta con un considerable potencial y ventajas en los ámbitos de la agricultura, el turismo y los recursos minerales.



Asimismo, expresó su esperanza de que los inversores vietnamitas exploren oportunidades en la provincia, especialmente en la agricultura y en actividades como el cultivo de caucho, anacardo y café.



Añadió que Mondulkiri había recibido un firme respaldo del Gobierno camboyano para atraer inversiones vietnamitas, incluso mediante la simplificación de los procedimientos administrativos.



Se comprometió a que la provincia ofrecería las condiciones más favorables, agilizaría y simplificaría los trámites administrativos y brindaría el máximo apoyo a los miembros de la comunidad vietnamita que residan y desarrollen actividades comerciales legalmente en Mondulkiri.



En una reunión celebrada la noche del 30 de octubre con la Junta Permanente de la filial de Mondulkiri de la Asociación Khmer-Vietnamita, Minh Vu sugirió que esta continuara alentando a las personas de origen vietnamita residentes en la provincia a cumplir las leyes de Camboya y a actuar como puente para contribuir a la amistad entre ambos países./.

VNA