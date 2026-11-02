Cultura-Deporte

Concierto "Orgullo de ser vietnamita" conecta memoria histórica y fortalece unidad nacional

Unos 30.000 espectadores asistieron en Thai Nguyen al concierto «Orgullo de ser vietnamita 2026», dedicado a la memoria histórica, la unidad nacional y las aspiraciones de desarrollo de Vietnam.

El concierto “Orgullo de ser vietnamita 2026” fue celebrado bajo el lema “Unamos nuestras manos” en el estadio de Thai Nguyen. (Foto: VNA)
El concierto “Orgullo de ser vietnamita 2026” fue celebrado bajo el lema “Unamos nuestras manos” en el estadio de Thai Nguyen. (Foto: VNA)

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) - Unos 30.000 espectadores asistieron la noche del 1 de noviembre al concierto “Orgullo de ser vietnamita 2026”, celebrado bajo el lema “Unamos nuestras manos” en el estadio de Thai Nguyen, en la provincia homónima.

Miles de personas más siguieron el espectáculo desde pantallas LED instaladas en espacios públicos de la localidad.

El programa fue organizado bajo la dirección de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, en coordinación con las autoridades de Thai Nguyen y otras entidades. Entre los asistentes figuraron Trinh Van Quyet, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de dicha Comisión; y Pham Thi Thanh Tra, secretaria del Comité Central del Partido y viceprimera ministra, junto con dirigentes locales y representantes de organismos centrales y de otras localidades.

Concebido como un programa artístico de carácter político y cultural, el concierto combinó música y tecnologías escénicas para destacar las tradiciones históricas y revolucionarias, la fuerza de la gran unidad nacional y las aspiraciones de desarrollo del país.

Uno de los momentos más solemnes fue la entrega de la llama de la tradición revolucionaria, procedente de la Zona de Seguridad de Dinh Hoa (ATK Dinh Hoa), con la que se encendió el pebetero del estadio. El acto evocó el papel histórico de Thai Nguyen, cuna del movimiento revolucionario en Viet Bac y lugar donde el Partido, el Gobierno y el Presidente Ho Chi Minh establecieron sus bases para dirigir la resistencia. La llama simbolizó así el vínculo entre las generaciones y el espíritu de unidad que sostuvo la revolución.

El espectáculo se estructuró en tres capítulos: «Un mismo origen, un mismo destino», dedicado a los valores culturales e históricos y a la tradición de unidad del pueblo vietnamita; «Un mismo país, una misma fe», que reflejó la solidaridad en el trabajo y la producción tras la independencia; y «Una misma aspiración, un mismo futuro», centrado en la energía de las nuevas generaciones y la confianza en el desarrollo del país.

La combinación de sonido, iluminación, proyecciones 3D Mapping y fuegos artificiales creó un ambiente festivo. Los Artistas Meritorios Dang Duong y Hoang Tung ofrecieron actuaciones solemnes, mientras que la aparición de Noo Phuoc Thinh, Tung Duong, Hoa Minzy, Vo Ha Tram, Lam Bao Ngoc, Pham Anh Khoa, Huong Ly y Bao Tram Idol despertó el entusiasmo del público.

El concierto se celebró en vísperas de varias efemérides: el 80.º aniversario del Día de la Resistencia Nacional (19 de diciembre de 1946-2026), el Día de la Gran Unidad Nacional (18 de noviembre), el Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre) y el 195.º aniversario de la fundación de Thai Nguyen. El programa también marcó la inauguración del Festival Internacional del Té de Thai Nguyen 2026.

La velada concluyó con fuegos artificiales de gran altura y dejó su huella entre los asistentes y quienes siguieron el espectáculo a través de las pantallas. El evento contribuyó a recordar la memoria histórica, reafirmar la gratitud a las generaciones anteriores y fomentar el orgullo nacional y la gran unidad de todo el pueblo./.

VNA
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