Vietnam lanza mapa digital para acercar la cultura a la población

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam presentó la plataforma Mapa Digital de la Cultura Vietnamita (CMAP), destinada a conectar los recursos culturales del país y facilitar el acceso de ciudadanos y visitantes a sitios patrimoniales, museos, festivales y actividades artísticas.



La presentación tuvo lugar la noche del 1 de noviembre, durante el programa artístico digital “Esencia de la tradición académica”, celebrado en el Sitio Nacional Especial de Van Mieu-Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura), como parte de las actividades preparatorias para el primer Día de la Cultura Vietnamita, el próximo 24 de noviembre.



En el acto, la ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, explicó que la plataforma, disponible en cmap.vn, permitirá consultar actividades culturales según la ubicación, la fecha y la temática, y elegir experiencias para disfrutar en familia o con amigos.



La ministra invitó especialmente a los jóvenes a utilizar el mapa, visitar lugares patrimoniales, pueblos de oficios tradicionales y eventos culturales, y compartir sus experiencias para difundir el amor por la cultura y la Patria.

Los delegados participan en la ceremonia de presentación de la plataforma Mapa Digital de la Cultura de Vietnam (CMAP). (Foto: VNA)

CMAP reúne información de las 34 provincias y ciudades del país sobre patrimonio, museos, festivales, eventos artísticos, actividades deportivas y rutas de turismo cultural. También permitirá a las instituciones y autoridades locales promover sus valores culturales y productos turísticos, mientras que los organismos de gestión podrán aprovechar los datos para la conservación del patrimonio, la planificación y la formulación de políticas. Las empresas, por su parte, contarán con una fuente de información para identificar oportunidades de inversión y desarrollar productos de las industrias culturales.



La presentación de la plataforma coincidió con los preparativos para el 950 aniversario de la fundación de Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura), primera universidad del país (1076-2026). El programa artístico digital mostró cómo la tecnología puede enriquecer las experiencias patrimoniales y contribuir al desarrollo del turismo y las industrias culturales.



La iniciativa también responde a las orientaciones del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, quien pidió en agosto establecer un repositorio nacional de datos culturales digitales, con información uniforme, interconectada y verificable, y promover el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías modernas en la conservación del patrimonio.



Asimismo, contribuye a la aplicación de las resoluciones No. 57-NQ/TW sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, y No. 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita en la nueva etapa.



En el próximo periodo, CMAP incorporará nuevas funciones, ampliará su conexión con el sistema de identificación electrónica VNeID e integrará progresivamente datos sobre patrimonio material e inmaterial, museos, bibliotecas, teatros, espacios creativos, instalaciones deportivas y destinos turísticos.



Según el Ministerio, hasta las 12:00 del 1 de noviembre, la plataforma había publicado 391 eventos en las 34 provincias y ciudades. Además, las instituciones culturales dependientes de esta cartera habían anunciado 33 actividades para conmemorar el Día de la Cultura Vietnamita.



Se espera que CMAP mejore la conexión y promoción de los recursos culturales y amplíe las oportunidades de acceso de la población al patrimonio y las actividades culturales./.