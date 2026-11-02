Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 3)

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Buque de la Guardia Costera de Estados Unidos visita Ciudad Ho Chi Minh
El buque guardacostas USCGC Bertholf (WMSL-750) del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos atracó hoy en el puerto de Saigon Gateway en Ciudad Ho Chi Minh, dando inicio a una visita de cinco días a esta urbe, con el objetivo de fortalecer los vínculos con la Guardia Costera de Vietnam y los organismos vietnamitas encargados de hacer cumplir la ley en el mar.
Vietnam felicita a Argelia por su 72.º aniversario del Día Nacional
El secretario general y presidente To Lam y otros dirigentes de Vietnam enviaron mensajes de felicitación a sus homólogos argelinos por el 72.º aniversario del Día Nacional.
Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 2)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).
Vietnam y Turingia (Alemania) impulsan cooperación en ciencia, tecnología y formación
Vietnam y el estado federado alemán de Turingia acordaron ampliar la cooperación en tecnologías ópticas, fotónica, inteligencia artificial, semiconductores, formación profesional e inversiones, además de impulsar proyectos conjuntos y fortalecer los vínculos con Da Nang y otras localidades vietnamitas.
Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 1)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).
Dirigentes vietnamitas felicitan a las Islas Salomón por el 30.º aniversario de vínculos diplomáticos
Dirigentes de Vietnam felicitaron a sus homólogos de las Islas Salomón con motivo del 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Vietnam y Corea del Sur refuerzan cooperación económica y parlamentaria
Vietnam y Corea del Sur buscan ampliar su cooperación económica y fortalecer las inversiones en infraestructuras ferroviarias.
Líder vietnamita recibe al enviado especial del presidente de Azerbaiyán
El líder vietnamita To Lam recibe al enviado especial del presidente de Azerbaiyán para impulsar la Asociación Estratégica y ampliar la cooperación bilateral.
Embajador francés destaca el potencial de desarrollo de Vietnam
El embajador francés Didier Le Bret destaca el desarrollo de Vietnam y expone nuevas oportunidades de cooperación bilateral en educación, tecnología, energía, transporte y cultura.
Vietnam abre una nueva etapa de inversión para modernizar la carretera Ho Chi Minh
La Asamblea Nacional de Vietnam debate el cierre de la primera fase de inversión de la carretera Ho Chi Minh, cuya conexión total con dos carriles está prevista para el primer trimestre de 2027
Vietnam expresa condolencias por el fallecimiento del exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, transmitió sus condolencias a la familia del exjefe de Gobierno japonés Fukuda Yasuo y destacó sus contribuciones a las relaciones bilaterales.
Vietnam y Argentina buscan profundizar su cooperación
Vietnam y Argentina buscan profundizar sus vínculos económicos y comerciales mediante un acuerdo preferencial entre Vietnam y el Mercosur.
Vietnam conmemora el 60.º aniversario de la primera visita de Raúl Castro al país
Vietnam y Cuba conmemoran el 60.º aniversario de la primera visita de Raúl Castro a Vietnam, un acontecimiento histórico que marcó los lazos de solidaridad y amistad entre ambos países.
Vietnam e Indonesia refuerzan vínculos y promueven cooperación bilateral
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en coordinación con la Embajada de Indonesia en Vietnam y las autoridades de Quang Ninh, celebró hoy el evento “Meet Indonesia 2026”, con el objetivo de fortalecer la conectividad e impulsar la cooperación bilateral.
Dirigente vietnamita rinde homenaje al exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo
Vietnam rinde homenaje al exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo, fallecido a los 90 años, y destaca sus importantes contribuciones al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.
Parlamento continúa debates sobre varias leyes y plan de desarrollo socioeconómico
Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam debatieron esta mañana los proyectos de ley de Negocios Inmobiliarios (modificada) y sobre el Ejercicio de la Democracia a Nivel de Base (modificada), en el marco de su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.
Actualidad: Vietnam y Polonia establecen asociación estratégica
Vietnam y Polonia acordaron elevar sus nexos a nivel de asociación estratégica, en el marco de la visita oficial del primer ministro polaco, Donald Tursk, a Vietnam.
Máximo dirigente de Vietnam llama a las diputadas a reforzar su papel en el desarrollo nacional
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió hoy en Hanoi con las diputadas de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional (AN), a quienes instó a reforzar su papel en la elaboración de leyes y políticas, la supervisión, la promoción de la igualdad de género efectiva y la contribución al desarrollo nacional.
Presidente de la Asamblea Nacional de Laos realizará visita a Vietnam
El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, y su esposa realizarán una visita oficial a Vietnam del 2 al 5 de noviembre, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Vietnam refuerza la revisión de expedientes sobre fosas comunes de mártires
Las autoridades están intensificando las labores de revisión de expedientes, verificación de información y localización de fosas comunes de mártires en el marco de una campaña de 500 días destinada a buscar, recuperar e identificar los restos de los caídos por la patria.