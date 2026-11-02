Política

Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 3)

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).

2026-1023-vn-nq31-xd-dang-v3-7bai-h84-b3-h84.jpg
VNA
#Resolución No. 31-NQ/TW #Partido Comunista de Vietnam #sistema político
Seguir VietnamPlus

Congreso Nacional del Partido

Resoluciones en marcha

Ver más

El buque guardacostas USCGC Bertholf llega a Ciudad Ho Chi Minh. Foto: znews.vn

Buque de la Guardia Costera de Estados Unidos visita Ciudad Ho Chi Minh

El buque guardacostas USCGC Bertholf (WMSL-750) del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos atracó hoy en el puerto de Saigon Gateway en Ciudad Ho Chi Minh, dando inicio a una visita de cinco días a esta urbe, con el objetivo de fortalecer los vínculos con la Guardia Costera de Vietnam y los organismos vietnamitas encargados de hacer cumplir la ley en el mar.

Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 2)

Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 2)

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).

Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 1)

Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 1)

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam llama a las diputadas a reforzar su papel en el desarrollo nacional

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió hoy en Hanoi con las diputadas de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional (AN), a quienes instó a reforzar su papel en la elaboración de leyes y políticas, la supervisión, la promoción de la igualdad de género efectiva y la contribución al desarrollo nacional.