Política

Vietnam felicita a Argelia por su 72.º aniversario del Día Nacional

El secretario general y presidente To Lam y otros dirigentes de Vietnam enviaron mensajes de felicitación a sus homólogos argelinos por el 72.º aniversario del Día Nacional.

Hanoi (VNA)- Con motivo del 72.º aniversario del Día Nacional de Argelia (1 de noviembre), el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, envió un mensaje de felicitación al presidente de la nación africana, Abdelmadjid Tebboune.

Por su parte, el primer ministro, Le Minh Hung, trasmitió congratulación al primer ministro de Argelia Sifi Ghrieb; y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, envió mensajes de felicitación al titular del Consejo de la Nación (Senado), Azzouz Nasri, y a la presidenta de la Asamblea Popular Nacional (Cámara Baja), Khalida Boufedeche.

Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, extendió su felicitación al ministro de Estado y titular de Relaciones Exteriores, Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos, Ahmed Attaf./.

VNA
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