Buque de la Guardia Costera de Estados Unidos visita Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El buque guardacostas USCGC Bertholf (WMSL-750) del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos atracó hoy en el puerto de Saigon Gateway en Ciudad Ho Chi Minh, dando inicio a una visita de cinco días a esta urbe, con el objetivo de fortalecer los vínculos con la Guardia Costera de Vietnam y los organismos vietnamitas encargados de hacer cumplir la ley en el mar.



A la ceremonia de bienvenida asistieron el coronel Nguyen Duc Hieu, subcomandante de Asuntos Jurídicos del Mando de la Región 3 de la Guardia Costera de Vietnam; representantes del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, del Mando de la Región Militar 7, de la Región Naval 2, de la Guardia Fronteriza de Ciudad Ho Chi Minh y de varias unidades especializadas del Ministerio de Defensa.



También estuvieron presentes Jennifer Wicks, embajadora de Estados Unidos en Vietnam; Arati Shroff, cónsul general interina de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, y representantes de la Oficina del Agregado de Defensa estadounidense en Vietnam.



En su discurso de bienvenida, Duc Hieu destacó que la visita del USCGC Bertholf y sus actividades de intercambio con la Guardia Costera de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh revisten un significado práctico y contribuyen a fortalecer la amistad, el entendimiento y la confianza mutua entre las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley en el mar de ambos países. Asimismo, reflejan el interés y la determinación de ambas partes de impulsar una cooperación bilateral cada vez más profunda, sustancial y eficaz.



El oficial expresó su confianza en que, sobre la base del espíritu de amistad, cooperación y entendimiento mutuo, la visita del buque será un éxito, dejará gratos recuerdos y contribuirá a consolidar aún más los vínculos de cooperación entre la Guardia Costera de Vietnam y la de Estados Unidos.



Por su parte, la embajadora Jennifer Wicks señaló que el USCGC Bertholf es el primer buque de las fuerzas armadas estadounidenses que visita Ciudad Ho Chi Minh en más de 20 años. Este acontecimiento también refleja la asociación entre ambos países en múltiples ámbitos, incluidos la economía y el comercio, la salud y la educación, así como la cooperación en materia de defensa y seguridad.



Estados Unidos apoya una Vietnam fuerte, próspero, independiente y autosuficiente, lo que redunda en beneficio de Estados Unidos y promueve el objetivo común de construir una región del Indo-Pacífico libre y abierta, afirmó.



El capitán Andrew Pate, comandante del USCGC Bertholf, afirmó que la presencia del buque en esta ciudad demuestra el compromiso a largo plazo de Estados Unidos con su asociación con Vietnam.



Ambos países comparten intereses en garantizar la libertad de navegación y de sobrevuelo, así como el comercio legítimo, de conformidad con el derecho internacional, indicó.



Según Andrew Pate, Estados Unidos y Vietnam mantienen una estrecha cooperación en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU). Esta colaboración contribuye a ayudar a Vietnam a reforzar su capacidad para proteger su soberanía sobre las aguas territoriales y sus derechos soberanos.



La tripulación espera con interés conocer la ciudad y su vibrante cultura, así como participar en actividades de intercambio profesional con la Guardia Costera de Vietnam, añadió.



Durante su estancia en Ciudad Ho Chi Minh, el comandante y la tripulación del USCGC Bertholf realizarán visitas de cortesía a dirigentes del Comité Popular municipal y del Mando de la Región 3 de la Guardia Costera de Vietnam. Asimismo, participarán en actividades de relaciones exteriores, intercambios profesionales sobre operaciones marítimas y encuentros deportivos amistosos con oficiales y soldados de esta fuerza.



La última visita de amistad de un buque de la Armada estadounidense a Ciudad Ho Chi Minh tuvo lugar en julio de 2006./.





VNA