Hanoi promueve acceso digital y autonomía de personas con discapacidad

Hanoi, 1 nov (VNA) – En un contexto de aceleración de la transformación digital y desarrollo de la inteligencia artificial (IA), la Asociación de Personas con Discapacidad de Hanoi está intensificando sus iniciativas para ayudar a sus miembros a dominar las nuevas tecnologías, detectar información falsa y protegerse de las estafas en línea, al tiempo que promueve su acceso al aprendizaje y al empleo.



Actualmente, la Asociación cuenta con 46 organizaciones miembros y más de 18.000 afiliados individuales. En los últimos años, más de 1.000 jóvenes con discapacidad se han beneficiado de sus programas de sensibilización sobre seguridad en línea, desarrollados, entre otras entidades, en colaboración con la Policía Municipal de Hanoi. Estos programas abordan los métodos utilizados en las estafas, la protección de cuentas y datos personales, así como la verificación de la información difundida en las redes sociales.



Entre las iniciativas más destacadas figura el espacio digital Happy IT, creado en colaboración con la empresa Remann. Más de 500 jóvenes con discapacidad han aprendido allí a utilizar herramientas como ChatGPT, Canva, CapCut y Microsoft, así como a aprovechar la IA para diseñar imágenes, producir vídeos y crear contenidos digitales. Estas competencias contribuyen a ampliar sus perspectivas profesionales y sus oportunidades de empleo.



La Asociación también ha puesto en marcha la iniciativa GPS, que consiste en crear una base de datos de personas con discapacidad para tener mejor en cuenta sus necesidades en la prevención de los riesgos de desastres naturales. Mediante tecnologías de geolocalización, esta iniciativa permite determinar su ubicación y sus necesidades específicas, lo que facilita las labores de alerta, evacuación y rescate. El proyecto recibió el premio Zero Project Award 2026.



Según Pham Quang Khoat, vicepresidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Hanoi, el uso de la IA debe ir acompañado de la responsabilidad de los usuarios. En particular, las personas con discapacidad deben aprender a verificar la información generada por la IA, detectar noticias falsas e imágenes y vídeos manipulados, y proteger sus datos personales.



A nivel local, el grupo Starlight, integrado por entre 15 y 16 miembros, con y sin discapacidad, desarrolla desde 2023 actividades de sensibilización sobre el uso de dispositivos digitales y la prevención de estafas en línea. En 2025 amplió sus actividades al ámbito de la IA en el marco del proyecto “Empoderamiento digital”, especialmente entre las asociaciones de personas ciegas de los barrios de Hoan Kiem, Tay Ho y Hoang Mai, así como en otras localidades de la capital.



Los resultados de estas iniciativas se reflejan en una mayor capacidad de los participantes para protegerse en línea. Hoang Thi Phuong, de 22 años y residente en el barrio de Ba Dinh, señala que ahora sabe identificar enlaces fraudulentos, comprobar las fuentes, proteger sus cuentas y denunciar contenidos maliciosos. También está mejor preparada para reconocer imágenes y vídeos manipulados mediante IA.



Pese a estos avances, las personas con discapacidad siguen enfrentándose a diversos obstáculos, entre ellos el coste de los equipos, la falta de competencias digitales y la accesibilidad insuficiente de algunas plataformas. Por ello, es necesario dar continuidad a las iniciativas eficaces, desarrollar una red de mentores digitales y alentar a las empresas a diseñar productos accesibles, respetuosos con la privacidad y dotados de mecanismos más eficaces para detectar las estafas en línea.



A través de estas acciones, la Asociación de Personas con Discapacidad de Hanoi busca ayudar a sus miembros a dominar mejor las tecnologías, prevenir los riesgos del entorno digital y reforzar su autonomía, para que puedan participar plenamente y en igualdad de condiciones en la vida social./.

VNA