Vietnam Airlines desvía un vuelo a Pakistán por una emergencia médica

Hanoi (VNA) – El vuelo VN35 de Vietnam Airlines, que cubría la ruta entre Ciudad Ho Chi Minh y Múnich (Alemania), fue desviado a Pakistán para prestar asistencia médica a un pasajero que sufrió una emergencia de salud durante el trayecto.



Durante el vuelo, un pasajero alemán sufrió repentinamente convulsiones. Al percatarse del incidente, la tripulación de cabina le prestó inmediatamente la asistencia necesaria y solicitó ayuda médica a bordo.



Tras examinar al pasajero, un médico que viajaba en el avión determinó que necesitaba atención médica urgente y recomendó realizar un aterrizaje para que pudiera recibir tratamiento oportuno en un centro sanitario.



Posteriormente, la tripulación decidió aterrizar en Islamabad (Pakistán), mientras Vietnam Airlines coordinaba con su personal de tierra en ese país la organización de la asistencia médica.



Estaba previsto que el avión reanudara su viaje hacia Múnich una vez que el pasajero hubiera recibido asistencia, la aeronave fuera reabastecida de combustible y se obtuviera la autorización de vuelo correspondiente.



La aerolínea también organizó asistencia para los pasajeros que perdieron sus vuelos de conexión debido al desvío.



No es la primera vez que la aerolínea de bandera nacional desvía un vuelo para atender una emergencia médica de un pasajero. El 5 de septiembre, el vuelo VN38, que cubría la ruta entre Copenhague (Dinamarca) y Ciudad Ho Chi Minh, realizó un aterrizaje de emergencia en Yangon (Myanmar) después de que una pasajera embarazada entrara en trabajo de parto y diera a luz a bordo.



Anteriormente, los vuelos VN524, el 24 de junio, y VN36, el 7 de enero, también fueron desviados a Hong Kong (China) y Calcuta (India), respectivamente, para prestar asistencia médica de emergencia a pasajeros.



Vietnam Airlines recomienda a los pasajeros vigilar su estado de salud antes de cada vuelo. Quienes presenten síntomas inusuales o problemas de salud deben consultar a un médico e informar a la aerolínea para recibir el asesoramiento y la asistencia adecuados, contribuyendo así a garantizar un viaje seguro./.





VNA