Sociedad

Reducen 2% precio de electricidad en Vietnam a partir del 1 de noviembre

El Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) reduce un 2% la tarifa eléctrica media en Vietnam, que se sitúa en 2.159 dongs por kWh desde el 1 de noviembre de 2026.

Trabajadores de EVN en el barrio de Pho Hien, en la provincia de Hung Yen. (Fuente: VNA)
Trabajadores de EVN en el barrio de Pho Hien, en la provincia de Hung Yen. (Fuente: VNA)

Hanoi, 1 nov (VNA)- El Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) anunció anoche una reducción del 2% del precio de la electricidad, que se sitúa en 2.159 dongs/kWh (sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, IVA), a partir del 1 de noviembre de 2026.

Según EVN, tal decisión responde a los lineamientos del Partido Comunista y del Estado, así como a las directrices del Gobierno, del Primer Ministro y de los ministerios de Industria y Comercio y de Finanzas.

Con el propósito de contribuir a la estabilidad macroeconómica y respaldar los esfuerzos para garantizar la protección social de la población y las empresas, el grupo llevó a cabo una revisión exhaustiva de sus costes y procuró aplicar el máximo ahorro posible, de conformidad con la normativa vigente.

Como resultado de esta revisión, EVN emitió el 30 de octubre de 2026 la Decisión No. 1305/QD-EVN sobre el ajuste del precio medio minorista de la electricidad.


En consecuencia, este precio se fija en 2.159 dongs/kWh (un dólar equivale a unos 26 mil dongs) a partir del 1 de noviembre de 2026, lo que representa una reducción del 2% respecto al nivel vigente hasta ahora. Esta tarifa equivale aproximadamente a 0,0831 dólares por kWh.

Por otra parte, el Ministerio de Industria y Comercio publicó el 31 de octubre de 2026 la Decisión No. 2892/QD-BCT sobre las tarifas eléctricas. Esta establece, entre otros aspectos, los precios minoristas aplicables a las distintas categorías de consumidores y a las empresas distribuidoras de electricidad, y también entra en vigor el 1 de noviembre de 2026./.

VNA
#An ninh năng lượng #NQ 70 #Vietnam #EVN #precio de la electricidad #tarifa eléctrica
Seguir VietnamPlus

Seguridad energética

Noticias relacionadas

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, pronuncia un discurso en el evento (Fuente: VNA)

Primer ministro pide a EVN garantizar suministro eléctrico

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó a la Corporación de Electricidad (EVN) a garantizar el suministro eléctrico para responder a las demandas de desarrollo del país, que se espera crezca a tasas de dos dígitos en los próximos años.

Ver más

La diputada Doan Thi Le An, de la provincia de Cao Bang, interviene en la sesión. (Foto: VNA)

Vietnam busca aprovechar el potencial de las zonas montañosas y fronterizas

Diputados vietnamitas proponen impulsar la economía de las zonas montañosas y fronterizas mediante el desarrollo de la agricultura, el turismo, la logística y las infraestructuras, así como mejorar los ingresos de las comunidades locales para alcanzar un crecimiento económico de al menos el 10% en 2027.

Las integrantes de la Asociación de Mujeres Vietnamitas en Hungría posan para una foto conmemorativa con los delegados. (Foto: VNA)

Vietnam, Rusia y Belarús comparten sus memorias en Hungría

Vietnam, Rusia y Belarús celebraron en Budapest un encuentro cultural que reunió a antiguos estudiantes y residentes de la Unión Soviética para recordar experiencias compartidas y fortalecer los lazos de amistad entre los pueblos a través de la educación, la cultura y la memoria colectiva.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en el evento. Foto: VNA

Máximo dirigente insta a Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh a renovar la formación y la investigación

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH) a renovar sus programas de formación y métodos de enseñanza, impulsar la investigación científica y estrechar los vínculos con las empresas y las autoridades locales, a fin de formar recursos humanos de alta calidad y contribuir al desarrollo socioeconómico del país.