Reducen 2% precio de electricidad en Vietnam a partir del 1 de noviembre

Hanoi, 1 nov (VNA)- El Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) anunció anoche una reducción del 2% del precio de la electricidad, que se sitúa en 2.159 dongs/kWh (sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, IVA), a partir del 1 de noviembre de 2026.



Según EVN, tal decisión responde a los lineamientos del Partido Comunista y del Estado, así como a las directrices del Gobierno, del Primer Ministro y de los ministerios de Industria y Comercio y de Finanzas.



Con el propósito de contribuir a la estabilidad macroeconómica y respaldar los esfuerzos para garantizar la protección social de la población y las empresas, el grupo llevó a cabo una revisión exhaustiva de sus costes y procuró aplicar el máximo ahorro posible, de conformidad con la normativa vigente.



Como resultado de esta revisión, EVN emitió el 30 de octubre de 2026 la Decisión No. 1305/QD-EVN sobre el ajuste del precio medio minorista de la electricidad.



En consecuencia, este precio se fija en 2.159 dongs/kWh (un dólar equivale a unos 26 mil dongs) a partir del 1 de noviembre de 2026, lo que representa una reducción del 2% respecto al nivel vigente hasta ahora. Esta tarifa equivale aproximadamente a 0,0831 dólares por kWh.



Por otra parte, el Ministerio de Industria y Comercio publicó el 31 de octubre de 2026 la Decisión No. 2892/QD-BCT sobre las tarifas eléctricas. Esta establece, entre otros aspectos, los precios minoristas aplicables a las distintas categorías de consumidores y a las empresas distribuidoras de electricidad, y también entra en vigor el 1 de noviembre de 2026./.