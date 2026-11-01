Inauguran el Festival de la Gran Unidad Nacional y el Día de la Cultura Vietnamita en Europa

Praga (VNA) - El Festival de la Gran Unidad Nacional y el Día de la Cultura Vietnamita en Europa 2026 se inauguró en el Centro Comercial Sapa, en Praga, República Checa, con la participación de representantes de la comunidad vietnamita procedentes de 29 países.



Se trata de la primera vez que el evento se celebra en Europa. Tiene como objetivo fortalecer los vínculos comunitarios, preservar la identidad cultural y fomentar el amor por la patria entre las distintas generaciones de vietnamitas residentes en el extranjero. Uno de los principales atractivos es la “Avenida de la Gran Unidad Nacional”, un espacio que recrea una imagen en miniatura de Vietnam en el corazón de Europa.

Delegados realizan ritual de solidaridad (Foto: VNA)

En la ceremonia inaugural, Ha Thi Nga, miembro del Comité Central del Partido Comunista y vicepresidenta y secretaria general del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, señaló que el festival se celebra en vísperas del 96.º aniversario de la fundación del Frente de la Patria de Vietnam (18 de noviembre) y del Día de la Cultura Vietnamita (24 de noviembre), que este año se conmemora por primera vez a escala nacional en Vietnam.



Según Ha Thi Nga, el Centro comercial de Sapa constituye un espacio imbuido de identidad nacional y el orgullo de la comunidad vietnamita en la República Checa. La elección de este lugar por parte de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Europa para celebrar la primera edición del festival reviste un significado especial y refleja el estrecho vínculo de los compatriotas en el extranjero con su país de origen.



La funcionaria señaló que la comunidad vietnamita en el exterior constituye una parte inseparable de la nación, un importante recurso estratégico y un puente entre Vietnam y el mundo. Actualmente, unos 1,5 millones de vietnamitas residen en Europa, de ellos cerca de 90.000 en la República Checa, donde la comunidad está reconocida oficialmente como minoría étnica.



Tras informar de que el PIB de Vietnam creció un 9,01% en los primeros nueve meses del año, Ha Thi Nga destacó las contribuciones de los compatriotas en el extranjero al desarrollo nacional. Los instó a reforzar la unidad y el papel de sus asociaciones, apoyar a los grupos vulnerables, ampliar la cooperación comercial y de inversión, e impulsar los intercambios científicos y tecnológicos. Asimismo, subrayó la necesidad de preservar la lengua y la cultura vietnamitas entre las nuevas generaciones.



Bajo el lema “Unidad - Responsabilidad - Integración - Desarrollo”, el festival reúne a vietnamitas de distintos países en un espacio de intercambio cultural. La avenida temática presenta símbolos de las tres regiones del país, Norte, Centro y Sur, imágenes del territorio continental y los archipiélagos, así como representaciones de los 54 grupos étnicos. El programa incluye actuaciones de quan ho de Bac Ninh, música de las tierras altas centrales, exhibiciones de instrumentos tradicionales y gastronomía regional.



Hoang Dinh Thang, jefe del comité organizador y presidente de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Europa, afirmó que el evento permite estrechar los vínculos entre los compatriotas y presentar al público internacional la música, las artes tradicionales, el ao dai y la gastronomía vietnamitas. También destacó la amplia participación de la comunidad, especialmente de los comerciantes del Centro Comercial Sapa.



Por su parte, el embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, valoró el festival como una oportunidad para fortalecer la cohesión comunitaria y mantener el vínculo con la patria. Señaló que la participación de representantes de ministerios y organismos vietnamitas refleja la atención del Partido y el Estado hacia los compatriotas en el exterior, y contribuye a materializar la Resolución 23 del Buró Político sobre este colectivo.



Phan Bich Thien, presidenta de la Asociación de Mujeres Vietnamitas en Hungría, expresó que el festival demuestra que las orientaciones de dicha resolución se están llevando a la práctica. Subrayó que cada vietnamita, independientemente de dónde resida, puede contribuir al desarrollo nacional, la integración internacional y el fortalecimiento de la posición de Vietnam en el mundo.



El evento se prolonga hasta hoy 1 de noviembre y coincide con el décimo aniversario de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Europa (2016-2026) y su tercer Congreso para el mandato 2026-2031./.