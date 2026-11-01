Comunidad vietnamita en Alemania contribuye a promover una migración laboral segura

Berlín (VNA) – La Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Alemania (VBD Vietnam), en coordinación con el programa de Migración Orientada al Desarrollo (MEG/GIZ), organizó un seminario sobre la construcción de un modelo de migración laboral justo y ético en Alemania, en la Casa de la Cultura Dong Xuan, en Berlín.



El evento reunió a más de 160 participantes y tuvo lugar en un contexto de creciente cooperación entre Vietnam y Alemania en materia de migración laboral y formación profesional. Sin embargo, esta cooperación también plantea diversos desafíos relacionados con la protección de los derechos y la seguridad de los trabajadores, así como con las condiciones de integración de los trabajadores migrantes y los aprendices de formación profesional.



A través del seminario, los organizadores buscan pasar de las actividades de apoyo espontáneas a un mecanismo de coordinación organizado, aprovechando al mismo tiempo la experiencia, los recursos y las redes de la comunidad vietnamita en Alemania para apoyar a los trabajadores migrantes.



El profesor Nguyen Xuan Thinh, presidente en funciones de VBD Vietnam, señaló que la comunidad vietnamita está en una posición favorable para orientar y apoyar a los recién llegados, ayudándoles a identificar posibles dificultades desde una etapa temprana y a encontrar oportunidades para integrarse en la sociedad local.



Según indicó, VBD Vietnam debería convertirse en un centro de coordinación a nivel federal, mientras que sus asociaciones miembros deberían asumir la responsabilidad de establecer contacto y prestar apoyo a los vietnamitas en sus respectivas localidades, actuando como un puente para facilitar la integración de los trabajadores recién llegados y su participación en la comunidad.



Por su parte, Phan Quang Van, primer secretario encargado de la cooperación educativa y los asuntos estudiantiles de la Embajada de Vietnam en Alemania, destacó la necesidad de reforzar la coordinación entre la comunidad vietnamita, las empresas, los centros de formación, las autoridades alemanas y la Embajada de Vietnam.



Por su parte, el alcalde del distrito de Lichtenberg, Martin Schaefer, afirmó que Alemania tiene una fuerte demanda de trabajadores migrantes, especialmente de mano de obra cualificada, para satisfacer las necesidades de su mercado laboral.



Asimismo, aseguró que la administración de Lichtenberg seguirá siendo un socio fiable y brindará apoyo a largo plazo a las comunidades extranjeras, incluida la vietnamita.



Los participantes señalaron varios problemas persistentes, entre ellos las diferencias en los requisitos de dominio del alemán, las deficiencias en la formación lingüística, los casos de aprendices vietnamitas rechazados por algunas empresas y las situaciones en las que los derechos de los trabajadores no están plenamente protegidos. También destacaron la necesidad de garantizar la calidad de los procesos de contratación desde el principio.



Asimismo, señalaron que el envejecimiento de la población hará que Alemania siga necesitando trabajadores procedentes de terceros países, incluido Vietnam. En este contexto, consideraron fundamental reforzar el papel y la voz de la comunidad vietnamita en la formulación de políticas migratorias justas, al tiempo que se incrementa la responsabilidad de las empresas de contratación y los intermediarios laborales, con el fin de garantizar una migración laboral segura y sostenible hacia Alemania./.





VNA