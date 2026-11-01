La prensa mexicana muestra interés por la vía de desarrollo de Vietnam

Ciudad de México (VNA) - La Embajada de Vietnam en México organizó un encuentro entre el embajador Nguyen Van Hai y representantes de medios de comunicación locales para presentar los principales logros del país tras 40 años de Renovación (Doi Moi), sus orientaciones de desarrollo en la nueva era e intercambiar puntos de vista sobre cuestiones internacionales y las relaciones bilaterales.



El evento reflejó el interés de la prensa mexicana por la experiencia de desarrollo, los avances socioeconómicos y el creciente papel de Vietnam en la escena internacional.



Bajo el tema “Vietnam en la nueva era de desarrollo”, el embajador Nguyen Van Hai repasó la historia, la tradición cultural y los hitos importantes de la construcción, defensa y desarrollo nacional. Destacó que, tras cuatro décadas de Renovación (1986-2026), Vietnam ha pasado de ser un país pobre, marcado por las secuelas de la guerra, a convertirse en una economía dinámica e integrada profundamente en la región y el mundo.



En 2025, el Producto Interno Bruto de Vietnam (PIB) alcanzó unos 514,7 mil millones de dólares, lo que situó al país en el puesto 32 a nivel mundial. El comercio exterior sumó 930 mil millones de dólares, ocupando el puesto 15, mientras que la inversión extranjera directa superó los 38 mil millones de dólares. La pobreza multidimensional descendió por debajo del 1%, el índice de desarrollo humano llegó a 0,766 y más del 90% de la población contó con cobertura de seguro médico.



En cuanto a los objetivos para la nueva etapa, el diplomático señaló que Vietnam aspira a convertirse en un país en desarrollo con industria moderna e ingresos medianos altos para 2030, y en un país desarrollado de ingresos altos para 2045. Para ello, impulsa un nuevo modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, con prioridad para la economía digital y verde, la economía circular, los semiconductores y la inteligencia artificial. También considera avances estratégicos el perfeccionamiento del marco institucional, la formación de recursos humanos altamente cualificados y el desarrollo de infraestructuras integradas.



Durante el encuentro, el embajador presentó además el libro “La aspiración de un Vietnam fuerte y próspero en la nueva era”, que reúne artículos y discursos destacados del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam. La publicación ofrece información oficial sobre el pensamiento, la visión y las orientaciones estratégicas del Partido Comunista de Vietnam.



En el intercambio con los periodistas surgieron preguntas sobre los factores del éxito vietnamita y la capacidad de mantener un crecimiento rápido, inclusivo y sostenible ante el envejecimiento de la población. También despertaron interés las políticas de bienestar social, el acceso a la educación y la salud, incluida la exención de matrículas en las escuelas públicas y la realización gratuita de chequeos médicos periódicos o pruebas de detección a partir de 2026.



Los representantes de los medios mexicanos preguntaron asimismo por la relación entre el nuevo modelo de crecimiento y la atracción de inversiones extranjeras, los sectores económicos prioritarios y el papel de las organizaciones de masas en la formulación y supervisión de políticas. Otros temas abordados fueron el liderazgo del Partido Comunista, la movilización de la fuerza de toda la nación, la experiencia en la lucha por la independencia y el papel de Vietnam ante los conflictos y las tensiones geopolíticas actuales.



Respecto a las relaciones bilaterales, la prensa local mostró interés por las medidas para ampliar la cooperación entre Vietnam y México, especialmente en economía, comercio, inversión e intercambios entre pueblos.



El encuentro permitió ofrecer información oficial sobre los logros, las políticas y las experiencias prácticas que sustentan el proceso de desarrollo de Vietnam, contribuyendo a que los medios mexicanos conozcan de manera más completa la trayectoria del país y sus perspectivas de crecimiento independiente, autónomo, equitativo y sostenible./





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