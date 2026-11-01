Economía

Vietnam reduce precios de la gasolina a partir del 1 de noviembre

Los precios máximos de las gasolinas E5RON92 y E10RON95-III bajan desde el 1 de noviembre y se mantienen por debajo de los países vecinos.

Compra y venta de gasolina y diésel en una gasolinera de Hanoi (Foto: VNA)
Compra y venta de gasolina y diésel en una gasolinera de Hanoi (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Los precios de la gasolina en Vietnam experimentaron una fuerte reducción a partir de las 00:00 horas del 1 de noviembre, en virtud de una decisión conjunta de los ministerios de Industria y Comercio y de Finanzas.

Esta revisión no contempla la aplicación de impuestos ni el uso del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, financiado mediante un anticipo del presupuesto estatal.

Según la decisión, el precio minorista máximo de la gasolina E5RON92 se sitúa ahora en 24 mil 223 dongs por litro (un dólar equivale a unos 26 mil dongs), lo que supone una reducción de mil 804 dongs respecto al nivel máximo anterior.

Por su parte, el precio máximo de la gasolina E10RON95-III se ha fijado en 24 mil 159 dongs por litro, mil 575 dongs menos. De este modo, su precio queda 64 dongs por debajo del de la E5RON92.

El Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con los organismos competentes, intensificará las inspecciones y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las empresas petroleras en materia de suministro al mercado. Las posibles infracciones serán objeto de sanciones estrictas.

Asimismo, ambos ministerios continuarán siguiendo de cerca la evolución del mercado para ajustar los precios de los combustibles en función de la situación y de conformidad con la normativa vigente. También presentarán oportunamente al Gobierno y al primer ministro propuestas de medidas destinadas a estabilizar los precios de los carburantes.

Según los datos actualizados al 31 de octubre, los precios de la gasolina en Vietnam siguen siendo considerablemente inferiores a los de varios países vecinos, una vez convertidos a dongs vietnamitas.

En Tailandia, el litro de gasolina cuesta 32 mil 550 dongs, gracias a las subvenciones estatales, mientras que en Camboya alcanza los 32 mil 10 dongs, también con apoyo público. En Laos, el precio asciende a 48 mil 276 dongs por litro. En China, donde las autoridades establecen precios máximos, se sitúa en 36 mil 125 dongs.

En Vietnam, incluso el combustible de mayor precio, la gasolina E10RON95-III, cuesta como máximo 24 mil 159 dongs por litro.

Estos datos confirman que los precios de la gasolina en Vietnam siguen siendo inferiores a los de los países vecinos, incluidos aquellos con los que comparte frontera, pese a las diferencias entre los mecanismos de apoyo y regulación aplicados en cada mercado./.

VNA
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