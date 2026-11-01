Economía

Programa artístico promueve atractivos de la región del té de Vietnam

El Festival Internacional del Té de Thai Nguyen 2026 combina tradición, concursos y turismo ecológico para promover el té de Dai Phuc y su potencial turístico.

El comité organizador otorga el primer premio en un concurso de procesamiento de té. (Fuente: VNA)
El comité organizador otorga el primer premio en un concurso de procesamiento de té. (Fuente: VNA)

Thai Nguyen, Vietnam, 1 nov (VNA) – Un programa artístico en el marco del Festival Internacional del Té de Thai Nguyen 2026 se celebró la noche del 31 de octubre en la comuna de Dai Phuc, en la provincia norteña de Thai Nguyen, con el objetivo de destacar el potencial de la producción local de té, rendir homenaje a sus productores y promover los paisajes naturales y el patrimonio cultural de la zona entre los visitantes.

El programa , bajo el lema “Dai Phuc – Un lago entre montañas, té entre las nubes”, incluyó actuaciones musicales y de danza que combinaron elementos tradicionales y contemporáneos para ensalzar la belleza de la tierra natal, sus habitantes, la cultura del té y los paisajes lacustres.

Uno de los momentos más destacados fue una demostración artística de elaboración del té, que puso de relieve la sofisticación de la cultura del té de Thai Nguyen. Artesanos y productores mostraron sus habilidades en cada etapa del proceso, desde la selección de las hojas y la preparación de los utensilios hasta la extracción del aroma, el vertido y la degustación de la infusión, ofreciendo a los visitantes una visión del valor de los productos tradicionales del té.

El comité organizador también entregó premios a los ganadores del concurso de procesamiento del té, en reconocimiento a la destreza y dedicación de los trabajadores del sector, y para alentar a los productores a innovar y mejorar la calidad de sus productos. Una subasta de los productos galardonados despertó un notable interés, contribuyendo a promover las marcas de té de Dai Phuc y a establecer vínculos entre los productores y potenciales clientes y socios.

Entre las demás actividades figuraron la degustación de té al atardecer, la experiencia “Té entre las nubes” y el torneo de golf “Thai Nguyen Verde”. La combinación de la degustación de té con actividades deportivas y el turismo de descanso en el campo de golf Tan Thai ofreció una nueva perspectiva de la cultura del té, al vincular los productos agrícolas emblemáticos de la provincia con sus paisajes ecológicos y servicios turísticos.

El presidente del Comité Popular de la comuna de Dai Phuc, Dang Cuong Quyet, afirmó que la localidad cuenta con un considerable potencial para el desarrollo agrícola, especialmente el cultivo del té, así como para el ecoturismo asociado al lago Nui Coc.

Para el período 2025-2030, la localidad se propone integrar el desarrollo agrícola con el turismo y los servicios, aumentar el valor de la producción de té, convertirse en barrio urbano antes de 2030 y consolidarse como un centro turístico de Thai Nguyen.

A través del programa, Dai Phuc espera ampliar la difusión de sus productos de té y su potencial turístico, establecer vínculos comerciales y generar nuevas fuentes de sustento para la población local, añadió.

El Festival Internacional del Té de Thai Nguyen 2026 se celebra del 30 de octubre al 7 de noviembre en distintos puntos de la provincia./.

VNA
#Xây dựng nông thôn mới #Thai Nguyen #Vietnam #Festival Internacional
Seguir VietnamPlus

Nueva ruralidad

Noticias relacionadas

Ver más

Le Thai Hoa, consejero comercial de Vietnam en Israel. (Foto: VNA)

Vietnam e Israel potencian cooperación en tecnología e innovación

El Tratado de Libre Comercio entre Vietnam e Israel (VIFTA) impulsa la cooperación bilateral en comercio, inversión e innovación, con nuevas oportunidades en inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad, agricultura de alta tecnología y transferencia tecnológica mediante proyectos conjuntos de investigación y desarrollo.

Actividades de importación y exportación en el puerto de Lach Huyen, ciudad de Hai Phong. (Foto: VNA)

El comercio exterior de Vietnam supera los mil millones de dólares

El valor total del comercio exterior de bienes de Vietnam alcanzó más de mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, un aumento del 32,3% respecto al mismo período de 2025, informó el Departamento de Exportación e Importación del Ministerio de Industria y Comercio.

En el acto de firma de un acuedo de cooperación entre las partes. (Fuente: VNA)

Provincia de Quang Ninh impulsa cooperación integral con socios indonesios

Una conferencia destinada a promover la cooperación en materia de inversión, comercio y turismo entre la ciudad de Quang Ninh e Indonesia se celebró hoy en el marco de Meet Indonesia 2026, una serie de eventos organizados por el Comité Popular municipal en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la Embajada de Indonesia en Vietnam.