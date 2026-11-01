Gia Lai fomenta turismo comunitario sostenible en meseta de La Vuong

Gia Lai, Vietnam (VNA) - Con el objetivo de impulsar el turismo sostenible, el barrio de Hoai Nhon Bac, en la provincia vietnamita de Gia Lai, está avanzando gradualmente desde un modelo centrado solo en la explotación paisajística hacia el desarrollo de productos turísticos experienciales vinculados a la vida de las comunidades locales y la protección del medio ambiente.

Aprovechando las ventajas de la meseta de La Vuong, situada a más de 700 metros sobre el nivel del mar y caracterizada por su clima fresco, extensos pastizales, lagos y bosques verdes, la localidad busca aprovechar progresivamente el potencial turístico de esta zona de transición entre la costa, las llanuras y las montañas.

En los últimos años, la meseta de La Vuong se ha convertido en un destino atractivo para los visitantes gracias a actividades al aire libre como la acampada, el senderismo, la contemplación del paisaje, la fotografía, la observación del cielo estrellado por la noche y el descubrimiento de la naturaleza y la vida comunitaria.

Aprovechando su ubicación estratégica, la localidad prevé conectar La Vuong con una ruta turística interregional que incluya la playa de Thien Chanh, el sitio histórico de Doi Muoi, el pueblo artesanal de esteras de junco de Chuong Hoa, el pozo de Truong y el arroyo de Vang.

Según Tran The Nguyen, vicepresidente del Comité Popular del barrio de Hoai Nhon Bac, la creación de una red de conexiones desde la costa hasta las tierras altas permitirá diversificar la oferta turística mediante la combinación de naturaleza, cultura y agricultura, además de ofrecer a los visitantes opciones para prolongar su estancia, en lugar de limitarse a excursiones de un día.

En la meseta de La Vuong. (Fuente: VNA)

La localidad está estudiando el desarrollo de diversas modalidades, como el turismo ecológico, la acampada, las estancias en granjas (farmstay), las experiencias agrícolas y el turismo de descanso, adaptadas a las infraestructuras disponibles y a la capacidad de prestación de servicios de la población local.

En el modelo de turismo comunitario, los habitantes locales son considerados los principales proveedores directos de servicios de alojamiento, productos agrícolas, gastronomía y actividades guiadas, así como los beneficiarios directos del desarrollo turístico. Su participación activa en la cadena de valor no solo permite transformar los recursos productivos y culturales autóctonos en productos turísticos, sino que también genera empleo, aumenta los ingresos y preserva la identidad local.

Para mejorar la capacidad de prestación de servicios, las autoridades locales se centran en completar gradualmente las infraestructuras esenciales, capacitar a la población en la atención a los visitantes y desarrollar productos acordes con la demanda del mercado. Al mismo tiempo, supervisan las actividades turísticas para evitar una presión excesiva sobre los recursos naturales.

Junto con el desarrollo económico, la localidad aplica rigurosamente el principio de “Desarrollar La Vuong sin sacrificar La Vuong”, con el fin de garantizar el equilibrio entre el crecimiento turístico y la protección de los bosques, el medio ambiente y el paisaje natural.

La provincia no orienta su desarrollo hacia la construcción de grandes complejos de alta densidad, sino que prioriza las experiencias turísticas de escala adecuada, teniendo en cuenta la capacidad de carga del entorno y garantizando los intereses de las comunidades locales.

La mejora de las infraestructuras, la elevación de la calidad de los servicios, el fortalecimiento del papel de los habitantes como protagonistas del desarrollo y la conservación de los recursos naturales sentarán unas bases sólidas para convertir La Vuong en un referente del turismo comunitario sostenible./.