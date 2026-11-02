Internacional

Desde Londres, la comunidad vietnamita mantiene vivas sus raíces a través de la cultura y la solidaridad

La comunidad vietnamita en Reino Unido organiza un evento cultural benéfico para apoyar a las comunidades Bru-Van Kieu de Quang Tri y promover la cultura vietnamita.

Niños aprenden a elaborar figuras tradicionales de to he en el programa benéfico «Con el corazón en el centro de Vietnam». (Fuente: VNA)
Niños aprenden a elaborar figuras tradicionales de to he en el programa benéfico «Con el corazón en el centro de Vietnam». (Fuente: VNA)

Londres (VNA) - La comunidad vietnamita y amigos internacionales se reunieron el 1 de noviembre en Longfield Hall, al sur de Londres, para participar en la segunda edición del programa cultural benéfico “Con el corazón en el centro de Vietnam”, organizado por la Fundación Semillas de Amor (Seeds of Love Foundation), con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a las comunidades de la etnia Bru-Van Kieu en la provincia centrovietnamita de Quang Tri.

Si el año pasado la iniciativa llegó a Khau Vai, Meo Vac, en la provincia de Ha Giang, este año dirige su atención a las aldeas de la etnia Bru-Van Kieu, situadas a lo largo de la histórica ruta Ho Chi Minh. Aunque sus habitantes desempeñaron un papel importante durante la guerra al proteger y ayudar a las fuerzas vietnamitas, muchas familias todavía afrontan dificultades, como la falta de agua potable y de infraestructuras de transporte, además del aislamiento provocado por las inundaciones durante la temporada de lluvias.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Londres, Dao Kim Thu, fundadora y directora de la Fundación, explicó que la organización no solo busca apoyar a las mujeres, los niños y las comunidades desfavorecidas de Vietnam, sino también conectar a los vietnamitas residentes en el extranjero, difundir la cultura nacional y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con sus raíces.

Uno de los momentos destacados fue el concurso infantil de pintura “Vietnam a través de mis ojos”, en el que los pequeños expresaron su amor por el país de origen de sus familias.

Bao Vi, una niña de nueve años criada en Reino Unido, eligió dibujar el tradicional vestido Ao dai y el sombrero cónico vietnamita, dos símbolos de la identidad nacional.

La iniciativa también recibió el apoyo de amigos internacionales. Ion Stott, cuya esposa es vietnamita, señaló que participó en el encuentro para conocer mejor la cultura del país y compartir actividades con la comunidad.

Por su parte, Matt Ramsden destacó la solidaridad de las familias vietnamitas con las comunidades étnicas del centro del país y afirmó: “En tiempos difíciles, debemos apoyarnos unos a otros”.

Las pinturas populares de Dong Ho, las tradicionales figuras de to he, los vestidos Ao dai y los sombreros cónicos presentes en el evento contribuyeron a difundir la cultura vietnamita y preservar la identidad nacional entre las comunidades en el extranjero.

La actividad también refleja el espíritu de la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, que considera la cultura un fundamento espiritual y una fuente de fortaleza para el desarrollo nacional.

Asimismo, el encuentro pone de manifiesto el significado de la Resolución N.º 23-NQ/TW sobre el trabajo con los vietnamitas residentes en el extranjero, que reconoce a esta comunidad como parte inseparable de la nación y un recurso importante para el desarrollo del país.

El próximo 24 de noviembre, Vietnam celebrará por primera vez el Día de la Cultura Vietnamita. Sin embargo, para los participantes en Londres, la cultura ya está presente en cada vestido tradicional, en los dibujos infantiles y en las contribuciones destinadas a ayudar a sus compatriotas.

El evento transmitió un mensaje de solidaridad: independientemente del lugar donde vivan, los vietnamitas pueden mantener vivo el vínculo con sus raíces y contribuir al bienestar de su tierra natal./.

source
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Solidaridad con Vietnam #Cultura vietnamita en Londres #Ayuda humanitaria a Quang Tri #Comunidades Bru-Van Kieu #Fundación Seeds of Love
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Ver más

Escena del accidente de tren de alta velocidad en la provincia de Toledo, España, el 28 de octubre de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)

Vietnam expresa condolencias a España por accidente ferroviario

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió una carta de condolencias al rey Felipe VI de España por el trágico accidente ferroviario que causó numerosas víctimas mortales en ese país.El accidente ocurrió el 28 de octubre en la provincia de Toledo, al sur de la capital Madrid.

Vietnam y la ONU refuerzan cooperación en comunicación y gobernanza digital

Vietnam y la ONU refuerzan cooperación en comunicación y gobernanza digital

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y subjefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Ngo Dong Hai, se reunió la víspera con Melissa Fleming, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas (ONU) para la Comunicación Global, en el marco de su visita de trabajo a Estados Unidos.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, (izquierda) y su homólogo polaco, Donald Tusk. (Fuente: VNA)

Prensa polaca destaca el nuevo nivel de cooperación con Vietnam

Medios de comunicación polacos publicaron diversos artículos destacando la decisión de Vietnam y Polonia de elevar sus relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, durante las conversaciones celebradas en Hanoi entre los primeros ministros Le Minh Hung y Donald Tusk.