Desde Londres, la comunidad vietnamita mantiene vivas sus raíces a través de la cultura y la solidaridad

Londres (VNA) - La comunidad vietnamita y amigos internacionales se reunieron el 1 de noviembre en Longfield Hall, al sur de Londres, para participar en la segunda edición del programa cultural benéfico “Con el corazón en el centro de Vietnam”, organizado por la Fundación Semillas de Amor (Seeds of Love Foundation), con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a las comunidades de la etnia Bru-Van Kieu en la provincia centrovietnamita de Quang Tri.



Si el año pasado la iniciativa llegó a Khau Vai, Meo Vac, en la provincia de Ha Giang, este año dirige su atención a las aldeas de la etnia Bru-Van Kieu, situadas a lo largo de la histórica ruta Ho Chi Minh. Aunque sus habitantes desempeñaron un papel importante durante la guerra al proteger y ayudar a las fuerzas vietnamitas, muchas familias todavía afrontan dificultades, como la falta de agua potable y de infraestructuras de transporte, además del aislamiento provocado por las inundaciones durante la temporada de lluvias.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Londres, Dao Kim Thu, fundadora y directora de la Fundación, explicó que la organización no solo busca apoyar a las mujeres, los niños y las comunidades desfavorecidas de Vietnam, sino también conectar a los vietnamitas residentes en el extranjero, difundir la cultura nacional y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con sus raíces.



Uno de los momentos destacados fue el concurso infantil de pintura “Vietnam a través de mis ojos”, en el que los pequeños expresaron su amor por el país de origen de sus familias.



Bao Vi, una niña de nueve años criada en Reino Unido, eligió dibujar el tradicional vestido Ao dai y el sombrero cónico vietnamita, dos símbolos de la identidad nacional.



La iniciativa también recibió el apoyo de amigos internacionales. Ion Stott, cuya esposa es vietnamita, señaló que participó en el encuentro para conocer mejor la cultura del país y compartir actividades con la comunidad.



Por su parte, Matt Ramsden destacó la solidaridad de las familias vietnamitas con las comunidades étnicas del centro del país y afirmó: “En tiempos difíciles, debemos apoyarnos unos a otros”.



Las pinturas populares de Dong Ho, las tradicionales figuras de to he, los vestidos Ao dai y los sombreros cónicos presentes en el evento contribuyeron a difundir la cultura vietnamita y preservar la identidad nacional entre las comunidades en el extranjero.



La actividad también refleja el espíritu de la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, que considera la cultura un fundamento espiritual y una fuente de fortaleza para el desarrollo nacional.



Asimismo, el encuentro pone de manifiesto el significado de la Resolución N.º 23-NQ/TW sobre el trabajo con los vietnamitas residentes en el extranjero, que reconoce a esta comunidad como parte inseparable de la nación y un recurso importante para el desarrollo del país.



El próximo 24 de noviembre, Vietnam celebrará por primera vez el Día de la Cultura Vietnamita. Sin embargo, para los participantes en Londres, la cultura ya está presente en cada vestido tradicional, en los dibujos infantiles y en las contribuciones destinadas a ayudar a sus compatriotas.



El evento transmitió un mensaje de solidaridad: independientemente del lugar donde vivan, los vietnamitas pueden mantener vivo el vínculo con sus raíces y contribuir al bienestar de su tierra natal./.

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