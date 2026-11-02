Internacional

Camboya inicia un plan quinquenal de conservación del patrimonio Khmer

La estrategia 2026-2030 busca proteger la identidad nacional y el patrimonio jemer mediante la investigación científica y la divulgación pública.

Turistas internacionales visitan el templo de Angkor Wat en Siem Reap, Camboya. (Fuente: Ministerio de Turismo de Camboya)
Turistas internacionales visitan el templo de Angkor Wat en Siem Reap, Camboya. (Fuente: Ministerio de Turismo de Camboya)

Phnom Penh (VNA) - Camboya lanzó recientemente un plan estratégico quinquenal para fortalecer la identidad nacional y el patriotismo, así como proteger la cultura, la historia y la civilización Khmer mediante la investigación científica, la documentación basada en pruebas y la divulgación pública.

Al intervenir recientemente en un seminario celebrado en Phnom Penh para presentar la hoja de ruta estratégica 2026-2030 de la Comisión Nacional de Cultura, Historia y Civilización Khmer, el viceprimer ministro permanente y ministro encargado de la Oficina del Consejo de Ministros, Vongsey Vissoth, señaló que el plan establecerá orientaciones y prioridades claras para el trabajo de la comisión durante los próximos cinco años.

Vongsey Vissoth enfatizó que esta iniciativa reviste especial importancia en el contexto de la propagación de información falsa y de interpretaciones sesgadas sobre la historia de Camboya, especialmente en las redes sociales.

Añadió que la comisión fue creada para verificar y evaluar la exactitud, fiabilidad y coherencia de documentos nacionales importantes relacionados con la cultura, la historia y la civilización jemer. Su labor complementará, sin sustituir, las funciones de los ministerios y organismos existentes, centrándose en reforzar la coordinación y garantizar el rigor científico de dichos documentos.

El plan se ejecutará en tres etapas: establecer en 2026 las bases institucionales y los sistemas de trabajo; aplicar los mecanismos fundamentales, intensificar la investigación y ampliar la divulgación pública durante 2027-2028; y mejorar la calidad y eficacia de las actividades en el período 2029-2030./.

VNA
#cultura jemer #patrimonio histórico de Camboya #estrategia cultural 2026-2030
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Escena del accidente de tren de alta velocidad en la provincia de Toledo, España, el 28 de octubre de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)

Vietnam expresa condolencias a España por accidente ferroviario

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió una carta de condolencias al rey Felipe VI de España por el trágico accidente ferroviario que causó numerosas víctimas mortales en ese país.El accidente ocurrió el 28 de octubre en la provincia de Toledo, al sur de la capital Madrid.

Vietnam y la ONU refuerzan cooperación en comunicación y gobernanza digital

Vietnam y la ONU refuerzan cooperación en comunicación y gobernanza digital

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y subjefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Ngo Dong Hai, se reunió la víspera con Melissa Fleming, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas (ONU) para la Comunicación Global, en el marco de su visita de trabajo a Estados Unidos.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, (izquierda) y su homólogo polaco, Donald Tusk. (Fuente: VNA)

Prensa polaca destaca el nuevo nivel de cooperación con Vietnam

Medios de comunicación polacos publicaron diversos artículos destacando la decisión de Vietnam y Polonia de elevar sus relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, durante las conversaciones celebradas en Hanoi entre los primeros ministros Le Minh Hung y Donald Tusk.