Camboya inicia un plan quinquenal de conservación del patrimonio Khmer

Phnom Penh (VNA) - Camboya lanzó recientemente un plan estratégico quinquenal para fortalecer la identidad nacional y el patriotismo, así como proteger la cultura, la historia y la civilización Khmer mediante la investigación científica, la documentación basada en pruebas y la divulgación pública.



Al intervenir recientemente en un seminario celebrado en Phnom Penh para presentar la hoja de ruta estratégica 2026-2030 de la Comisión Nacional de Cultura, Historia y Civilización Khmer, el viceprimer ministro permanente y ministro encargado de la Oficina del Consejo de Ministros, Vongsey Vissoth, señaló que el plan establecerá orientaciones y prioridades claras para el trabajo de la comisión durante los próximos cinco años.



Vongsey Vissoth enfatizó que esta iniciativa reviste especial importancia en el contexto de la propagación de información falsa y de interpretaciones sesgadas sobre la historia de Camboya, especialmente en las redes sociales.



Añadió que la comisión fue creada para verificar y evaluar la exactitud, fiabilidad y coherencia de documentos nacionales importantes relacionados con la cultura, la historia y la civilización jemer. Su labor complementará, sin sustituir, las funciones de los ministerios y organismos existentes, centrándose en reforzar la coordinación y garantizar el rigor científico de dichos documentos.



El plan se ejecutará en tres etapas: establecer en 2026 las bases institucionales y los sistemas de trabajo; aplicar los mecanismos fundamentales, intensificar la investigación y ampliar la divulgación pública durante 2027-2028; y mejorar la calidad y eficacia de las actividades en el período 2029-2030./.





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