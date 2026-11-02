Vietnam impulsa preservación del patrimonio y creatividad cultural

Hanoi (VNA) - La combinación de los valores tradicionales con formas modernas de expresión enriquece la vida cultural, fortalece la gran unidad nacional y abre oportunidades para las industrias culturales.



En línea con la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político, diversas actividades de la última semana han contribuido a preservar la identidad nacional, fomentar la creatividad y ampliar el acceso a la cultura.



Preparativos para el Día de la Cultura de Vietnam 2026



Con motivo del Día de la Cultura de Vietnam 2026, las 34 provincias y ciudades del país preparan exposiciones, espectáculos, proyecciones, actividades en museos, iniciativas de lectura y programas culturales, deportivos y turísticos. En una reunión celebrada el 30 de octubre, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo revisó los preparativos y confirmó que todas las localidades habían aprobado sus planes.



Entre las iniciativas destaca el Mapa Digital de la Cultura Vietnamita, que hasta el 25 de octubre ya reunía 467 eventos de las 34 localidades.



En Hanoi, las actividades principales se celebrarán del 21 al 24 de noviembre en el jardín de flores Ly Thai To y los alrededores del lago Hoan Kiem, bajo el lema “Thang Long-Hanoi, mil años de cultura: mil colores de Vietnam”. El programa incluirá un desfile del patrimonio, actuaciones artísticas y espacios de gastronomía, productos OCOP (Cada Comuna, Un Producto), artesanía y juegos tradicionales.



En Ciudad Ho Chi Minh, las actividades se desarrollarán en 168 barrios, comunas y zonas especiales. La Semana de la Cultura y la Gran Unidad Nacional, del 18 al 24 de noviembre, concentrará exposiciones, la Jornada “Colores de la cultura vietnamita”, la Feria del Libro de Con Dao, un espacio de industrias culturales en la calle peatonal Nguyen Hue, espectáculos de 3D Mapping, festivales de arte y fotografía y actividades vinculadas al Festival de Música Hozo 2026.



Preservar y promover los valores culturales tradicionales



La noche del 30 de octubre se inauguró en la provincia de Lam Dong el Concurso Nacional de Solistas y Conjuntos de Instrumentos Musicales Tradicionales 2026, bajo el lema “Sonidos de Vietnam: convergencia y brillo”. El certamen reúne a artistas y agrupaciones profesionales para intercambiar experiencias, mejorar su nivel artístico y promover la música tradicional. El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ta Quang Dong destacó la importancia de vincular estos eventos con la detección y formación de talentos y nuevas generaciones de artistas.



En la provincia de Tuyen Quang, la XII edición del Festival de las Flores de Alforfón 2026 “Ecos de la región de piedra” se inauguró el 25 de octubre en la comuna de Dong Van. Su programa combina expresiones tradicionales y contemporáneas para mostrar el paisaje y la identidad de los grupos étnicos de la meseta rocosa.



El evento ofrece actividades comunitarias, como la Jornada Cultural del grupo Lo Lo, muestras de productos OCOP y agrícolas, demostraciones de tejido de lino, teñido con índigo, bordado, herrería y cestería, además de experiencias gastronómicas. El Concurso Gastronómico “Dong Van cuenta su historia: sabores de la piedra” presenta la cocina y los ingredientes característicos de la región. Por su parte, el espectáculo de rock “Espíritu de la piedra” aporta un atractivo moderno, especialmente para los jóvenes. El festival busca impulsar un turismo que combine la conservación del patrimonio y el paisaje con medios de vida sostenibles para la población local.



También el 25 de octubre, en la aldea de Tak Xoai, comuna de Tra Leng, el Museo de Da Nang y las autoridades locales recrearon el Festival de la Ceremonia de la Ofrenda del Canal de Agua de la comunidad M'Nong 2026. El ritual, representado en cuatro espacios que recrean el curso del agua y la casa comunal, expresa el vínculo de la comunidad con la naturaleza, la gratitud a las divinidades y los antepasados y los deseos de buenas cosechas y prosperidad. La actividad contribuye a transmitir las costumbres a las nuevas generaciones, proteger las fuentes de agua y los bosques de cabecera y desarrollar el turismo comunitario.



Conectar el patrimonio con la creación contemporánea



La exposición fotográfica “Patrimonios mundiales de Vietnam”, inaugurada el 26 de octubre en Hanoi, presenta 100 obras sobre 30 patrimonios reconocidos por la UNESCO. La muestra busca despertar el orgullo y la conciencia sobre la conservación y transmisión de estos valores, además de estrechar los vínculos entre el patrimonio y las industrias culturales.



En la ciudad central de Da Nang, el 30 de octubre se inauguró en el Museo de la ciudad la Conexión de las Artes Creativas de Da Nang 2026 (DACC 2026), bajo el lema “La historia del mañana”. Hasta el 8 de noviembre, los museos de Da Nang y de Escultura Cham acogerán más de 20 actividades, entre exposiciones, actuaciones, danza contemporánea, coloquios y experiencias artísticas, con la participación de creadores, artesanos y expertos nacionales e internacionales.



La iniciativa busca acercar el patrimonio al público, especialmente a los jóvenes, mediante nuevas formas de expresión y convertir la ciudad en un espacio de intercambio creativo y cooperación cultural. Da Nang aspira a que el evento se celebre anualmente y contribuya a consolidar su posición como destino cultural y creativo.



Estas actividades, que combinan la conservación de las tradiciones con nuevas expresiones artísticas, reafirman el papel de la cultura en el desarrollo del turismo, las industrias culturales y la economía y la sociedad./.

VNA