Política

Presidente del Parlamento insta a construir Sangha Budista de Vietnam sólida, digna y progresista

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, instó a la Sangha Budista de Vietnam (SBV) a seguir construyendo una organización digna, sólida y progresista, reforzando la disciplina, impulsando la innovación y elevando la eficacia y eficiencia de su gestión.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en el evento. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en el evento. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, instó a la Sangha Budista de Vietnam (SBV) a seguir construyendo una organización digna, sólida y progresista, reforzando la disciplina, impulsando la innovación y elevando la eficacia y eficiencia de su gestión.

Al intervenir en la sesión inaugural del X Congreso Nacional del SBV, celebrada hoy en Ciudad Ho Chi Minh, Tran Thanh Man señaló que el budismo es actualmente la religión con mayor número de seguidores en Vietnam y ejerce una influencia positiva en la vida social, al tiempo que contribuye a enriquecer y profundizar los valores culturales y éticos tradicionales de la nación.

Bajo el principio de “Dharma - Nación – Socialismo”, la SBV ha preservado sus tradiciones y ha continuado desarrollándose en todos los ámbitos, afirmó. También destacó su papel activo en los movimientos de emulación patriótica, la promoción de la solidaridad entre las distintas religiones y la reafirmación de los estrechos vínculos entre el budismo y la nación.

Como miembro del Frente de la Patria de Vietnam, la Sangha ha realizado importantes contribuciones a la construcción, consolidación y promoción del gran bloque de unidad nacional. Asimismo, ha colaborado activamente con los distintos sectores de la sociedad en la construcción de un país cada vez más fuerte y próspero, contribuyendo a mejorar el bienestar y la felicidad de la población.

En nombre de los dirigentes del Partido, del Estado y del Frente de la Patria de Vietnam, Tran Thanh Man reconoció y valoró los logros de la SBV, así como las importantes contribuciones de los monjes, monjas y seguidores budistas de todo el país durante el mandato anterior.

El dirigente legislativo afirmó que el Partido y el Estado han prestado siempre especial atención a los asuntos religiosos y han adoptado numerosas políticas y disposiciones legales para garantizar el derecho de la población a la libertad de creencia y religión.

El 23 de abril de 2026, durante el primer periodo de sesiones de la XVI Asamblea Nacional, los diputados aprobaron por unanimidad la Ley de Creencias y Religiones (revisada), con el respaldo del 100% de los legisladores presentes.

Esta normativa establece el marco jurídico para aplicar de manera coherente las políticas de respeto y protección de la libertad de creencia y religión, incluido el derecho a no profesar ninguna religión; garantizar la igualdad entre las distintas confesiones religiosas, y asegurar que las actividades religiosas se desarrollen conforme a la ley y a los estatutos y reglamentos de las organizaciones religiosas reconocidas por el Estado.

Reafirmar el papel de la única organización budista de Vietnam

El Congreso, correspondiente al mandato 2026-2031, se inauguró oficialmente en la Academia Budista de Vietnam, en Ciudad Ho Chi Minh, bajo el lema “Disciplina - Innovación - Eficacia – Eficiencia”. El encuentro tiene como objetivos revisar y evaluar las actividades budistas durante el noveno mandato, examinar los logros y las deficiencias, extraer lecciones y definir las orientaciones y los programas de acción para el nuevo periodo.

Asimismo, se incorporarán nuevos miembros al Consejo de Patrocinio y se elegirá al Consejo Ejecutivo para el décimo mandato, órgano encargado de dirigir la organización. También se examinarán y aprobarán las modificaciones de sus Estatutos y se abordarán otros asuntos relevantes para el budismo, incluidos los ascensos en la jerarquía monástica.

El X Congreso Nacional del SBV constituye un acontecimiento de especial relevancia para el budismo vietnamita y marca una nueva etapa en el desarrollo de la SBV.

En su intervención, el presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, instó a los delegados a centrar sus debates en alcanzar un amplio consenso dentro de la Sangha, tanto en los compromisos como en las acciones, con el propósito de superar las deficiencias existentes y cumplir satisfactoriamente los objetivos del nuevo mandato.

Asimismo, exhortó a la SBV a continuar movilizando y uniendo a los monjes, monjas y fieles budistas en los movimientos de emulación patriótica, manteniéndose estrechamente vinculada a la nación y acompañándola en su proceso de desarrollo. De este modo, contribuirá activamente a fortalecer la unidad y la armonía nacionales, así como a promover la paz mundial.

También expresó su deseo de que los dignatarios y seguidores de todas las religiones continúen fomentando la solidaridad y colaborando con el país, al tiempo que se opongan eficazmente a cualquier intento de instrumentalizar las cuestiones religiosas para socavar la unidad nacional.

En esta ocasión, el dirigente parlamentario pidió al Gobierno, a los ministerios y organismos centrales, así como a las autoridades locales, que mantengan una atención constante a los asuntos religiosos y apliquen eficazmente las directrices del Partido y las políticas y leyes del Estado en esta materia.

Durante el Congreso, en representación de la dirección del Partido y del Estado, Tran Thanh Man entregó a la SBV la Orden del Trabajo de Primera Clase. Asimismo, concedió órdenes del Trabajo de primera, segunda y tercera clase a diversos colectivos e individuos de la organización.

En el mandato anterior, la SBV cumplió satisfactoriamente sus objetivos y mantuvo estables sus actividades religiosas, en consonancia con las directrices del Partido y las leyes del Estado. Sus miembros participaron activamente en los movimientos de emulación patriótica y en iniciativas de desarrollo rural, protección del medio ambiente, seguridad pública y respuesta ante desastres y epidemias, además de contribuir a la salud, la educación, la asistencia social y las actividades humanitarias.

Para el periodo 2026-2031, la SBV se propone consolidar una organización unida, disciplinada e innovadora, reforzando su estructura, mejorando la eficacia de su gestión y renovando la difusión del budismo, con énfasis en los valores de compasión, sabiduría y atención plena./.

VNA
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