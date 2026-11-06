Vietnam y Estados Unidos refuerzan cooperación en defensa

Washington (VNA)- El coronel general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa de Vietnam, y John Noh, subsecretario adjunto de Guerra de Estados Unidos, copresidieron el XIV Diálogo sobre Política de Defensa entre los dos países.



Al intervenir la víspera en el evento, Nguyen Truong Thang enfatizó que en los últimos tiempos la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos por la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible ha seguido profundizando en diversos ámbitos, incluida la cooperación en materia de defensa.



La cooperación en defensa entre ambas naciones se ha desarrollado efectivamente en diversos sectores, incluidos el intercambio de delegaciones y contactos de todos los niveles; el mantenimiento de los mecanismos de diálogo y consulta; la superación de las consecuencias de guerra; el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y el apoyo mutuo en los foros multilaterales internacionales y regionales, entre otros, reiteró.



A su vez, John Noh valoró positivamente los avances registrados en los últimos tiempos en la Asociación Estratégica Integral entre los dos países por la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible, incluida la cooperación en materia de defensa. Asimismo, reafirmó su apoyo a un Vietnam independiente, autosuficiente y próspero, así como a su política de defensa de los "cuatro no", que se trata de los principios de no participar en alianzas militares; no alinearse con un país contra otro; no permitir el establecimiento de bases militares extranjeras ni el uso del territorio vietnamita contra terceros; y no recurrir ni amenazar con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.



En cuanto a la cooperación para superar las secuelas de la guerra expresó su agradecimiento al Gobierno y al pueblo vietnamitas por sus esfuerzos durante más de cuatro décadas en la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos en combate en la nación indochina (MIA).



La buena voluntad y la estrecha cooperación de ambas partes en este ámbito han sentado bases sólidas para el desarrollo de las relaciones bilaterales y constituyen un modelo de colaboración, contribuyendo a "dejar atrás el pasado y abrir un futuro de paz, cooperación y desarrollo" entre los dos países, apuntó.

El coronel general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa de Vietnam, se reúne con Tim Rieser, asesor del exsenador Patrick Leahy. (Fuente: VNA)

En el futuro, ambas partes continuarán coordinando entre sí para implementar los contenidos de cooperación acordados, centrándose en varios ámbitos, entre ellos: el intercambio de delegaciones de todos los niveles, los mecanismos de diálogo y consulta, la superación de las secuelas de la guerra, la coordinación en educación y formación, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la colaboración entre las distintas ramas y fuerzas militares, las actividades de búsqueda y rescate, la ciberseguridad, la industria de defensa, la medicina militar, la asistencia humanitaria y el socorro en casos de desastre, así como las consultas y el apoyo mutuo en los mecanismos y foros multilaterales de cooperación en materia de defensa y seguridad, comunicó.



Nguyen Truong Thang expresó su deseo de que Estados Unidos siga apoyando a Vietnam en el fortalecimiento de sus capacidades para superar las consecuencias de las bombas, minas y los productos químicos tóxicos de la guerra y brinde asistencias al Centro Nacional de Acción contra las Minas de Vietnam (VNMAC) para ejecutar, en algunas localidades de la provincia de Quang Ngai, un proyecto de limpieza de terrenos contaminados por artefactos explosivos.



También solicitó implementar eficazmente los acuerdos firmados relativos al proyecto de descontaminación por dioxinas en el aeropuerto de Bien Hoa y al proyecto de apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en las provincias gravemente afectadas por la fumigación del agente naranja/dioxina.



Además, formuló votos porque Estados Unidos intensifique el intercambio de información, documentos y objetos conmemorativos relacionados con los soldados vietnamitas caídos y desaparecidos durante la guerra, y apoye el fortalecimiento de la capacidad de análisis de ADN de restos, como contribución a acelerar la "Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires", puesta en marcha por el Gobierno vietnamita.



Vietnam se compromete a seguir brindando las máximas facilidades para las labores de búsqueda de los militares estadounidenses desaparecidos en combate durante la guerra en el país, afirmó.



John Noh expresó su apoyo y evaluó altamente por los resultados de la cooperación bilateral en materia de defensa y reafirmó la buena voluntad y el deseo de Estados Unidos de impulsar una cooperación pacífica y constructiva con Vietnam.



En cuanto a la cooperación para superar las secuelas de la guerra, manifestó su deseo de que ambas partes intensifiquen el intercambio de información y refuercen sus vínculos.



Durante el encuentro, ambas partes también intercambiaron opiniones sobre la situación mundial y regional, así como sobre cuestiones de interés común. Al término de la reunión, firmaron el acta del XIV Diálogo de Política de Defensa entre Vietnam y Estados Unidos.



Con anterioridad, Nguyen Truong Thang se reunió con Hung Cao, secretario interino de la Marina de Estados Unidos.



En sus palabras, Hung Cao valoró positivamente el desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos y destacó que la cooperación en materia de defensa sigue desempeñando un papel importante para la paz y la prosperidad de ambos países, así como para la seguridad, la cooperación y el desarrollo en la región.



Expresó su deseo de seguir ampliando la cooperación bilateral en ámbitos como la superación de las secuelas de la guerra, la seguridad marítima, el fortalecimiento de capacidades, la asistencia humanitaria y la respuesta ante desastres naturales.



Mientras tanto, Nguyen Truong Thang expresó su deseo de que Estados Unidos siga apoyando a Vietnam en la ampliación del alcance del Proyecto de asistencia a personas con discapacidad en las localidades gravemente afectadas por la fumigación del agente naranja/dioxina, así como en el cumplimiento de sus compromisos con el Proyecto de descontaminación por dioxina en la zona del aeropuerto de Bien Hoa, con el objetivo de concluirlo antes de 2031 y garantizar un entorno de vida seguro para la población local.



Vietnam quiere cooperar con Estados Unidos para alcanzar el objetivo nacional de eliminar, para 2045, las bombas-minas y los artefactos explosivos sin detonar de todas las zonas contaminadas del país, remarcó.



Al mismo tiempo, exhortó a que ambas partes sigan estrechando su cooperación en las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los militares de ambos países desaparecidos durante la guerra.



Durante su estancia aquí, Nguyen Truong Thang también sostuvo un encuentro de trabajo con Tim Rieser, asesor del exsenador Patrick Leahy./.