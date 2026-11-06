Destituyen al viceministro de Salud de Vietnam, Tran Van Thuan

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, firmó la Decisión N.º 2110/QD-TTg, del 5 de noviembre de 2026, por la que se aplica una sanción disciplinaria administrativa a Tran Van Thuan, viceministro de Salud y presidente del Consejo Médico Nacional de Vietnam.



En virtud de esta decisión, Tran Van Thuan queda destituido de su cargo por las infracciones y deficiencias cometidas en el desempeño de sus funciones, por las que ya había sido sancionado disciplinariamente por el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.



La medida entra en vigor desde la fecha de aplicación de la Decisión N.º 392-QDNS/TW, emitida por el Secretariado del Comité Central del Partido el 22 de septiembre de 2026.



Previamente, el 16 de septiembre, tras examinar la propuesta de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido sobre la aplicación de medidas disciplinarias a varios militantes por sus infracciones, el Secretariado concluyó que Tran Van Thuan, miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido en el Ministerio de Salud y viceministro de Salud, quien anteriormente había ocupado los cargos de secretario del Comité del Partido y director del Hospital Nacional del Cáncer de Vietnam (Hospital K), había mostrado un deterioro en su ideología política, su ética y su estilo de vida.



Asimismo, se determinó que había vulnerado las normas del Partido y las leyes del Estado en el ejercicio de sus responsabilidades, así como en la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y otras prácticas negativas. También incumplió las disposiciones que establecen las prohibiciones para los militantes y las obligaciones derivadas de su responsabilidad de dar ejemplo.



Estas infracciones tuvieron consecuencias especialmente graves, suscitaron preocupación en la opinión pública y perjudicaron seriamente la reputación de las organizaciones del Partido, las localidades y las instituciones en las que desempeñó sus funciones.



Tras considerar la naturaleza, gravedad y consecuencias de las infracciones, así como sus causas y las disposiciones disciplinarias del Partido, el Secretariado decidió expulsar a Tran Van Thuan del Partido Comunista de Vietnam./.

VNA