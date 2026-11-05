Presidente del Parlamento de Laos concluye visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, partió esta tarde de Hanoi, tras concluir su visita oficial a Vietnam, realizada del 2 al 5 de noviembre por invitación de su homólogo vietnamita, Tran Thanh Man.



Durante la visita, el dirigente laosiano rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires. También fue recibido por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam; sostuvo conversaciones con Tran Thanh Man y mantuvo encuentros con el primer ministro, Le Minh Hung, y el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu.



En estos encuentros, los dirigentes vietnamitas felicitaron a Sonexay Siphandone por su elección como presidente del Parlamento laosiano y valoraron que Vietnam fuera el primer país que visita oficialmente en su nuevo cargo. Este hecho refleja los estrechos vínculos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países.



Por su parte, el visitante laosiano felicitó a Vietnam por sus logros de desarrollo y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, el país cumplirá los objetivos establecidos en la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y sus metas estratégicas para 2030 y 2045. También agradeció el apoyo de Vietnam a Laos y afirmó que el Parlamento laosiano seguirá coordinándose con su homólogo vietnamita para aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos partidos y Estados.



Ambas partes expresaron su satisfacción por el desarrollo de las relaciones bilaterales y acordaron fortalecer la cooperación en los canales partidista, estatal, local y popular. Asimismo, se comprometieron a ampliar los intercambios de experiencias entre los dos Parlamentos, mejorar la coordinación legislativa y garantizar la aplicación efectiva de los acuerdos de cooperación, en respuesta a las necesidades de desarrollo de ambos países.



Durante su estancia, Sonexay Siphandone y la delegación laosiana asistieron como observadores a una reunión del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam. El visitante también se reunió con Bui Thi Minh Hoai, presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, representantes de la Asociación de Amistad Vietnam-Laos y dirigentes de Hanoi y la provincia de Phu Tho.



Por su parte, las esposas de los presidentes de los Parlamentos de Vietnam y Laos visitaron el Museo de la Asamblea Nacional, el espacio de exposición arqueológica situado bajo el edificio parlamentario y la Aldea Infantil Birla de Hanoi./.

VNA