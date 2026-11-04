Vietnam y Corea del Sur refuerzan la cooperación en la lucha contra la corrupción

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, recibió hoy aquí a una delegación de la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles de Corea del Sur (ACRC), encabezada por su vicepresidente, Lee Myong Sun, con motivo de su visita de trabajo a Vietnam.



Durante el encuentro, Le Minh Tri señaló que, a lo largo de casi 35 años, especialmente en el período reciente, las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur han evolucionado hasta reflejar plenamente el carácter de una Asociación Estratégica Integral.



Dijo que en un período relativamente corto, los dirigentes de alto nivel de ambos países han realizado numerosas visitas de Estado, que han puesto de manifiesto la profundidad y el carácter sustancial de esta asociación. Entre ellas figuran la visita a Corea del Sur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en agosto de 2025; la visita a Vietnam del presidente surcoreano en abril de 2026; y la visita a Corea del Sur del titular de la Asamblea Nacional vietnamita, Tran Thanh Man, en septiembre de 2026.



Destacó que, además de la cooperación política, económica, comercial, en materia de inversiones y turismo, los vínculos entre ambos países también se fortalecen gracias a las afinidades culturales y los estrechos lazos de amistad entre sus pueblos.



Tras valorar los esfuerzos de Corea del Sur en la lucha contra la corrupción, Le Minh Tri subrayó que, en el contexto de los objetivos de Vietnam de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en 2026 y los años posteriores, la prevención y el combate contra la corrupción no deben limitarse al control y la sanción de las infracciones, sino que también deben contribuir a impulsar el desarrollo.



Por ello, dijo, este ámbito de trabajo se ha ampliado para abarcar la prevención y lucha contra el despilfarro y otras manifestaciones negativas, con especial énfasis en la prevención desde su origen y de manera anticipada, con vistas a construir una sociedad íntegra, instituciones transparentes y un funcionariado íntegro.



Al expresar su deseo de intensificar el intercambio de experiencias y estudiar programas de formación adaptados a las necesidades de Vietnam y a las fortalezas de Corea del Sur, Le Minh Tri afirmó que ambos países comparten la determinación de combatir la corrupción.



En este sentido, la firma y aplicación del Memorando de Entendimiento sobre cooperación en la lucha contra la corrupción entre la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido y la ACRC constituye una concreción de ese compromiso y reafirma la firme voluntad de ambas partes de elevar el carácter sustancial, integral y eficaz de la cooperación. Asimismo, señaló que los dos organismos han realizado esfuerzos para implementar los compromisos establecidos en dicho documento y han alcanzado resultados importantes.



El funcionario vietnamita propuso aprovechar las fortalezas y ventajas de cada parte y concretar las líneas de cooperación sobre la base del acta de prórroga del acuerdo entre ambos organismos. Consideró que ambas instituciones pueden intercambiar experiencias sobre enfoques y métodos de trabajo, contribuyendo así a mejorar su eficacia operativa y, al mismo tiempo, a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur.



Por su parte, Lee Myong Sun coincidió con las valoraciones del funcionario vietnamita y afirmó que la prórroga del acuerdo constituye un punto de partida para ampliar la cooperación en el futuro. Asimismo, se comprometió a seguir promoviendo los vínculos entre ambas instituciones.



Al referirse a las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, Lee Myong Sun recordó que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1992 y que, desde entonces, han mantenido más de tres décadas de cooperación positiva en numerosos ámbitos, desde la política y la economía hasta los intercambios entre sus pueblos.



En 2027, ambos países celebrarán el 35.º aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, señaló y expresó su confianza en que la cooperación bilateral continuará desarrollándose hacia una nuevo alto nivel.



Tras el encuentro, la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y la ACRC sostuvieron conversaciones.



Durante la reunión, los representantes vietnamitas presentaron los principales resultados alcanzados en la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y otras manifestaciones negativas, así como en la elaboración y perfeccionamiento del marco jurídico del país en los últimos años.



Por su parte, la delegación de la ACRC compartió experiencias sobre el sistema de protección de denunciantes, incluido el mecanismo de denuncia anónima por representación que se aplica actualmente en Corea del Sur.



Ambas partes intercambiaron las cartas relativas a la prórroga del Memorando de Entendimiento sobre cooperación para el período 2026-2028, sentando así las bases para continuar promoviendo el intercambio de información y experiencias y mejorar la eficacia de la cooperación entre ambos organismos en la prevención y lucha contra la corrupción./.

VNA