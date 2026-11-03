Organizaciones de masas de Vietnam y Laos fortalecen la cooperación

Hanoi (VNA) – La miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, pidió a los máximos dirigentes de Vietnam y Laos, incluido el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, a seguir apoyando y facilitando la cooperación entre las organizaciones de masas de ambos países.
Durante un encuentro con Sonexay Siphandone, celebrado hoy en Hanoi, en el marco de su visita oficial a Vietnam, Minh Hoai felicitó al visitante por su elección como presidente de la Asamblea Nacional de Laos de la X Legislatura.
Señaló que su primera visita oficial a Vietnam en su nuevo cargo reviste una gran importancia para consolidar la confianza política y fortalecer la cooperación entre los dos órganos legislativos, además de contribuir al desarrollo de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.
Asimismo, felicitó al Partido, al Estado y al pueblo laosianos por sus importantes logros en la construcción, defensa y desarrollo nacional, y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), el pueblo laosiano seguirá cosechando nuevos éxitos y cumpliendo sus objetivos de desarrollo socioeconómico.
Destacó la necesidad de que los dirigentes de ambos Partidos y países, incluido el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, continúen orientando y creando condiciones favorables para que el Frente de la Patria de Vietnam y el Frente para la Construcción Nacional de Laos intensifiquen la cooperación e intercambien experiencias en la movilización de los distintos sectores de la población para participar en la construcción y el desarrollo nacional.
También hizo un llamamiento a reforzar las actividades de divulgación y educación, especialmente entre los jóvenes, para elevar su conciencia sobre la larga tradición de solidaridad y los estrechos vínculos entre ambas naciones. Estas iniciativas contribuirán a fortalecer las bases sociales de las relaciones bilaterales, profundizar el entendimiento mutuo, la confianza y los lazos entre ambos pueblos, así como preservar y promover el invaluable patrimonio común de los dos Partidos y países.
Por su parte, Sonexay Siphandone expresó su satisfacción por los logros de desarrollo de Vietnam y felicitó al país por sus importantes resultados en la renovación, el desarrollo nacional y el fortalecimiento de su posición internacional.
Afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo laosianos siempre valoran y recuerdan profundamente el valioso y sincero apoyo de Vietnam durante la pasada lucha de Laos por la liberación nacional, así como en la actual causa de construcción, defensa y desarrollo del país.
Al describir las relaciones entre Laos y Vietnam como un vínculo especial cultivado por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, Sonexay abogó por intensificar los intercambios de delegaciones y experiencias en materia de construcción del Partido, gestión del Estado y desarrollo socioeconómico, así como ampliar la cooperación entre organismos, organizaciones y localidades.
En cuanto a la cooperación entre las organizaciones de masas de ambos países, el presidente del Parlamento laosiano abogó por implementar eficazmente los acuerdos firmados, ampliar la coordinación e intercambiar experiencias en materia de movilización de masas y construcción del gran bloque de unidad nacional.
También pidió estrechar la coordinación para organizar actividades prácticas y de amplio impacto con motivo del Año de la Amistad y la Solidaridad Laos-Vietnam 2027.
En esta ocasión, Minh Hoai expresó su deseo de que el presidente de la Asamblea Nacional de Laos continúe apoyando y creando condiciones favorables para que la comunidad vietnamita y las empresas vietnamitas en Laos puedan mantener una vida estable y desarrollar sus actividades con normalidad, contribuyendo al desarrollo de Laos y al fortalecimiento duradero de las relaciones especiales entre ambos países./.
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