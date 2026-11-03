Vietnam y Laos profundizan su cohesión estratégica y cooperación sustantiva

Hanoi (VNA)- Vietnam otorga la máxima prioridad a Laos y trabajará estrechamente con el Gobierno y los organismos laosianos para transformar los compromisos de alto nivel en planes y proyectos concretos, afirmó el primer ministro Le Minh Hung al reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional del país vecino, Sonexay Siphandone, durante un encuentro celebrado hoy en Hanoi.



El primer ministro Le Minh Hung destacó que la primera visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional, Sonexay Siphandone, en su nuevo cargo, pone de manifiesto el interés compartido de los líderes de ambos Partidos y Estados por las relaciones bilaterales. Asimismo, señaló que esta visita contribuye a fortalecer la confianza política, los vínculos entre los dirigentes y la cooperación entre ambos órganos legislativos.



Felicitó a Laos por sus importantes logros en la implementación de la Resolución del XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario de Laos, en el mantenimiento de la estabilidad política, el orden social y la seguridad, así como en el crecimiento económico.



Según el premier, Vietnam revisa periódicamente los avances y elimina los obstáculos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, al tiempo que estrecha la coordinación entre la Asamblea Nacional y el Gobierno, permitiendo así perfeccionar los marcos jurídicos y supervisar los proyectos.



En tal sentido, destacó el mecanismo de supervisión conjunta -establecido por ambas Asambleas Nacionales para los acuerdos de alto nivel y los proyectos de cooperación estratégica- como un paso significativo para mejorar el cumplimiento de los compromisos y fortalecer la confianza estratégica.



Asimismo, abogó por lograr avances sustanciales en el comercio, la inversión y la cooperación económica, en aras de materializar la cohesión estratégica, promover un comercio equilibrado y sostenible, ampliar los mercados, fomentar los vínculos empresariales y desarrollar cadenas compartidas de suministro y de valor.



El Gobierno vietnamita colaborará con Laos en los ámbitos de la infraestructura, la energía y la transformación digital; priorizará el desarrollo de conexiones en transporte, puertos marítimos, pasos fronterizos y logística para facilitar el comercio, la inversión y la conectividad regional; y trabajará en la mejora de la educación, la formación y el desarrollo de la fuerza laboral, remarcó.



Enfatizó que ambas partes impulsarán los intercambios entre sus pueblos y se coordinarán eficazmente en la organización de actividades en el marco del Año de Solidaridad y Amistad Vietnam-Laos 2027, contribuyendo a sensibilizar a la población de ambos países, especialmente a las generaciones más jóvenes, sobre la tradición de solidaridad y amistad que une a ambos pueblos.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



Por su parte, el dirigente visitante felicitó a Vietnam por sus importantes y amplios logros, destacando en particular los resultados socioeconómicos positivos obtenidos durante los primeros diez meses de 2026. Asimismo, expresó su confianza en que Vietnam continuará su sólido crecimiento y logrará con éxito los objetivos establecidos en la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



Al informar a su anfitrión sobre la situación en Laos y las actividades de su Asamblea Nacional, destacó que Laos recuerda y valora el apoyo brindado por Vietnam, tanto durante la pasada lucha por la liberación nacional como en la actual etapa de construcción, defensa y desarrollo del país.



La Asamblea Nacional de Laos seguirá colaborando estrechamente con su par vietnamita y acompañará a ambos Gobiernos en la implementación efectiva de los acuerdos de alto nivel, los convenios de cooperación y los proyectos económicos clave, afirmó.



Calificó la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos como un activo inestimable y un pilar fundamental para la estabilidad y el desarrollo de ambos países.



Laos continuará coordinándose con Vietnam en cuestiones regionales y globales, intensificará el intercambio de información y armonizará sus posturas en los mecanismos multilaterales, incluida la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), contribuyendo así a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región, añadió.



Ambas partes coincidieron en que la firme determinación política de los líderes de los dos Partidos y Estados, sumada a una estrecha coordinación entre organismos, localidades, empresas y la población, permitirá que las relaciones bilaterales sigan desarrollando de manera sustantiva, eficaz y sostenible, respondiendo a las aspiraciones de sus respectivos pueblos y contribuyendo de manera positiva a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo./.