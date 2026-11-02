Phu Quoc acelera modernización de su infraestructura aeroportuaria de cara a APEC 2027

Phu Quoc, Vietnam (VNA) - El Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, en la provincia vietnamita de An Giang, acelera su proyecto de ampliación para dotarse de una infraestructura aeroportuaria moderna e integrada, capaz de responder al aumento del tráfico aéreo y a los requisitos de la Semana de Líderes Económicos del APEC 2027.



La segunda pista del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, construida en el marco del proyecto de ampliación financiado por Sun Group, ha entrado en funcionamiento tras ocho meses de obras. Mientras tanto, los trabajos de construcción de la terminal de pasajeros T2, la terminal VIP y las plataformas de estacionamiento avanzan para garantizar las condiciones necesarias para el APEC 2027.



Según Nguyen Ba Quan, director del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, Sun Group ha colaborado con más de 20 contratistas y consultoras, entre ellas la Corporación General de Construcción de Obras Aeronáuticas ACC, que desempeña un papel clave en el proyecto. Más de 6.000 ingenieros y trabajadores participan en las obras, organizados en tres turnos diarios y cuatro equipos. Antes de entrar en funcionamiento, la segunda pista superó las inspecciones técnicas, las evaluaciones de seguridad y los vuelos de calibración conforme a las normas internacionales de aviación.



La pista tiene 3.300 metros de longitud y está equipada con sistemas de iluminación aeronáutica, luces de aproximación CAT II y equipos de aterrizaje de precisión ILS/DME, que permiten operar con seguridad incluso en condiciones meteorológicas adversas o de visibilidad reducida. Asimismo, está conectada con la red de calles de rodaje y las plataformas de estacionamiento ampliadas.



La terminal T2, diseñada por la consultora singapurense CPG Consultants, registra un avance del 80,3% y está prevista su entrada en funcionamiento en mayo de 2027. La instalación contará con sistemas de reconocimiento biométrico, quioscos de facturación y despacho de equipaje de autoservicio, así como tecnología automatizada de gestión de equipajes.



Por su parte, la terminal VIP alcanza un avance del 99,8%. Tanto esta instalación como su plataforma de estacionamiento se preparan para recibir las aeronaves oficiales que transportarán a las delegaciones de alto nivel participantes en la Semana de Líderes Económicos del APEC 2027.



La puesta en servicio de la segunda pista permitirá mantener las operaciones aeroportuarias durante la temporada alta turística del invierno de 2026-2027, cuando se prevé que la frecuencia de los vuelos aumente alrededor de un 34%. También facilitará la reparación y ampliación de la primera pista sin interrumpir las actividades del aeropuerto.



Según el plan, la primera pista será ampliada de 3.000 a 3.500 metros de longitud y tendrá una anchura de 75 metros. Una vez concluidas las obras, podrá recibir aeronaves de gran tamaño de categoría Code F, como el Airbus A380-800 y el avión de carga Boeing 747-8F.



Se prevé que, a partir de mayo de 2027, ambas pistas operen simultáneamente, lo que permitirá atender tanto los vuelos comerciales regulares como los vuelos oficiales durante el APEC 2027.



Nguyen Ba Quan señaló que el aeropuerto ha elaborado un plan de explotación coordinada de las pistas, las calles de rodaje, las plataformas de estacionamiento y las terminales T2 y VIP, con el objetivo de garantizar operaciones seguras y fluidas para las aeronaves modernas de fuselaje ancho, así como atender los vuelos oficiales durante el evento.



El proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc cuenta con una inversión de 854 millones de dólares. En las obras participan cerca de 8.000 trabajadores, entre ingenieros, expertos y técnicos, junto con cientos de máquinas y equipos especializados. Los trabajos se desarrollan de forma continua, bajo una estricta supervisión del avance y la calidad de las construcciones.



Una vez completadas todas las instalaciones, se prevé que la capacidad del aeropuerto alcance entre 20 y 24 millones de pasajeros al año antes del APEC 2027. Para 2050, el objetivo es elevarla a 50 millones de pasajeros anuales, consolidando a Phu Quoc como uno de los principales centros aeroportuarios internacionales de la región.



Tran Minh Khoa, presidente del Comité Popular de la zona especial de Phu Quoc, afirmó que la modernización de la infraestructura aeroportuaria no solo reforzará la capacidad de transporte aéreo de la isla, sino que también impulsará el turismo, la inversión, el comercio y el desarrollo socioeconómico de la provincia de An Giang y de la región económica clave del sur de Vietnam./.





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