Fortalecen vínculos estratégicos entre Parlamentos de Vietnam y Laos

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Vietnam, del 2 al 5 de este mes, del presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, acompañado de su esposa, tiene como objetivo fortalecer la cooperación parlamentaria y promover la materialización de los compromisos de alto nivel en beneficios concretos para ambos pueblos.



Profundizan la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y conexión estratégica



Vietnam y Laos son países vecinos unidos por una amistad tradicional, solidaridad especial y extrecho vínculo de lealtad y fraternidad. Esta relación, cuyos cimientos fueron establecidos por los presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Suphanouvong, ha sido cultivada y fortalecida por generaciones de dirigentes y ciudadanos de ambos países, hasta convertirse en un patrimonio invaluable de ambas naciones.



Los dos países establecieron relaciones diplomáticas el 5 de septiembre de 1962. El 18 de julio de 1977 firmaron el Tratado de Amistad y Cooperación, que sentó una sólida base política y jurídica para fortalecer la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo en la construcción y defensa de sus respectivas naciones.



En febrero de 2019, las relaciones bilaterales se elevaron al nivel de "Gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral". Posteriormente, en diciembre de 2025, los dirigentes de ambos países acordaron incorporar el concepto de "cohesión estratégica", elevando la relación bilateral a una nueva etapa: "Gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica".



Ambas partes mantienen frecuentes intercambios de delegaciones de alto nivel y de distintos ámbitos, así como importantes actividades diplomáticas entre los dirigentes de los dos partidos y Estados.



En 2025, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente, Thongloun Sisoulith, mantuvieron seis encuentros, durante los cuales abordaron de manera profunda y amplia cuestiones fundamentales para seguir estrechando los vínculos entre ambos partidos y países.



En los primeros diez meses de 2026, las dos partes intercambiaron alrededor de 100 delegaciones, incluidas 15 de alto nivel. Entre los acontecimientos más destacados figuran la visita de Estado a Vietnam del secretario general y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, los días 26 y 27 de enero de 2026, y la visita de Estado a Laos del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, el 5 de febrero de 2026. Ambas visitas tuvieron lugar tras la celebración exitosa de los congresos nacionales de los dos partidos.



El hecho de que los máximos dirigentes de ambos partidos eligieran al otro país como primer destino de sus visitas oficiales refleja los estrechos lazos fraternales y la máxima prioridad que Vietnam y Laos conceden a sus relaciones bilaterales, así como su firme voluntad de seguir fortaleciendo la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y conexión estratégica.



La cooperación económica, comercial y de inversión recibe cada vez mayor atención y se desarrolla de manera más dinámica. El comercio bilateral alcanzó los 3.000 millones de dólares en 2025 y los 1.600 millones en los primeros ocho meses de 2026. Ambos países se han fijado como objetivo elevar esta cifra a 5.000 millones de dólares y aspiran a alcanzar los 10.000 millones en los próximos años.



Hasta agosto de 2026, Vietnam contaba con 301 proyectos de inversión en Laos, con un capital registrado superior a los 7.000 millones de dólares, en sectores como las telecomunicaciones, la banca, la energía, la minería y la transformación de productos agrícolas.



Asimismo, la cooperación en defensa y seguridad sigue siendo uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales y contribuye a mantener la estabilidad política, la seguridad y el orden social en ambos países. También se registran avances positivos en educación, formación, cultura, turismo e intercambios entre sus pueblos. Ambas partes mantienen programas de intercambio de becas, impulsan proyectos culturales conjuntos y refuerzan la cooperación para preservar el patrimonio.



En los foros regionales e internacionales, Vietnam y Laos mantienen una estrecha coordinación y se brindan apoyo mutuo, especialmente en el marco de la ASEAN y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong.



Impulsar la cooperación y cohesión estratégica entre las Asambleas Nacionales de los dos países



En consonancia con el buen desarrollo de las relaciones entre ambos partidos y países, la cooperación entre las Asambleas Nacionales de Vietnam y Laos se ha fortalecido y ampliado continuamente, con resultados concretos que contribuyen de manera significativa al estrechamiento de los vínculos de amistad entre ambas naciones.



Las dos partes mantienen intercambios de delegaciones de alto nivel, comparten experiencias de trabajo y promueven contactos entre sus comisiones y los Grupos Parlamentarios de Amistad. Asimismo, cooperan estrechamente en foros parlamentarios regionales e internacionales, como la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF), el Foro de Asociación Parlamentaria Asia-Europa (ASEP) y el Foro Popular de la ASEAN (APF).



También impulsan la aplicación del Acuerdo de Cooperación entre ambos Parlamentos, intercambian experiencias legislativas, organizan seminarios especializados y coordinan la supervisión del cumplimiento de los acuerdos suscritos entre los dos países.



Además, se han establecido mecanismos de cooperación entre los jóvenes parlamentarios y las mujeres parlamentarias de ambos países, así como mecanismos de coordinación anual entre las comisiones y las oficinas y secretarías de las dos Asambleas Nacionales.



Un acontecimiento especialmente significativo tuvo lugar el 10 de agosto de 2021, cuando Vietnam entregó oficialmente a Laos el nuevo edificio de su Asamblea Nacional, un valioso obsequio del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas que simboliza la solidaridad especial entre ambas naciones.



En 2025, los dos Parlamentos también coordinaron la publicación del libro "50 años de relaciones entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Nacional de Laos: cooperación integral y desarrollo", que recoge medio siglo de estrecha colaboración entre ambos órganos legislativos.



Sobre esta sólida base de cooperación, la visita oficial a Vietnam del presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, y su esposa, del 2 al 5 de noviembre de 2026, constituye un acontecimiento de especial relevancia. Se trata de su primera visita oficial a Vietnam desde que fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Laos el 5 de octubre de 2026. La visita reafirma los profundos e inquebrantables lazos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países.



La visita tiene lugar en un momento en que Vietnam y Laos inician una nueva etapa de desarrollo, con objetivos y enfoques a largo plazo. En particular, en 2027, ambos países conmemorarán dos importantes aniversarios: el 65.º del establecimiento de relaciones diplomáticas (5 de septiembre de 1962-5 de septiembre de 2027) y el 50.º de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación (18 de julio de 1977-18 de julio de 2027).



Esta visita representa una oportunidad para que ambas partes intercambien puntos de vista y definan medidas estratégicas destinadas a profundizar la cooperación, especialmente entre sus respectivos Parlamentos. Asimismo, reafirma la determinación de Vietnam y Laos de seguir desarrollando sus relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica de manera cada vez más sustantiva, eficaz y sostenible, en beneficio de los pueblos de ambos países./.

VNA