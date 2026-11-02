Política

Parlamento vietnamita debate reformas sobre donación y trasplante de órganos y tejidos

La Asamblea Nacional de Vietnam debate reformas legales para ampliar las oportunidades de trasplante, prevenir el tráfico de órganos y proteger los derechos de los niños en los procesos de adopción.

Durante la sesión parlamentaria del 2 de noviembre de 2026. (Foto: VNA)
Durante la sesión parlamentaria del 2 de noviembre de 2026. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy en sesión plenaria cuatro proyectos de ley, entre ellos la reforma de la normativa sobre donación, extracción y trasplante de tejidos y órganos humanos, así como de donación y extracción de cadáveres.

Los debates se celebraron en el marco del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura y abarcaron también las modificaciones de las leyes de Inversiones, Abogados y Adopción.

La reforma de la ley sobre donación y trasplante busca concretar las orientaciones del Partido en materia de protección y mejora de la salud de la población, además de perfeccionar el marco jurídico de estas actividades.

El proyecto regula la donación, extracción, trasplante, gestión y utilización de tejidos, células, sus productos derivados, órganos humanos y cadáveres, así como las condiciones para garantizar estas actividades. Quedan excluidas la comercialización y utilización de tejidos como materias primas para fabricar medicamentos, reguladas por la Ley de Farmacia.

Entre sus principales medidas figuran ampliar las fuentes de donación para aumentar las oportunidades de trasplante, reforzar la prevención del tráfico de órganos y tejidos y proteger los derechos de los donantes. También plantea perfeccionar la gestión de tejidos y células para facilitar el desarrollo de la medicina regenerativa y garantizar las condiciones necesarias para las actividades de donación y trasplante.

Por otra parte, el proyecto de reforma de la Ley de Adopción consta de cuatro capítulos y 31 artículos. Establece que, salvo en los casos de adopción dentro de la familia, solo podrán ser adoptados los menores abandonados, huérfanos de padre y madre o sin apoyo familiar, conforme a la legislación sobre la infancia.

La disposición busca proteger el derecho de los niños a vivir con sus padres biológicos y evitar separaciones innecesarias de sus familias de origen.

El borrador también contempla la extinción de la adopción cuando el menor adoptado quede sin protección debido al fallecimiento de ambos padres adoptivos, a la pérdida de su capacidad de obrar, a una enfermedad grave o al cumplimiento de una pena de prisión. La medida se aplicará asimismo cuando los padres adoptivos sean condenados por maltrato o tortura del menor./.

VNA
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