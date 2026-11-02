Parlamento vietnamita debatirá 35 proyectos de leyes y resoluciones

Hanoi (VNA) - La octava sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam se desarrollará en cuatro fases, durante las cuales se examinarán 35 proyectos de ley y resoluciones, según informó la Oficina del órgano legislativo.



La primera fase tendrá lugar al final de la tarde del 2 de noviembre. La segunda comprenderá tres jornadas de trabajo, los días 10, 11 y 13 de noviembre. La tercera se desarrollará los días 17 y 18 de noviembre, mientras que la fase final está programada para la mañana del 25 de noviembre.



Durante el periodo de sesiones, el Comité Permanente estudiará las explicaciones, revisiones y enmiendas relativas a 35 proyectos de ley y resoluciones.



Entre los principales textos figuran la Ley de Subastas de Activos (revisada); los proyectos de modificación y adición de determinados artículos de las leyes de Electricidad e Inversión; los códigos Penal y de Procedimiento Penal (revisados), junto con los proyectos de resolución de la Asamblea Nacional sobre su aplicación; las leyes de Tierras (revisada), de Negocios Inmobiliarios (revisada) y de Vivienda (modificada); así como el proyecto de modificación de la ley sobre donación, extracción y trasplante de tejidos y órganos humanos, y donación y extracción de cadáveres, entre otros.



Además, se prevé que el Comité Permanente examine y apruebe cinco proyectos de resolución relacionados con la asignación de fondos recuperados mediante actividades de inspección para fortalecer los organismos de inspección; las funciones y la estructura organizativa del Consejo de Asuntos Étnicos y de las comisiones parlamentarias; las escalas salariales y dietas de los funcionarios estatales y el personal judicial; las políticas y condiciones de trabajo de los diputados de los Consejos Populares; y la aprobación de la versión 2.0 del Marco de Arquitectura Digital de la Asamblea Nacional.



En materia de supervisión, el Comité analizará un informe del Gobierno sobre la aplicación de las disposiciones legales relativas a las políticas y prestaciones destinadas a los miembros de las misiones representativas de Vietnam en el extranjero.



En cuanto a asuntos nacionales de especial relevancia, emitirá dictámenes sobre la política de inversión del Programa de Objetivo Nacional de Prevención y Control de la Delincuencia para el período 2026-2035; tres proyectos de autopistas –el tramo Bao Ha-Tan Phong de la autopista Bao Ha-Lai Chau, la ruta Quang Ngai-Kon Tum y el proyecto Moc Chau-Son La-Dien Bien, en el tramo que atraviesa la provincia de Son La–; así como los mecanismos y políticas especiales para el desarrollo del turismo.



El Comité también estudiará la propuesta del primer ministro sobre el nombramiento de embajadores de Vietnam en el extranjero./.

VNA