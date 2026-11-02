Economía vietnamita registra sólidos resultados en los primeros diez meses de 2026

Hanoi (VNA) – La economía de Vietnam alcanzó importantes hitos durante los primeros diez meses de 2026. Por primera vez, el comercio exterior superó el billón de dólares, mientras que la producción industrial y la inversión extranjera directa (IED) mantuvieron una tendencia positiva.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, el valor total del comercio exterior se estimó en 1,01 billones de dólares, un 32,3% más que en el mismo período del año anterior. Las exportaciones alcanzaron aproximadamente los 499.000 millones de dólares, un crecimiento interanual del 27,4%.



Al analizar estos resultados, el doctor Nguyen Quoc Viet, jefe del Grupo de Investigación Macroeconómica de la Universidad de Economía, adscrita a la Universidad Nacional de Vietnam en Hanói, señaló que este logro refleja los esfuerzos sostenidos del país por abrir su economía, profundizar su integración internacional y fortalecer la capacidad productiva nacional.



Cuando Vietnam ingresó en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2007, el volumen total de su comercio exterior apenas superaba los 100.000 millones de dólares. Casi dos décadas después, esta cifra se ha multiplicado por diez, lo que demuestra el creciente papel del país en las redes mundiales de producción y las cadenas globales de suministro, destacó.



La captación de inversión extranjera también mantuvo una evolución favorable. Según el profesor asociado y doctor Bui Quang Tuan, vicepresidente de la Asociación de Ciencias Económicas de Vietnam, la IED registrada alcanzó los 50.360 millones de dólares, un aumento del 76,4%, mientras que el capital desembolsado sumó 21.070 millones de dólares, un 12,1% más que en el mismo período de 2025.



Estos flujos de inversión continúan impulsando la expansión de la capacidad productiva y las exportaciones, especialmente en los sectores de procesamiento y manufactura, electrónica y tecnología, afirmó.



Paralelamente, las empresas nacionales han intensificado sus esfuerzos para renovar los procesos de producción, ampliar sus mercados y mantener un crecimiento de dos dígitos, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos económicos del país.



Bui Quang Tuan señaló que, hacia finales de 2026 y durante 2027, la economía mundial seguirá afrontando numerosas incertidumbres, entre ellas los conflictos geopolíticos, las fluctuaciones de los precios del petróleo, las condiciones financieras internacionales y los ciclos de inversión tecnológica. Se prevé que el crecimiento económico mundial alcance el 3,1% en 2026, frente al 3,5% de 2025. Asimismo, las presiones inflacionarias, los precios de la energía y los costes financieros seguirán afectando a la producción y al comercio.



En Vietnam, estos factores podrían encarecer las materias primas importadas, el transporte y los costes de producción, lo que dificultaría a las empresas mantener sus pedidos de exportación.



Por otra parte, el índice de precios al consumidor (IPC) registró un aumento medio del 4,52% durante los primeros nueve meses de 2026, lo que evidencia los desafíos que aún persisten en el control de la inflación. Esta situación exige una gestión económica flexible que permita combinar el impulso al crecimiento con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.



Durante un reciente foro económico organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), el doctor Nguyen Duc Hien, vicepresidente de la Comisión de Política y Estrategia del Comité Central del Partido, destacó la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios de la economía para alcanzar un crecimiento de dos dígitos.



Asimismo, subrayó la importancia de seguir apoyando la producción y las actividades empresariales, así como de movilizar de manera más eficaz los recursos destinados al desarrollo. Las políticas de crecimiento deben ir acompañadas de medidas que refuercen la capacidad de las empresas para hacer frente a las fluctuaciones de los tipos de cambio, los tipos de interés, los precios de la energía y los mercados internacionales, señaló.



En su intervención ante el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, el 31 de octubre, el viceprimer ministro Nguyen Van Thang afirmó que, para alcanzar el objetivo de crecimiento anual del PIB del 10%, la economía tendría que crecer alrededor del 12,5% en el cuarto trimestre.



Calificó esta meta de muy exigente, aunque consideró que sigue siendo alcanzable gracias al potencial de crecimiento de la economía y a los recursos todavía disponibles.



A partir del 1 de noviembre de 2026 entraron en vigor varias medidas destinadas a reducir los costes energéticos, apoyar la producción y las actividades empresariales y contribuir a mantener la estabilidad macroeconómica.



La Corporación de Electricidad de Vietnam (EVN) redujo un 2% el precio medio de venta de la electricidad, hasta situarlo en 2.159,9 dongs por kilovatio hora (kWh), sin incluir el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio emitió el 31 de octubre la Decisión N.º 2892/QD-BCT, que establece las nuevas tarifas eléctricas aplicables desde el 1 de noviembre.



Desde esa misma fecha, el impuesto especial sobre el consumo aplicado a la gasolina se redujo al 0%, en virtud de la Resolución gubernamental N.º 45/2026/NQ-CP, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.



Además, se mantendrá hasta finales de 2026 la reducción del 2% del IVA para los bienes y servicios que cumplan los requisitos establecidos.



Se espera que la rebaja de las tarifas eléctricas, la reducción de los impuestos sobre los combustibles y la prolongación de la rebaja del IVA contribuyan a disminuir los costes de producción y transporte, mejorar la competitividad de las empresas y facilitar la ampliación de sus actividades.



Según el viceprimer ministro Nguyen Van Thang, la reducción de los impuestos sobre los combustibles y el ajuste de las tarifas eléctricas podrían aportar un margen adicional de 0,07 puntos porcentuales al control de la inflación.



Además de estas medidas, el Gobierno continuará eliminando obstáculos relacionados con el marco institucional, la gestión del suelo, los procedimientos de inversión, el acceso al capital y los mercados.



También acelerará la ejecución de proyectos viables para que puedan entrar en funcionamiento y comenzar sus actividades productivas y comerciales lo antes posible, señaló.



La aceleración del desembolso de la inversión pública también se ha establecido como una prioridad. Según estimaciones, la ejecución íntegra del plan de inversión pública asignado podría contribuir con cerca de 2,5 puntos porcentuales al crecimiento del cuarto trimestre y 1,7 puntos porcentuales al crecimiento económico anual, indicó./.

VNA