Dirigente vietnamita recibe a delegación del Partido Popular Revolucionario de Laos

Hanoi (VNA) –El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy en Hanoi a una delegación del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), encabezada por Khamphong Inmany, subsecretario del Comité del Partido de la provincia de Luang Namtha y presidente del Comité de Administración local, que se encuentra en Vietnam para realizar actividades de investigación e intercambio temático.



El dirigente vietnamita valoró estos intercambios como una medida práctica para concretar los acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos Partidos, así como para consolidar las bases políticas, la confianza y el entendimiento mutuo entre los dos Partidos y Estados.



Tran Cam Tu destacó que las relaciones entre Vietnam y Laos constituyen un patrimonio de solidaridad especial, cultivado por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, y revisten una importancia estratégica para la causa de construcción y defensa nacional de ambas naciones.



Ante los rápidos cambios de la situación regional e internacional, señaló que el lema de “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica” exige determinación y responsabilidad compartidas de todos los sectores y niveles, especialmente de los dirigentes de ambos Partidos y Estados.



Asimismo, expuso tres tareas fundamentales para la construcción del Partido y el desarrollo nacional. La primera consiste en formular políticas acertadas, creativas y acordes con las condiciones específicas de cada país; la segunda, en institucionalizarlas mediante leyes y garantizar su implementación integral; y la tercera, en gestionar eficazmente el personal, al tiempo que se fortalecen las labores de inspección y supervisión para asegurar que las resoluciones se ejecuten de manera exhaustiva y oportuna.



Según el dirigente vietnamita, más de 40 años de renovación han permitido a ambos países alcanzar importantes logros de trascendencia histórica, demostrando que las líneas de renovación de los dos Partidos son acertadas, creativas y adecuadas a las realidades nacionales y las tendencias mundiales, y sentando las bases para la nueva etapa de desarrollo.



Tran Cam Tu informó a la delegación laosiana sobre los resultados del IV Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato, que aprobó resoluciones relativas a la construcción y rectificación del Partido y del sistema político, la renovación de los métodos de liderazgo y gobernanza del Partido, el trabajo de personal y la atracción de talentos.



El Pleno también examinó los informes de balance de los 100 años de la revolución bajo el liderazgo del Partido, los 40 años de implementación de la Plataforma sobre la construcción nacional, las orientaciones estratégicas para los próximos 100 años y las modificaciones de los Estatutos del Partido. Vietnam continuará compartiendo estas experiencias con el PPRL, afirmó.



Vietnam siempre considera las victorias del PPRL y de Laos como propias y ha trabajado para sintetizar las experiencias teóricas y prácticas, con el fin de compartirlas con sus homólogos laosianos para que puedan estudiarlas y aplicarlas de acuerdo con las condiciones de su país, señaló.



Por su parte, Khamphong Inmany felicitó a Vietnam por sus importantes logros y valoró positivamente los intercambios, especialmente las experiencias prácticas de Vietnam en la construcción del Partido, la gestión y administración del Estado y el desarrollo socioeconómico, que consideró materiales valiosos para que la delegación los estudie y adapte a las condiciones de Laos.



Afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo laosianos siempre recuerdan y valoran profundamente el apoyo sincero y desinteresado de Vietnam, y desean continuar fortaleciendo la cooperación, el intercambio de experiencias y el aprendizaje de buenas prácticas para profundizar la solidaridad especial entre ambos países.



Los miembros de la delegación laosiana propusieron intensificar el intercambio de experiencias, reforzar la cooperación en la formación de cuadros y estrechar la coordinación en el seguimiento de los acuerdos suscritos, con el objetivo de llevar las relaciones entre Laos y Vietnam a una etapa de desarrollo más profunda, sustancial y eficaz./.

VNA