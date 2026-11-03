Política

Vietnam y República Checa amplían cooperación parlamentaria e intercambios entre sus pueblos

Vietnam y República Checa buscan ampliar la cooperación parlamentaria, facilitar los visados y promover los intercambios laborales, educativos y culturales, en el marco de su Asociación Estratégica.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Praga (VNA) - Vietnam y la República Checa intensificarán el intercambio de experiencias y promoverán la cooperación entre sus órganos parlamentarios y las organizaciones del Frente de la Patria, con el fin de consolidar la Asociación Estratégica bilateral.

Así se puso de manifiesto durante una reunión celebrada la víspera entre el vicepresidente de la Cámara de Diputados checa, Patrik Nacher, y una delegación del Frente de la Patria de Vietnam, encabezada por su vicepresidenta y secretaria general Ha Thi Nga.

Durante el encuentro, Patrik Nacher informó que el comercio bilateral alcanzó los 5,2 mil millones de dólares en 2025 y que se prevé que se acerque a los 7 mil millones en 2026. También destacó el papel de la comunidad vietnamita en la República Checa, integrada por unas 39.000 personas reconocidas como miembros de la minoría étnica.

Por su parte, Ha Thi Nga subrayó que las relaciones entre Vietnam y la República Checa han registrado una evolución positiva desde que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica en 2025.

Propuso que el Frente de la Patria de Vietnam y los organismos de funciones similares de la Cámara de Diputados checa intensifiquen el intercambio de experiencias en materia legislativa, recepción y resolución de las peticiones de los electores, supervisión y gestión social. Sugirió organizar seminarios y encuentros temáticos, tanto presenciales como en línea.

También pidió al Parlamento y al Gobierno del país europeo considerar la reapertura de las cuotas de contratación de trabajadores vietnamitas, facilitar los trámites de visado y promover las conexiones aéreas para impulsar los intercambios entre los pueblos, el turismo y la cooperación económica.

Al abordar estas propuestas, el diputado checo Denis Doksansky señaló que los parlamentarios estudiarán la posibilidad de promover la reapertura de las cuotas para la contratación de trabajadores vietnamitas.

En cuanto a los estudiantes, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados coordinará con los ministerios del Interior y de Educación para analizar un posible aumento del número de estudiantes vietnamitas que cursan estudios en ka República Checa.

Afirmó además que su país desea ampliar la cooperación con Vietnam y considera a este último un importante puente hacia la región asiática.

Por su parte, el embajador de Vietnam en Praga, Duong Hoai Nam, propuso que la parte checa estudie la posibilidad de cambiar el uso de un terreno agrícola de propiedad conjunta de la empresa Saparia y la Asociación Budista de Vietnam, con vistas a construir un Centro Cultural de Vietnam aquí, en respuesta a las necesidades culturales y sociales de la comunidad.

Asimismo, planteó estudiar la exención de visado para los titulares de pasaportes oficiales vietnamitas, a fin de facilitar los intercambios de delegaciones.

La Embajada de Vietnam tiene previsto reunirse con el Ministerio del Interior checo el 11 de noviembre para abordar cuestiones relacionadas con los visados. Estas propuestas se presentan en un contexto en que el primer ministro Andrej Babis prevé visitar Vietnam a principios de diciembre de 2026, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Tomio Okamura, tiene la intención de hacerlo en enero de 2027./.

VNA
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