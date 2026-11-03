Sociedad

El loto vietnamita brilla en Exposición Internacional de Horticultura Udon Thani 2026

El jardín vietnamita, inspirado en la flor de loto, promueve la identidad cultural del país y abre oportunidades de cooperación en agricultura verde y turismo sostenible.

Los delegados realizan la ceremonia de inauguración de la Exposición Internacional de Horticultura de Udon Thani 2026 (Foto: VNA)
Los delegados realizan la ceremonia de inauguración de la Exposición Internacional de Horticultura de Udon Thani 2026 (Foto: VNA)

Bangkok (VNA) - Vietnam dejó una huella especial en la Exposición Internacional de Horticultura Udon Thani 2026 con el espacio “Jardín de la Amistad Vietnam-Tailandia”, cuyo elemento central es la flor de loto.

Inaugurado oficialmente en el humedal Nong Dae, en la provincia de Udon Thani, al noreste de Tailandia, bajo la presidencia del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, la exposición se prolongará durante 134 días, del 1 de noviembre de 2026 al 14 de marzo de 2027.

Bajo el lema “Diversidad de la vida: conectar a las personas, el agua y las plantas para una vida sostenible”, el evento, organizado por el Ministerio de Agricultura y Cooperativas de Tailandia y reconocida por la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH), reúne 32 jardines internacionales de 17 países y organizaciones internacionales, además de 16 jardines del país anfitrión.

En la ceremonia inaugural, el primer ministro Anutin Charnvirakul destacó que la exposición representa una gran oportunidad para que Tailandia dé a conocer al mundo sus fortalezas en agricultura, tecnología hortícola y biodiversidad.

Señaló que se trata de la primera exposición internacional de horticultura del mundo diseñada en un humedal natural, con una superficie total de 165 hectáreas, de las cuales 48,5 hectáreas corresponden al recinto expositivo.

El jefe de Gobierno expresó su confianza en que el evento contribuya a promover la conservación de los ecosistemas de humedales, la adaptación al cambio climático y el desarrollo de tecnologías agrícolas conforme al modelo de economía Bio-Circular-Verde (BCG).

Asimismo, se prevé que atraiga a más de 3,6 millones de visitantes, genere ingresos por unos 20 mil millones de baht (más de 580 millones de dólares) y cree más de 81 mil puestos de trabajo para la población local.

La representación oficial de Vietnam está a cargo de la Asociación de Horticultura de Hanoi. Su jardín ha llamado la atención de los visitantes internacionales por la imagen de la flor de loto, símbolo estrechamente vinculado a la identidad cultural y al espíritu del pueblo vietnamita.

Al referirse a la participación de Vietnam, el cónsul general en Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, señaló que el loto está profundamente arraigado en la cultura, la historia y la vida espiritual de los vietnamitas, y guarda una estrecha afinidad con la tradición budista tailandesa.

Su elección como elemento central del Jardín de la Amistad Vietnam-Tailandia no solo aporta un sello estético distintivo, sino que también encierra un profundo significado simbólico, especialmente en 2026, cuando ambos países conmemoran el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1976-2026).

Por su parte, Nguyen Huy Lung, vicepresidente de la Asociación de Horticultura de Hanoi y responsable de la creación del jardín, afirmó que la exposición constituye una importante oportunidad para promover la imagen de Vietnam, su potencial en agricultura verde, los modelos modernos de cultivo y la aplicación de la ciencia y la tecnología, así como sus flores, plantas ornamentales y frutas de alto valor económico.

Durante los meses que durará el evento, los foros y programas de promoción comercial servirán de puente para que las empresas e inversores vietnamitas establezcan contactos directos con socios tailandeses e internacionales, abriendo nuevas perspectivas de cooperación en innovación, protección ambiental y desarrollo económico sostenible.

Una vez concluida la exposición, las autoridades tailandesas prevén transformar todo el recinto de Nong Dae en un parque público, un centro internacional de convenciones y exposiciones y un destacado destino de turismo ecológico de la subregión del Mekong./.

VNA
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