Aumentan los pedidos de exportación de cara a fin de año

Dong Nai (VNA) - Apenas quedan dos meses para finalizar 2026 y las empresas entran en una etapa de aceleración de la producción y las entregas para responder al aumento de la demanda durante la temporada de compras y las festividades de fin de año.



Empresas aceleran producción



En los últimos meses del año, numerosas empresas del sur de Vietnam intensifican su actividad para cumplir con los plazos de entrega.



En la ciudad de Dong Nai, la empresa Jason Furniture Vietnam cuenta con cerca de 6.000 trabajadores que concentran sus esfuerzos en garantizar tanto los plazos de producción como la calidad de los muebles, de acuerdo con las exigencias de sus socios comerciales.



Por su parte, la empresa Dong Phu Cuong, dedicada al sector textil, también registra resultados positivos. Solo en septiembre de 2026, sus ingresos superaron los 1,75 millones de dólares, alcanzando el 122% de la meta prevista. Durante el cuarto trimestre, la empresa seguirá aumentando la producción, optimizando los procesos y reduciendo los costos para cumplir sus objetivos anuales.



En el sector agrícola, la cosecha, el procesamiento y el envasado de productos destinados a la exportación también avanzan a buen ritmo en la Sociedad Anónima Hoang Anh Gia Lai (HAGL). En sus plantaciones de durian de Gia Lai y Laos, los trabajadores y los equipos técnicos comprueban el grado de maduración y seleccionan los frutos que cumplen los estándares de calidad. Luego, estos se trasladan a las instalaciones de envasado, donde se clasifican y someten a controles de calidad antes de su exportación.



Actualmente, HAGL cuenta con unas 2.500 hectáreas de durian en Vietnam, Laos y Camboya. De ellas, destacan las aproximadamente 1.200 hectáreas situadas en la meseta de Bolaven, en el sur de Laos, cuya cosecha tiene lugar entre octubre y noviembre, cuando disminuye la oferta de durian de temporada en Vietnam. Esta circunstancia supone una ventaja para la empresa, ya que le permite mantener el suministro durante los últimos meses del año y aprovechar la demanda del mercado chino.



Según los datos publicados el 2 de noviembre por S&P Global, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de Vietnam se situó en 52,3 puntos en octubre de 2026, frente a los 51,9 puntos de septiembre.



Tanto la producción como los nuevos pedidos siguieron creciendo, aunque a un ritmo más moderado. En particular, los nuevos pedidos encadenaron seis meses consecutivos de crecimiento, mientras que los pedidos de exportación continuaron retrocediendo. La producción también mantuvo su tendencia al alza, aunque se vio limitada por las dificultades para adquirir materias primas.



Adaptarse al mercado para mantener la competitividad



Pham Xuan Hong, presidente de la Asociación Textil y de Moda de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que las exportaciones de productos textiles y prendas de vestir mantuvieron su crecimiento durante los primeros diez meses de 2026. Sin embargo, las empresas se enfrentan a pedidos de menor volumen y a exigencias cada vez mayores en materia de calidad y diseño.



Ante esta situación, dijo, muchas empresas optan por aceptar pedidos más pequeños y con márgenes reducidos, al tiempo que buscan nuevos nichos de mercado para compensar las fluctuaciones en destinos tradicionales como Estados Unidos, Japón y Oriente Medio.



En lugar de centrarse exclusivamente en los beneficios a corto plazo, muchas priorizan la continuidad de los pedidos y el mantenimiento del empleo y los ingresos de sus trabajadores, precisó.



Según Pham Xuan Hong, conservar la mano de obra cualificada es fundamental para mantener la capacidad productiva y estar preparados para aprovechar nuevas oportunidades cuando el mercado se recupere. Paralelamente, las empresas avanzan en la automatización, la transformación digital y la adopción de tecnologías verdes para responder a las exigencias cada vez más estrictas de los clientes internacionales.



Los pedidos de fin de año se están desplazando hacia el mercado asiático



Nguyen Van Muoi, presidente del Club de Negocios de Agricultura Tropical, señaló que los pedidos de exportación de frutas y verduras suelen aumentar a finales de año, cuando los importadores y distribuidores internacionales preparan sus existencias para las fiestas y el Año Nuevo Lunar.



Aunque las exportaciones a algunos mercados de Oriente Medio y Europa afrontan dificultades, especialmente en el transporte, estas no han afectado significativamente las perspectivas de crecimiento del sector.



China sigue siendo el principal destino de las frutas y verduras vietnamitas, con cerca del 65% del valor total exportado en los primeros diez meses del año. Estados Unidos, Japón y otros mercados asiáticos también mantienen una demanda estable.



Entre enero y octubre, las exportaciones de frutas y verduras alcanzaron unos 8.300 millones de dólares, un 17,8% más que en el mismo periodo del año anterior. El sector confía en llegar a los 10.000 millones de dólares al cierre del año, impulsado por las compras estacionales y la demanda de sus principales mercados.



Por su parte, las exportaciones de productos pesqueros sumaron aproximadamente 10.460 millones de dólares en los primeros diez meses, con un crecimiento interanual del 12%. El objetivo anual se sitúa en 12.000 millones de dólares.



Según un representante de la Asociación de Exportadores y Productores de Productos Pesqueros de Vietnam (VASEP), las ventas a Estados Unidos y la Unión Europea siguen condicionadas por las barreras comerciales, los requisitos de trazabilidad y las exigencias técnicas.



En contraste, China y Hong Kong (China) se han convertido en importantes motores de crecimiento, con un aumento superior al 3% en las importaciones de productos pesqueros vietnamitas. La ASEAN también registra una evolución positiva, reforzando las oportunidades comerciales en Asia. Para alcanzar su meta anual, el sector pesquero necesita exportar otros 1.540 millones de dólares en los dos últimos meses./.

VNA