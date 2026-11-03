Da Nang atrae grandes inversiones en infraestructuras de parques industriales.

Da Nang (VNA) - Durante los primeros diez meses de 2026, la ciudad de Da Nang registró un crecimiento significativo en la captación de inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Destacaron especialmente los proyectos de gran envergadura relacionados con el desarrollo urbano, el sector inmobiliario, la producción industrial y la construcción y explotación de infraestructuras de parques industriales.



Según la Oficina de Estadística de Da Nang, el capital total de inversión nacional, incluidos los nuevos proyectos y las ampliaciones de los existentes, alcanzó aproximadamente los 7.581 millones de dólares, un 52,4% más que en el mismo período del año anterior.



La ciudad concedió licencias a 78 nuevos proyectos, con un capital registrado de unos 3.953 millones de dólares, mientras que otros 31 proyectos ampliaron su inversión por un valor cercano a los 3.643 millones de dólares, lo que supone un aumento del 333,1%.



Cabe destacar que las ampliaciones de capital de los proyectos en marcha fueron el principal motor del crecimiento de la inversión nacional. El capital adicional representó el 48% del total registrado, frente al 16,9% del mismo período de 2025.



Por sectores, el inmobiliario encabezó la captación de inversiones, con unos 2.876 millones de dólares, equivalentes al 72,8% del capital registrado en nuevos proyectos. Le siguió la construcción, con cerca de 578 millones de dólares (14,6%).



Las inversiones se concentraron principalmente en proyectos de desarrollo urbano y residencial, infraestructuras de parques industriales, zonas funcionales del Área de Libre Comercio, así como instalaciones aeroportuarias y energéticas.



En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), el capital total registrado mediante nuevos proyectos, ampliaciones y aportaciones de capital o adquisiciones de acciones alcanzó los 803,9 millones de dólares en los primeros diez meses del año, un 147,2% más que en el mismo período de 2025. De esta cifra, 130 nuevos proyectos recibieron autorización, con un capital registrado de 629,6 millones de dólares, un aumento del 233,2%.



La inversión en nuevos proyectos representó el 78,3% del total captado y constituyó el principal factor de crecimiento de la IED. Solo en octubre, Da Nang atrajo 117,3 millones de dólares, un 166,9% más que en el mismo mes del año anterior. Entre las inversiones destacadas figura el proyecto de construcción y explotación de infraestructuras del Parque Industrial WHA Da Nang, con un capital registrado de 105 millones de dólares, equivalente a casi el 98,9% del total de nuevas inversiones registradas durante ese mes.



Según Tran Van Vu, jefe de la Oficina de Estadística de Da Nang, la nueva inversión extranjera se concentró principalmente en el sector inmobiliario, con 435,7 millones de dólares (69,2%), y en la industria manufacturera y de procesamiento, con 177,6 millones de dólares(28,2%). Ambos sectores concentraron el 97,4% del capital total registrado en nuevos proyectos.



En el sector inmobiliario, las inversiones más importantes se dirigieron principalmente al desarrollo y la explotación de infraestructuras de parques industriales y centros comerciales. Entre los proyectos más destacados figuran los parques industriales VSIP Da Nang y WHA Da Nang, así como el centro comercial AEON MALL Da Nang Hoa Xuan.



Además de la puesta en marcha de nuevos proyectos, las ampliaciones de capital también registraron resultados positivos. Durante los primeros diez meses del año, 49 proyectos de inversión extranjera aumentaron su capital registrado, un 36,1% más que en el mismo período del año anterior. El capital adicional alcanzó los 138,8 millones de dólares, lo que representa un incremento del 94,2%.



Estos resultados reflejan la capacidad de Da Nang para seguir atrayendo recursos de inversión, especialmente hacia el desarrollo de infraestructuras de parques industriales, el sector inmobiliario y la industria manufacturera y de procesamiento. Estas inversiones sientan una base importante para impulsar la actividad productiva, ampliar el espacio destinado al desarrollo industrial y reforzar el atractivo de la ciudad para los inversores en los próximos años./.

VNA