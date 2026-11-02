Inician juicio contra Chu Thi Thanh por malversación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles

Hanoi (VNA) - El Tribunal Popular de Hanoi abrió hoy el juicio en primera instancia contra Chu Thi Thanh, presidenta del Consejo de Administración del Grupo Thien Minh Duc, y otros 22 acusados por presuntos delitos de malversación de fondos, compraventa ilegal de facturas y evasión fiscal cometidos en esta empresa y otras entidades relacionadas.



Los acusados están procesados por tres delitos: malversación de fondos, compraventa ilegal de facturas y documentos relacionados con el pago de impuestos al presupuesto estatal, y evasión fiscal. En particular, Chu Thi Thanh y varios directivos y empleados de la empresa están acusados de apropiarse de recursos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fondo BOG) y participar en operaciones ilegales con facturas.



Durante la audiencia, los acusados Truong Dinh Hai, presidente del Consejo de Administración de la sucursal de Hanoi de la empresa Ngan Tin, y Do The Nang, director de la empresa BMT, solicitaron ser juzgados en ausencia por motivos de salud.



Chu Dang Khoa, hijo de Chu Thi Thanh, también pidió ausentarse. Asimismo, el Ministerio de Industria y Comercio presentó un escrito solicitando no comparecer, mientras que representantes del Ministerio de Finanzas y de la empresa petrolera Vung Ang asistieron a la vista tras ser citados.



El representante de la Fiscalía consideró que la ausencia de los dos acusados estaba debidamente justificada y recordó que las autoridades investigadoras ya les habían tomado declaración. En cuanto a las demás personas relacionadas con el caso que no comparecieron, señaló que el Tribunal podría volver a citarlas durante el proceso si lo estimaba necesario.



Tras deliberar, el Tribunal decidió continuar la audiencia al considerar que las ausencias no obstaculizaban el desarrollo del juicio ni afectaban los derechos de los acusados.



Según el escrito de acusación de la Fiscalía Popular Suprema, entre 2020 y 2022, siguiendo las instrucciones de Chu Thi Thanh, los acusados Nguyen Thi Bich Lien, Le Thanh An y Nguyen Thi Thanh Hai la ayudaron a apropiarse de cerca de 3,04 millones de dólares del Fondo BOG de la empresa Thien Minh Duc.



Además, Chu Thi Thanh está acusada de ordenar a varios empleados que emitieran de forma ficticia 153 facturas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) por ventas de combustibles, con las que obtuvo beneficios ilícitos superiores a 760.000 dólares.



En los depósitos de combustibles de Nghi Thiet y Hoang Huy, algunos acusados vendieron productos sin emitir las correspondientes facturas y posteriormente elaboraron facturas ficticias para cuadrar los registros de existencias. Según la acusación, estas operaciones permitieron a Chu Thi Thanh obtener beneficios ilícitos por un total superior a 760.000 dólares.



En concreto, Chu Duc Manh habría prestado ayuda para la apropiación de más de 646.000 dólares, mientras que Mai Anh Tuyen, subdirector general de la empresa de Thien Minh Duc, habría contribuido a la apropiación de cerca de 1,90 millones de dólares del Fondo BOG.



Cabe destacar que, durante la investigación y el proceso de acusación, la Fiscalía Popular Suprema detectó deficiencias y lagunas tanto en la normativa como en la gestión estatal, especialmente en los mecanismos de inspección y supervisión de la constitución y utilización del Fondo BOG por parte de las principales empresas comercializadoras de combustibles.



Según el órgano fiscal, estas deficiencias constituyeron uno de los factores que propiciaron la comisión de los delitos imputados a los acusados.



Por ello, la Fiscalía Popular Suprema propondrá a los organismos competentes modificar los mecanismos de inspección y supervisión de las aportaciones y el uso del Fondo BOG, con el fin de prevenir infracciones, garantizar que los recursos se destinen a los fines previstos y contribuir a regular y estabilizar los precios de los combustibles en el mercado nacional.



Se prevé que el juicio se prolongue durante cuatro días./.

VNA